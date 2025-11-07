Apa yang dimaksud dengan Succinct (PROVE)

Succinct Network adalah protokol terdesentralisasi yang membuktikan perangkat lunak dunia. Jaringan ini mengoordinasikan serangkaian pembuktian terdistribusi yang menghasilkan zeroknowledge proofs melalui mekanisme insentif baru yang disebut proof contests untuk menciptakan klaster pembuktian paling efisien dan tangguh di dunia. Succinct Network memperkenalkan gagasan klaster pembuktian global dan terdistribusi yang dirancang dengan kode SP1 dan didukung oleh mekanisme lelang kompetitif yang disebut kontes pembuktian untuk memperluas kapasitas pembuktian dunia secara dramatis.

Prediksi Harga Succinct (USD)

Berapa nilai Succinct (PROVE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Succinct (PROVE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Succinct.

Cek prediksi harga Succinct sekarang!

Tokenomi Succinct (PROVE)

Memahami tokenomi Succinct (PROVE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PROVE sekarang!

Sumber Daya Succinct

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Succinct, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Succinct Berapa nilai Succinct (PROVE) hari ini? Harga live PROVE dalam USD adalah 0.5614 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PROVE ke USD saat ini? $ 0.5614 . Cobalah Harga PROVE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Succinct? Kapitalisasi pasar PROVE adalah $ 109.47M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PROVE? Suplai beredar PROVE adalah 195.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PROVE? PROVE mencapai harga ATH sebesar 1.7260015460023572 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PROVE? PROVE mencapai harga ATL 0.4184223922367206 USD . Berapa volume perdagangan PROVE? Volume perdagangan 24 jam live PROVE adalah $ 517.16K USD . Akankah harga PROVE naik lebih tinggi tahun ini? PROVE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PROVE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

