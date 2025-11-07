BursaDEX+
Harga live PONKE hari ini adalah 0.04865 USD. Lacak informasi harga aktual PONKE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PONKE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PONKE

Info Harga PONKE

Penjelasan PONKE

Situs Web Resmi PONKE

Tokenomi PONKE

Prakiraan Harga PONKE

Riwayat PONKE

Panduan Membeli PONKE

Konverter PONKE ke Mata Uang Fiat

Harga PONKE(PONKE)

Harga Live 1 PONKE ke USD:

$0.04869
+1.77%1D
USD
Grafik Harga Live PONKE (PONKE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:23:03 (UTC+8)

Informasi Harga PONKE (PONKE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04694
Low 24 Jam
$ 0.05065
High 24 Jam

$ 0.04694
$ 0.05065
$ 0.8408567660617136
$ 0.002254494911627271
+0.57%

+1.77%

-12.99%

-12.99%

Harga aktual PONKE (PONKE) adalah $ 0.04865. Selama 24 jam terakhir, PONKE diperdagangkan antara low $ 0.04694 dan high $ 0.05065, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPONKE adalah $ 0.8408567660617136, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002254494911627271.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PONKE telah berubah sebesar +0.57% selama 1 jam terakhir, +1.77% selama 24 jam, dan -12.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PONKE (PONKE)

No.681

$ 27.03M
$ 432.15K
$ 27.03M
555.54M
555,555,555
555,544,226
99.99%

SOL

Kapitalisasi Pasar PONKE saat ini adalah $ 27.03M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 432.15K. Suplai beredar PONKE adalah 555.54M, dan total suplainya sebesar 555544226. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.03M.

Riwayat Harga PONKE (PONKE) USD

Pantau perubahan harga PONKE untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0008468+1.77%
30 Days$ -0.04019-45.24%
60 Hari$ -0.05041-50.89%
90 Hari$ -0.07305-60.03%
Perubahan Harga PONKE Hari Ini

Hari ini, PONKE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0008468 (+1.77%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PONKE 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04019 (-45.24%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PONKE 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PONKE terlihat mengalami perubahan $ -0.05041 (-50.89%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PONKE 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.07305 (-60.03%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PONKE (PONKE)?

Lihat halaman Riwayat Harga PONKE sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PONKE (PONKE)

PONKE is a memecoin on Solana chain.

PONKE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PONKE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PONKE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PONKE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PONKE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PONKE (USD)

Berapa nilai PONKE (PONKE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PONKE (PONKE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PONKE.

Cek prediksi harga PONKE sekarang!

Tokenomi PONKE (PONKE)

Memahami tokenomi PONKE (PONKE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PONKE sekarang!

Cara membeli PONKE (PONKE)

Ingin mengetahui cara membeli PONKE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PONKE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PONKE ke Mata Uang Lokal

