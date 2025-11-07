BursaDEX+
Harga live Reddit hari ini adalah 184 USD. Lacak informasi harga aktual RDDTON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RDDTON dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Reddit

Harga Reddit(RDDTON)

Harga Live 1 RDDTON ke USD:

$184.06
$184.06$184.06
-1.44%1D
USD
Grafik Harga Live Reddit (RDDTON)
Informasi Harga Reddit (RDDTON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 182.91
$ 182.91$ 182.91
Low 24 Jam
$ 197.29
$ 197.29$ 197.29
High 24 Jam

$ 182.91
$ 182.91$ 182.91

$ 197.29
$ 197.29$ 197.29

$ 282.4541904298624
$ 282.4541904298624$ 282.4541904298624

$ 181.20583530076357
$ 181.20583530076357$ 181.20583530076357

-0.20%

-1.44%

-14.07%

-14.07%

Harga aktual Reddit (RDDTON) adalah $ 184. Selama 24 jam terakhir, RDDTON diperdagangkan antara low $ 182.91 dan high $ 197.29, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRDDTON adalah $ 282.4541904298624, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 181.20583530076357.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RDDTON telah berubah sebesar -0.20% selama 1 jam terakhir, -1.44% selama 24 jam, dan -14.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Reddit (RDDTON)

No.2466

$ 477.41K
$ 477.41K$ 477.41K

$ 59.81K
$ 59.81K$ 59.81K

$ 477.41K
$ 477.41K$ 477.41K

2.59K
2.59K 2.59K

2,594.60255629
2,594.60255629 2,594.60255629

ETH

Kapitalisasi Pasar Reddit saat ini adalah $ 477.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 59.81K. Suplai beredar RDDTON adalah 2.59K, dan total suplainya sebesar 2594.60255629. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 477.41K.

Riwayat Harga Reddit (RDDTON) USD

Pantau perubahan harga Reddit untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -2.6892-1.44%
30 Days$ -22.41-10.86%
60 Hari$ -16-8.00%
90 Hari$ -16-8.00%
Perubahan Harga Reddit Hari Ini

Hari ini, RDDTON tercatat mengalami perubahan sebesar $ -2.6892 (-1.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Reddit 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -22.41 (-10.86%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Reddit 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RDDTON terlihat mengalami perubahan $ -16 (-8.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Reddit 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -16 (-8.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Reddit (RDDTON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Reddit sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Reddit (RDDTON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Reddit tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Reddit Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RDDTON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Reddit di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Reddit dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Reddit (USD)

Berapa nilai Reddit (RDDTON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Reddit (RDDTON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Reddit.

Tokenomi Reddit (RDDTON)

Memahami tokenomi Reddit (RDDTON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RDDTON sekarang!

Cara membeli Reddit (RDDTON)

Ingin mengetahui cara membeli Reddit? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Reddit di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RDDTON ke Mata Uang Lokal

