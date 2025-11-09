Tokenomi QUANTUM (QUANTUM)

Tokenomi QUANTUM (QUANTUM)

Telusuri wawasan utama tentang QUANTUM (QUANTUM), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:53:22 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga QUANTUM (QUANTUM)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk QUANTUM (QUANTUM), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Total Suplai:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Suplai yang Beredar:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 3.02B
$ 3.02B$ 3.02B
All-Time High:
$ 0.005517
$ 0.005517$ 0.005517
All-Time Low:
$ 0.00048219051846745
$ 0.00048219051846745$ 0.00048219051846745
Harga Saat Ini:
$ 0.003023
$ 0.003023$ 0.003023

Informasi QUANTUM (QUANTUM)

Quantum Chain adalah ekosistem blockchain kepatuhan otomatis AI yang aman kuantum, dirancang sebagai infrastruktur layanan keuangan generasi berikutnya. Quantum Chain menawarkan skalabilitas, keamanan, dan kepatuhan regulasi tingkat perusahaan melalui kriptografi tahan kuantum dan otomatisasi kepatuhan berbasis AI. Ekosistem ini didukung oleh koin utilitas aslinya, Quantum ($Q), yang memfasilitasi transaksi, tata kelola/governance, dan tokenisasi. Selain itu, Quantum Chain mendukung Lembaga Keuangan Kuantum (QFI), sebuah jaringan proyek asli dan solusi layanan keuangan yang dibangun di atas infrastrukturnya, yang memungkinkan produk keuangan yang aman, efisien, dan patuh untuk dunia yang siap kuantum.

Situs Web Resmi:
https://quantumcha.in
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1U9OXshs6i1Sl7NNDS40LHQMCgkw8kDqW/view?usp=sharing

Tokenomi QUANTUM (QUANTUM): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi QUANTUM (QUANTUM) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token QUANTUM yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token QUANTUM yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi QUANTUM, jelajahi harga live token QUANTUM!