1 PONKE(PONKE) ke VND
1,280.22475
1 PONKE(PONKE) ke AUD
A$0.074921
1 PONKE(PONKE) ke GBP
0.036974
1 PONKE(PONKE) ke EUR
0.041839
1 PONKE(PONKE) ke USD
$0.04865
1 PONKE(PONKE) ke MYR
RM0.203357
1 PONKE(PONKE) ke TRY
2.048165
1 PONKE(PONKE) ke JPY
¥7.44345
1 PONKE(PONKE) ke ARS
ARS$70.6091505
1 PONKE(PONKE) ke RUB
3.9518395
1 PONKE(PONKE) ke INR
4.3137955
1 PONKE(PONKE) ke IDR
Rp810.833009
1 PONKE(PONKE) ke PHP
2.871323
1 PONKE(PONKE) ke EGP
￡E.2.301145
1 PONKE(PONKE) ke BRL
R$0.2602775
1 PONKE(PONKE) ke CAD
C$0.0685965
1 PONKE(PONKE) ke BDT
5.9357865
1 PONKE(PONKE) ke NGN
69.999566
1 PONKE(PONKE) ke COP
$186.3980965
1 PONKE(PONKE) ke ZAR
R.0.845537
1 PONKE(PONKE) ke UAH
2.046219
1 PONKE(PONKE) ke TZS
T.Sh.119.53305
1 PONKE(PONKE) ke VES
Bs11.04355
1 PONKE(PONKE) ke CLP
$45.87695
1 PONKE(PONKE) ke PKR
Rs13.750436
1 PONKE(PONKE) ke KZT
25.5913595
1 PONKE(PONKE) ke THB
฿1.5767465
1 PONKE(PONKE) ke TWD
NT$1.5076635
1 PONKE(PONKE) ke AED
د.إ0.1785455
1 PONKE(PONKE) ke CHF
Fr0.03892
1 PONKE(PONKE) ke HKD
HK$0.3780105
1 PONKE(PONKE) ke AMD
֏18.60376
1 PONKE(PONKE) ke MAD
.د.م0.452445
1 PONKE(PONKE) ke MXN
$0.903917
1 PONKE(PONKE) ke SAR
ريال0.1824375
1 PONKE(PONKE) ke ETB
Br7.4672885
1 PONKE(PONKE) ke KES
KSh6.283634
1 PONKE(PONKE) ke JOD
د.أ0.03449285
1 PONKE(PONKE) ke PLN
0.179032
1 PONKE(PONKE) ke RON
лв0.21406
1 PONKE(PONKE) ke SEK
kr0.465094
1 PONKE(PONKE) ke BGN
лв0.0822185
1 PONKE(PONKE) ke HUF
Ft16.2651545
1 PONKE(PONKE) ke CZK
1.025542
1 PONKE(PONKE) ke KWD
د.ك0.0148869
1 PONKE(PONKE) ke ILS
0.1590855
1 PONKE(PONKE) ke BOB
Bs0.335685
1 PONKE(PONKE) ke AZN
0.082705
1 PONKE(PONKE) ke TJS
SM0.448553
1 PONKE(PONKE) ke GEL
0.1318415
1 PONKE(PONKE) ke AOA
Kz44.38826
1 PONKE(PONKE) ke BHD
.د.ب0.0182924
1 PONKE(PONKE) ke BMD
$0.04865
1 PONKE(PONKE) ke DKK
kr0.314279
1 PONKE(PONKE) ke HNL
L1.278522
1 PONKE(PONKE) ke MUR
2.2379
1 PONKE(PONKE) ke NAD
$0.8450505
1 PONKE(PONKE) ke NOK
kr0.49623
1 PONKE(PONKE) ke NZD
$0.0861105
1 PONKE(PONKE) ke PAB
B/.0.04865
1 PONKE(PONKE) ke PGK
K0.2077355
1 PONKE(PONKE) ke QAR
ر.ق0.177086
1 PONKE(PONKE) ke RSD
дин.4.939921
1 PONKE(PONKE) ke UZS
soʻm579.166574
1 PONKE(PONKE) ke ALL
L4.0802755
1 PONKE(PONKE) ke ANG
ƒ0.0870835
1 PONKE(PONKE) ke AWG
ƒ0.08757
1 PONKE(PONKE) ke BBD
$0.0973
1 PONKE(PONKE) ke BAM
KM0.0822185
1 PONKE(PONKE) ke BIF
Fr143.46885
1 PONKE(PONKE) ke BND
$0.063245
1 PONKE(PONKE) ke BSD
$0.04865
1 PONKE(PONKE) ke JMD
$7.8010275
1 PONKE(PONKE) ke KHR
195.381319
1 PONKE(PONKE) ke KMF
Fr20.433
1 PONKE(PONKE) ke LAK
1,057.6086745
1 PONKE(PONKE) ke LKR
රු14.8319255
1 PONKE(PONKE) ke MDL
L0.8324015
1 PONKE(PONKE) ke MGA
Ar219.143925
1 PONKE(PONKE) ke MOP
P0.3892
1 PONKE(PONKE) ke MVR
0.74921
1 PONKE(PONKE) ke MWK
MK84.315315
1 PONKE(PONKE) ke MZN
MT3.1111675
1 PONKE(PONKE) ke NPR
रु6.893705
1 PONKE(PONKE) ke PYG
345.0258
1 PONKE(PONKE) ke RWF
Fr70.59115
1 PONKE(PONKE) ke SBD
$0.399903
1 PONKE(PONKE) ke SCR
0.7321825
1 PONKE(PONKE) ke SRD
$1.873025
1 PONKE(PONKE) ke SVC
$0.425201
1 PONKE(PONKE) ke SZL
L0.844564
1 PONKE(PONKE) ke TMT
m0.170275
1 PONKE(PONKE) ke TND
د.ت0.14395535
1 PONKE(PONKE) ke TTD
$0.3293605
1 PONKE(PONKE) ke UGX
Sh170.0804
1 PONKE(PONKE) ke XAF
Fr27.6332
1 PONKE(PONKE) ke XCD
$0.131355
1 PONKE(PONKE) ke XOF
Fr27.6332
1 PONKE(PONKE) ke XPF
Fr5.01095
1 PONKE(PONKE) ke BWP
P0.6543425
1 PONKE(PONKE) ke BZD
$0.0977865
1 PONKE(PONKE) ke CVE
$4.662616
1 PONKE(PONKE) ke DJF
Fr8.61105
1 PONKE(PONKE) ke DOP
$3.1286815
1 PONKE(PONKE) ke DZD
د.ج6.350771
1 PONKE(PONKE) ke FJD
$0.110922
1 PONKE(PONKE) ke GNF
Fr423.01175
1 PONKE(PONKE) ke GTQ
Q0.372659
1 PONKE(PONKE) ke GYD
$10.175634
1 PONKE(PONKE) ke ISK
kr6.1299

Sumber Daya PONKE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PONKE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi PONKE
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PONKE

Berapa nilai PONKE (PONKE) hari ini?
Harga live PONKE dalam USD adalah 0.04865 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PONKE ke USD saat ini?
Harga PONKE ke USD saat ini adalah $ 0.04865. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PONKE?
Kapitalisasi pasar PONKE adalah $ 27.03M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PONKE?
Suplai beredar PONKE adalah 555.54M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PONKE?
PONKE mencapai harga ATH sebesar 0.8408567660617136 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PONKE?
PONKE mencapai harga ATL 0.002254494911627271 USD.
Berapa volume perdagangan PONKE?
Volume perdagangan 24 jam live PONKE adalah $ 432.15K USD.
Akankah harga PONKE naik lebih tinggi tahun ini?
PONKE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PONKE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:23:03 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

