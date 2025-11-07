Apa yang dimaksud dengan Resolv (RESOLV)

Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming. Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.

Tokenomi Resolv (RESOLV)

Memahami tokenomi Resolv (RESOLV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RESOLV sekarang!

Sumber Daya Resolv

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Resolv, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Resolv Berapa nilai Resolv (RESOLV) hari ini? Harga live RESOLV dalam USD adalah 0.07098 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga RESOLV ke USD saat ini? $ 0.07098 . Cobalah Harga RESOLV ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Resolv? Kapitalisasi pasar RESOLV adalah $ 22.34M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar RESOLV? Suplai beredar RESOLV adalah 314.80M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) RESOLV? RESOLV mencapai harga ATH sebesar 0.4107949801739206 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) RESOLV? RESOLV mencapai harga ATL 0.022039362880119193 USD . Berapa volume perdagangan RESOLV? Volume perdagangan 24 jam live RESOLV adalah $ 6.86M USD . Akankah harga RESOLV naik lebih tinggi tahun ini? RESOLV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RESOLV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Resolv (RESOLV)

