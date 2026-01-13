Harga Play Solana Hari Ini

Harga live Play Solana (PLAYSOLANA) hari ini adalah $ 0.003516, dengan perubahan 0.79% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PLAYSOLANA ke USD saat ini adalah $ 0.003516 per PLAYSOLANA.

Play Solana saat ini berada di peringkat #3914 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 PLAYSOLANA. Selama 24 jam terakhir, PLAYSOLANA diperdagangkan antara $ 0.003501 (low) dan $ 0.003609 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.029995721646931806, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.003518044889215282.

Dalam kinerja jangka pendek, PLAYSOLANA bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -6.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 54.39K.

Informasi Pasar Play Solana (PLAYSOLANA)

Peringkat No.3914 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 54.39K$ 54.39K $ 54.39K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.58M$ 17.58M $ 17.58M Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Total Suplai 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar Play Solana saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.39K. Suplai beredar PLAYSOLANA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 5000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.58M.