1 Reddit(RDDTON) ke VND
4,841,960
1 Reddit(RDDTON) ke AUD
A$283.36
1 Reddit(RDDTON) ke GBP
139.84
1 Reddit(RDDTON) ke EUR
158.24
1 Reddit(RDDTON) ke USD
$184
1 Reddit(RDDTON) ke MYR
RM769.12
1 Reddit(RDDTON) ke TRY
7,762.96
1 Reddit(RDDTON) ke JPY
¥27,968
1 Reddit(RDDTON) ke ARS
ARS$267,052.08
1 Reddit(RDDTON) ke RUB
14,946.32
1 Reddit(RDDTON) ke INR
16,315.28
1 Reddit(RDDTON) ke IDR
Rp3,066,665.44
1 Reddit(RDDTON) ke PHP
10,859.68
1 Reddit(RDDTON) ke EGP
￡E.8,701.36
1 Reddit(RDDTON) ke BRL
R$982.56
1 Reddit(RDDTON) ke CAD
C$259.44
1 Reddit(RDDTON) ke BDT
22,449.84
1 Reddit(RDDTON) ke NGN
264,746.56
1 Reddit(RDDTON) ke COP
$704,979.44
1 Reddit(RDDTON) ke ZAR
R.3,196.08
1 Reddit(RDDTON) ke UAH
7,739.04
1 Reddit(RDDTON) ke TZS
T.Sh.452,088
1 Reddit(RDDTON) ke VES
Bs41,768
1 Reddit(RDDTON) ke CLP
$173,512
1 Reddit(RDDTON) ke PKR
Rs52,005.76
1 Reddit(RDDTON) ke KZT
96,789.52
1 Reddit(RDDTON) ke THB
฿5,961.6
1 Reddit(RDDTON) ke TWD
NT$5,702.16
1 Reddit(RDDTON) ke AED
د.إ675.28
1 Reddit(RDDTON) ke CHF
Fr147.2
1 Reddit(RDDTON) ke HKD
HK$1,429.68
1 Reddit(RDDTON) ke AMD
֏70,361.6
1 Reddit(RDDTON) ke MAD
.د.م1,711.2
1 Reddit(RDDTON) ke MXN
$3,416.88
1 Reddit(RDDTON) ke SAR
ريال690
1 Reddit(RDDTON) ke ETB
Br28,315.76
1 Reddit(RDDTON) ke KES
KSh23,765.44
1 Reddit(RDDTON) ke JOD
د.أ130.456
1 Reddit(RDDTON) ke PLN
675.28
1 Reddit(RDDTON) ke RON
лв809.6
1 Reddit(RDDTON) ke SEK
kr1,759.04
1 Reddit(RDDTON) ke BGN
лв310.96
1 Reddit(RDDTON) ke HUF
Ft61,516.72
1 Reddit(RDDTON) ke CZK
3,876.88
1 Reddit(RDDTON) ke KWD
د.ك56.304
1 Reddit(RDDTON) ke ILS
601.68
1 Reddit(RDDTON) ke BOB
Bs1,269.6
1 Reddit(RDDTON) ke AZN
312.8
1 Reddit(RDDTON) ke TJS
SM1,696.48
1 Reddit(RDDTON) ke GEL
498.64
1 Reddit(RDDTON) ke AOA
Kz168,652.56
1 Reddit(RDDTON) ke BHD
.د.ب69.184
1 Reddit(RDDTON) ke BMD
$184
1 Reddit(RDDTON) ke DKK
kr1,188.64
1 Reddit(RDDTON) ke HNL
L4,846.56
1 Reddit(RDDTON) ke MUR
8,464
1 Reddit(RDDTON) ke NAD
$3,196.08
1 Reddit(RDDTON) ke NOK
kr1,874.96
1 Reddit(RDDTON) ke NZD
$325.68
1 Reddit(RDDTON) ke PAB
B/.184
1 Reddit(RDDTON) ke PGK
K772.8
1 Reddit(RDDTON) ke QAR
ر.ق669.76
1 Reddit(RDDTON) ke RSD
дин.18,674.16
1 Reddit(RDDTON) ke UZS
soʻm2,216,866.96
1 Reddit(RDDTON) ke ALL
L15,428.4
1 Reddit(RDDTON) ke ANG
ƒ329.36
1 Reddit(RDDTON) ke AWG
ƒ331.2
1 Reddit(RDDTON) ke BBD
$368
1 Reddit(RDDTON) ke BAM
KM310.96
1 Reddit(RDDTON) ke BIF
Fr542,616
1 Reddit(RDDTON) ke BND
$239.2
1 Reddit(RDDTON) ke BSD
$184
1 Reddit(RDDTON) ke JMD
$29,504.4
1 Reddit(RDDTON) ke KHR
738,955.04
1 Reddit(RDDTON) ke KMF
Fr77,280
1 Reddit(RDDTON) ke LAK
3,999,999.92
1 Reddit(RDDTON) ke LKR
රු56,096.08
1 Reddit(RDDTON) ke MDL
L3,128
1 Reddit(RDDTON) ke MGA
Ar828,828
1 Reddit(RDDTON) ke MOP
P1,472
1 Reddit(RDDTON) ke MVR
2,833.6
1 Reddit(RDDTON) ke MWK
MK319,444.24
1 Reddit(RDDTON) ke MZN
MT11,766.8
1 Reddit(RDDTON) ke NPR
रु26,072.8
1 Reddit(RDDTON) ke PYG
1,304,928
1 Reddit(RDDTON) ke RWF
Fr266,984
1 Reddit(RDDTON) ke SBD
$1,514.32
1 Reddit(RDDTON) ke SCR
2,769.2
1 Reddit(RDDTON) ke SRD
$7,084
1 Reddit(RDDTON) ke SVC
$1,608.16
1 Reddit(RDDTON) ke SZL
L3,194.24
1 Reddit(RDDTON) ke TMT
m644
1 Reddit(RDDTON) ke TND
د.ت544.456
1 Reddit(RDDTON) ke TTD
$1,245.68
1 Reddit(RDDTON) ke UGX
Sh643,264
1 Reddit(RDDTON) ke XAF
Fr104,328
1 Reddit(RDDTON) ke XCD
$496.8
1 Reddit(RDDTON) ke XOF
Fr104,328
1 Reddit(RDDTON) ke XPF
Fr18,952
1 Reddit(RDDTON) ke BWP
P2,474.8
1 Reddit(RDDTON) ke BZD
$369.84
1 Reddit(RDDTON) ke CVE
$17,634.56
1 Reddit(RDDTON) ke DJF
Fr32,568
1 Reddit(RDDTON) ke DOP
$11,833.04
1 Reddit(RDDTON) ke DZD
د.ج24,023.04
1 Reddit(RDDTON) ke FJD
$419.52
1 Reddit(RDDTON) ke GNF
Fr1,599,880
1 Reddit(RDDTON) ke GTQ
Q1,409.44
1 Reddit(RDDTON) ke GYD
$38,485.44
1 Reddit(RDDTON) ke ISK
kr23,184

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Reddit, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Reddit
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Reddit

Berapa nilai Reddit (RDDTON) hari ini?
Harga live RDDTON dalam USD adalah 184 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RDDTON ke USD saat ini?
Harga RDDTON ke USD saat ini adalah $ 184. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Reddit?
Kapitalisasi pasar RDDTON adalah $ 477.41K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RDDTON?
Suplai beredar RDDTON adalah 2.59K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RDDTON?
RDDTON mencapai harga ATH sebesar 282.4541904298624 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RDDTON?
RDDTON mencapai harga ATL 181.20583530076357 USD.
Berapa volume perdagangan RDDTON?
Volume perdagangan 24 jam live RDDTON adalah $ 59.81K USD.
Akankah harga RDDTON naik lebih tinggi tahun ini?
RDDTON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RDDTON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$184.06
