Berapa harga saat ini dari Radar?

Harga langsung dari Radar (RADAR) adalah Rp54.601546517276250000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Radar di pasar?

Radar saat ini berada pada peringkat pasar #5097, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp2672256756.8338125000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari RADAR?

Jumlah token yang beredar dari RADAR adalah 48941069.23 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Radar?

Dalam 24 jam terakhir, Radar diperdagangkan dalam kisaran Rp54.442023697363125000 (terendah 24 jam) hingga Rp54.916978371538125000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Radar dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Radar mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp14877.3356624351250000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp30.660561323345625000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan RADAR hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Radar?

Pergeseran harga saat ini sebesar -0.57% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.