Harga live QuarkChain hari ini adalah 0.00474 USD. Lacak informasi harga aktual QKC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga QKC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga QuarkChain(QKC)

Harga Live 1 QKC ke USD:

$0.00474
$0.00474$0.00474
+1.97%1D
USD
Grafik Harga Live QuarkChain (QKC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:09:08 (UTC+8)

Informasi Harga QuarkChain (QKC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.004625
$ 0.004625$ 0.004625
Low 24 Jam
$ 0.004781
$ 0.004781$ 0.004781
High 24 Jam

$ 0.004625
$ 0.004625$ 0.004625

$ 0.004781
$ 0.004781$ 0.004781

$ 4.88068411
$ 4.88068411$ 4.88068411

$ 0.00136475646408
$ 0.00136475646408$ 0.00136475646408

+0.29%

+1.97%

-6.64%

-6.64%

Harga aktual QuarkChain (QKC) adalah $ 0.00474. Selama 24 jam terakhir, QKC diperdagangkan antara low $ 0.004625 dan high $ 0.004781, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highQKC adalah $ 4.88068411, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00136475646408.

Dalam hal kinerja jangka pendek, QKC telah berubah sebesar +0.29% selama 1 jam terakhir, +1.97% selama 24 jam, dan -6.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar QuarkChain (QKC)

No.613

$ 34.02M
$ 34.02M$ 34.02M

$ 125.24K
$ 125.24K$ 125.24K

$ 47.40M
$ 47.40M$ 47.40M

7.18B
7.18B 7.18B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2018-06-05 00:00:00

$ 0.0198
$ 0.0198$ 0.0198

QKC

Kapitalisasi Pasar QuarkChain saat ini adalah $ 34.02M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 125.24K. Suplai beredar QKC adalah 7.18B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 47.40M.

Riwayat Harga QuarkChain (QKC) USD

Pantau perubahan harga QuarkChain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00009157+1.97%
30 Days$ -0.001378-22.53%
60 Hari$ -0.002076-30.46%
90 Hari$ -0.002604-35.46%
Perubahan Harga QuarkChain Hari Ini

Hari ini, QKC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00009157 (+1.97%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga QuarkChain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001378 (-22.53%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga QuarkChain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, QKC terlihat mengalami perubahan $ -0.002076 (-30.46%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga QuarkChain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002604 (-35.46%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari QuarkChain (QKC)?

Lihat halaman Riwayat Harga QuarkChain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan QuarkChain (QKC)

The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS.

QuarkChain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi QuarkChain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa QKC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang QuarkChain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli QuarkChain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga QuarkChain (USD)

Berapa nilai QuarkChain (QKC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda QuarkChain (QKC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk QuarkChain.

Cek prediksi harga QuarkChain sekarang!

Tokenomi QuarkChain (QKC)

Memahami tokenomi QuarkChain (QKC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token QKC sekarang!

Cara membeli QuarkChain (QKC)

Ingin mengetahui cara membeli QuarkChain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli QuarkChain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya QuarkChain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai QuarkChain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi QuarkChain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang QuarkChain

Berapa nilai QuarkChain (QKC) hari ini?
Harga live QKC dalam USD adalah 0.00474 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga QKC ke USD saat ini?
Harga QKC ke USD saat ini adalah $ 0.00474. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar QuarkChain?
Kapitalisasi pasar QKC adalah $ 34.02M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar QKC?
Suplai beredar QKC adalah 7.18B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) QKC?
QKC mencapai harga ATH sebesar 4.88068411 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) QKC?
QKC mencapai harga ATL 0.00136475646408 USD.
Berapa volume perdagangan QKC?
Volume perdagangan 24 jam live QKC adalah $ 125.24K USD.
Akankah harga QKC naik lebih tinggi tahun ini?
QKC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga QKC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:09:08 (UTC+8)

