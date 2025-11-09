Tokenomi Capybobo (PYBOBO)
Capybobo sedang menciptakan IP Art Toy berbasis Web3 generasi berikutnya — yang menggabungkan game, barang koleksi, dan desain dunia nyata menjadi satu pengalaman yang mulus. Berawal dari fondasi GameFi dan airdrop berbasis kelangkaan, proyek ini menjembatani kepemilikan digital dan fisik melalui Outfits for Art Toys, kotak buta yang terhubung dengan NFT, dan layanan autentikasi PBT (Physical-Backed Token). Pemain dapat menggunakan $CAPY untuk membuka hadiah game jangka panjang, membeli skin dalam game yang sesuai dengan pakaian dunia nyata, dan mengumpulkan mainan fisik yang terhubung dengan NFT on-chain yang unik. Dengan memadukan energi budaya game dengan gaya streetwear dan keaslian mainan desainer, Capybobo bertujuan untuk menjadi merek gaya hidup global dengan toko-toko unggulan, kolaborasi global, dan komunitas yang berkembang pesat.
Tokenomi Capybobo (PYBOBO): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Capybobo (PYBOBO) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token PYBOBO yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token PYBOBO yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi PYBOBO, jelajahi harga live token PYBOBO!
Cara Membeli PYBOBO
Tertarik untuk menambahkan Capybobo (PYBOBO) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli PYBOBO, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.
Riwayat Harga Capybobo (PYBOBO)
Menganalisis riwayat harga PYBOBO membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga PYBOBO
Ingin mengetahui arah PYBOBO? Halaman prediksi harga PYBOBO kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
