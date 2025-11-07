BursaDEX+
Harga live Resolv hari ini adalah 0.07098 USD. Lacak informasi harga aktual RESOLV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RESOLV dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Resolv(RESOLV)

Harga Live 1 RESOLV ke USD:

$0.07097
-3.91%1D
USD
Grafik Harga Live Resolv (RESOLV)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:29:07 (UTC+8)

Informasi Harga Resolv (RESOLV) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05491
Low 24 Jam
$ 0.108
High 24 Jam

$ 0.05491
$ 0.108
$ 0.4107949801739206
$ 0.022039362880119193
-4.01%

-3.91%

+41.81%

+41.81%

Harga aktual Resolv (RESOLV) adalah $ 0.07098. Selama 24 jam terakhir, RESOLV diperdagangkan antara low $ 0.05491 dan high $ 0.108, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRESOLV adalah $ 0.4107949801739206, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.022039362880119193.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RESOLV telah berubah sebesar -4.01% selama 1 jam terakhir, -3.91% selama 24 jam, dan +41.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Resolv (RESOLV)

No.771

$ 22.34M
$ 6.86M
$ 70.98M
314.80M
1,000,000,000
1,000,000,000
31.47%

ETH

Kapitalisasi Pasar Resolv saat ini adalah $ 22.34M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 6.86M. Suplai beredar RESOLV adalah 314.80M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 70.98M.

Riwayat Harga Resolv (RESOLV) USD

Pantau perubahan harga Resolv untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0028878-3.91%
30 Days$ -0.02979-29.57%
60 Hari$ -0.0869-55.05%
90 Hari$ -0.10763-60.26%
Perubahan Harga Resolv Hari Ini

Hari ini, RESOLV tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0028878 (-3.91%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Resolv 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02979 (-29.57%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Resolv 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RESOLV terlihat mengalami perubahan $ -0.0869 (-55.05%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Resolv 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.10763 (-60.26%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Resolv (RESOLV)?

Lihat halaman Riwayat Harga Resolv sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Resolv (RESOLV)

Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.

Resolv tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Resolv Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RESOLV ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Resolv di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Resolv dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Resolv (USD)

Berapa nilai Resolv (RESOLV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Resolv (RESOLV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Resolv.

Cek prediksi harga Resolv sekarang!

Tokenomi Resolv (RESOLV)

Memahami tokenomi Resolv (RESOLV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RESOLV sekarang!

Cara membeli Resolv (RESOLV)

Ingin mengetahui cara membeli Resolv? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Resolv di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Resolv

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Resolv, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Resolv
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Resolv

Berapa nilai Resolv (RESOLV) hari ini?
Harga live RESOLV dalam USD adalah 0.07098 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RESOLV ke USD saat ini?
Harga RESOLV ke USD saat ini adalah $ 0.07098. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Resolv?
Kapitalisasi pasar RESOLV adalah $ 22.34M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RESOLV?
Suplai beredar RESOLV adalah 314.80M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RESOLV?
RESOLV mencapai harga ATH sebesar 0.4107949801739206 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RESOLV?
RESOLV mencapai harga ATL 0.022039362880119193 USD.
Berapa volume perdagangan RESOLV?
Volume perdagangan 24 jam live RESOLV adalah $ 6.86M USD.
Akankah harga RESOLV naik lebih tinggi tahun ini?
RESOLV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RESOLV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Resolv (RESOLV)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

