Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain. Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Pundi X tersedia di MEXC



Tokenomi Pundi X (PUNDIX)

Memahami tokenomi Pundi X (PUNDIX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PUNDIX sekarang!

Sumber Daya Pundi X

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pundi X, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pundi X Berapa nilai Pundi X (PUNDIX) hari ini? Harga live PUNDIX dalam USD adalah 0.2793 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PUNDIX ke USD saat ini? $ 0.2793 . Cobalah Harga PUNDIX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Pundi X? Kapitalisasi pasar PUNDIX adalah $ 72.17M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PUNDIX? Suplai beredar PUNDIX adalah 258.39M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PUNDIX? PUNDIX mencapai harga ATH sebesar 7.13592656 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PUNDIX? PUNDIX mencapai harga ATL 0.21487481482968304 USD . Berapa volume perdagangan PUNDIX? Volume perdagangan 24 jam live PUNDIX adalah $ 55.26K USD . Akankah harga PUNDIX naik lebih tinggi tahun ini? PUNDIX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PUNDIX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Pundi X (PUNDIX)

