Apa yang dimaksud dengan QUANTUM (QUANTUM)

Quantum Chain adalah ekosistem blockchain kepatuhan otomatis AI yang aman kuantum, dirancang sebagai infrastruktur layanan keuangan generasi berikutnya. Quantum Chain menawarkan skalabilitas, keamanan, dan kepatuhan regulasi tingkat perusahaan melalui kriptografi tahan kuantum dan otomatisasi kepatuhan berbasis AI. Ekosistem ini didukung oleh koin utilitas aslinya, Quantum ($Q), yang memfasilitasi transaksi, tata kelola/governance, dan tokenisasi. Selain itu, Quantum Chain mendukung Lembaga Keuangan Kuantum (QFI), sebuah jaringan proyek asli dan solusi layanan keuangan yang dibangun di atas infrastrukturnya, yang memungkinkan produk keuangan yang aman, efisien, dan patuh untuk dunia yang siap kuantum.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang QUANTUM Berapa nilai QUANTUM (QUANTUM) hari ini? Harga live QUANTUM dalam USD adalah 0.002946 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga QUANTUM ke USD saat ini? $ 0.002946 . Cobalah Harga QUANTUM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar QUANTUM? Kapitalisasi pasar QUANTUM adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar QUANTUM? Suplai beredar QUANTUM adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) QUANTUM? QUANTUM mencapai harga ATH sebesar 0.7303169003467307 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) QUANTUM? QUANTUM mencapai harga ATL 0.00048219051846745 USD . Berapa volume perdagangan QUANTUM? Volume perdagangan 24 jam live QUANTUM adalah $ 105.48K USD . Akankah harga QUANTUM naik lebih tinggi tahun ini? QUANTUM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga QUANTUM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

