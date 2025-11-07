BursaDEX+
Harga live Pundi X hari ini adalah 0.2793 USD. Lacak informasi harga aktual PUNDIX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PUNDIX dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Pundi X(PUNDIX)

Harga Live 1 PUNDIX ke USD:

+3.37%1D
USD
Grafik Harga Live Pundi X (PUNDIX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:25:19 (UTC+8)

Informasi Harga Pundi X (PUNDIX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
$ 0.287
$ 0.287$ 0.287
High 24 Jam

$ 7.13592656
$ 7.13592656$ 7.13592656

$ 0.21487481482968304
$ 0.21487481482968304$ 0.21487481482968304

+1.60%

+3.37%

-5.81%

-5.81%

Harga aktual Pundi X (PUNDIX) adalah $ 0.2793. Selama 24 jam terakhir, PUNDIX diperdagangkan antara low $ 0.2644 dan high $ 0.287, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPUNDIX adalah $ 7.13592656, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.21487481482968304.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PUNDIX telah berubah sebesar +1.60% selama 1 jam terakhir, +3.37% selama 24 jam, dan -5.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pundi X (PUNDIX)

No.297

$ 72.17M
$ 72.17M$ 72.17M

$ 55.26K
$ 55.26K$ 55.26K

$ 72.21M
$ 72.21M$ 72.21M

258.39M
258.39M 258.39M

258,526,640
258,526,640 258,526,640

258,386,541.0999244
258,386,541.0999244 258,386,541.0999244

99.94%

ETH

Kapitalisasi Pasar Pundi X saat ini adalah $ 72.17M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.26K. Suplai beredar PUNDIX adalah 258.39M, dan total suplainya sebesar 258386541.0999244. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 72.21M.

Riwayat Harga Pundi X (PUNDIX) USD

Pantau perubahan harga Pundi X untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.009099+3.37%
30 Days$ -0.0306-9.88%
60 Hari$ -0.037-11.70%
90 Hari$ -0.038-11.98%
Perubahan Harga Pundi X Hari Ini

Hari ini, PUNDIX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.009099 (+3.37%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Pundi X 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0306 (-9.88%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Pundi X 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PUNDIX terlihat mengalami perubahan $ -0.037 (-11.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Pundi X 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.038 (-11.98%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Pundi X (PUNDIX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Pundi X sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Pundi X (PUNDIX)

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Pundi X tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Pundi X Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PUNDIX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Pundi X di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Pundi X dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Pundi X (USD)

Berapa nilai Pundi X (PUNDIX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pundi X (PUNDIX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pundi X.

Cek prediksi harga Pundi X sekarang!

Tokenomi Pundi X (PUNDIX)

Memahami tokenomi Pundi X (PUNDIX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PUNDIX sekarang!

Cara membeli Pundi X (PUNDIX)

Ingin mengetahui cara membeli Pundi X? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Pundi X di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PUNDIX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Pundi X

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pundi X, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Pundi X
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pundi X

Berapa nilai Pundi X (PUNDIX) hari ini?
Harga live PUNDIX dalam USD adalah 0.2793 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PUNDIX ke USD saat ini?
Harga PUNDIX ke USD saat ini adalah $ 0.2793. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pundi X?
Kapitalisasi pasar PUNDIX adalah $ 72.17M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PUNDIX?
Suplai beredar PUNDIX adalah 258.39M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PUNDIX?
PUNDIX mencapai harga ATH sebesar 7.13592656 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PUNDIX?
PUNDIX mencapai harga ATL 0.21487481482968304 USD.
Berapa volume perdagangan PUNDIX?
Volume perdagangan 24 jam live PUNDIX adalah $ 55.26K USD.
Akankah harga PUNDIX naik lebih tinggi tahun ini?
PUNDIX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PUNDIX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:25:19 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

