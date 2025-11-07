BursaDEX+
Harga live Retik Finance hari ini adalah 0.0003297 USD. Lacak informasi harga aktual RETIK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RETIK dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Retik Finance(RETIK)

Harga Live 1 RETIK ke USD:

$0.0003297
$0.0003297$0.0003297
+5.20%1D
USD
Grafik Harga Live Retik Finance (RETIK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:54:27 (UTC+8)

Informasi Harga Retik Finance (RETIK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003126
$ 0.0003126$ 0.0003126
Low 24 Jam
$ 0.0003306
$ 0.0003306$ 0.0003306
High 24 Jam

$ 0.0003126
$ 0.0003126$ 0.0003126

$ 0.0003306
$ 0.0003306$ 0.0003306

$ 3.0824132701392655
$ 3.0824132701392655$ 3.0824132701392655

$ 0.000302991235532668
$ 0.000302991235532668$ 0.000302991235532668

+0.03%

+5.20%

-4.25%

-4.25%

Harga aktual Retik Finance (RETIK) adalah $ 0.0003297. Selama 24 jam terakhir, RETIK diperdagangkan antara low $ 0.0003126 dan high $ 0.0003306, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRETIK adalah $ 3.0824132701392655, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000302991235532668.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RETIK telah berubah sebesar +0.03% selama 1 jam terakhir, +5.20% selama 24 jam, dan -4.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Retik Finance (RETIK)

No.4838

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 61.58K
$ 61.58K$ 61.58K

$ 329.70K
$ 329.70K$ 329.70K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Retik Finance saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 61.58K. Suplai beredar RETIK adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 329.70K.

Riwayat Harga Retik Finance (RETIK) USD

Pantau perubahan harga Retik Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000016297+5.20%
30 Days$ -0.000112-25.36%
60 Hari$ -0.0001505-31.35%
90 Hari$ -0.0003267-49.78%
Perubahan Harga Retik Finance Hari Ini

Hari ini, RETIK tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000016297 (+5.20%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Retik Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000112 (-25.36%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Retik Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RETIK terlihat mengalami perubahan $ -0.0001505 (-31.35%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Retik Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0003267 (-49.78%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Retik Finance (RETIK)?

Lihat halaman Riwayat Harga Retik Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Retik Finance (RETIK)

Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet.

Retik Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Retik Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Prediksi Harga Retik Finance (USD)

Berapa nilai Retik Finance (RETIK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Retik Finance (RETIK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Retik Finance.

Cek prediksi harga Retik Finance sekarang!

Tokenomi Retik Finance (RETIK)

Memahami tokenomi Retik Finance (RETIK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RETIK sekarang!

Cara membeli Retik Finance (RETIK)

Ingin mengetahui cara membeli Retik Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Retik Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RETIK ke Mata Uang Lokal

1 Retik Finance(RETIK) ke VND
8.6760555
1 Retik Finance(RETIK) ke AUD
A$0.000507738
1 Retik Finance(RETIK) ke GBP
0.000250572
1 Retik Finance(RETIK) ke EUR
0.000283542
1 Retik Finance(RETIK) ke USD
$0.0003297
1 Retik Finance(RETIK) ke MYR
RM0.001378146
1 Retik Finance(RETIK) ke TRY
0.013910043
1 Retik Finance(RETIK) ke JPY
¥0.0501144
1 Retik Finance(RETIK) ke ARS
ARS$0.478516689
1 Retik Finance(RETIK) ke RUB
0.026781531
1 Retik Finance(RETIK) ke INR
0.029234499
1 Retik Finance(RETIK) ke IDR
Rp5.494997802
1 Retik Finance(RETIK) ke PHP
0.019458894
1 Retik Finance(RETIK) ke EGP
￡E.0.015591513
1 Retik Finance(RETIK) ke BRL
R$0.001760598
1 Retik Finance(RETIK) ke CAD
C$0.000464877
1 Retik Finance(RETIK) ke BDT
0.040226697
1 Retik Finance(RETIK) ke NGN
0.474385548
1 Retik Finance(RETIK) ke COP
$1.263215877
1 Retik Finance(RETIK) ke ZAR
R.0.005726889
1 Retik Finance(RETIK) ke UAH
0.013867182
1 Retik Finance(RETIK) ke TZS
T.Sh.0.8100729
1 Retik Finance(RETIK) ke VES
Bs0.0748419
1 Retik Finance(RETIK) ke CLP
$0.3109071
1 Retik Finance(RETIK) ke PKR
Rs0.093186408
1 Retik Finance(RETIK) ke KZT
0.173432091
1 Retik Finance(RETIK) ke THB
฿0.01068228
1 Retik Finance(RETIK) ke TWD
NT$0.010217403
1 Retik Finance(RETIK) ke AED
د.إ0.001209999
1 Retik Finance(RETIK) ke CHF
Fr0.00026376
1 Retik Finance(RETIK) ke HKD
HK$0.002561769
1 Retik Finance(RETIK) ke AMD
֏0.12607728
1 Retik Finance(RETIK) ke MAD
.د.م0.00306621
1 Retik Finance(RETIK) ke MXN
$0.006122529
1 Retik Finance(RETIK) ke SAR
ريال0.001236375
1 Retik Finance(RETIK) ke ETB
Br0.050737533
1 Retik Finance(RETIK) ke KES
KSh0.042584052
1 Retik Finance(RETIK) ke JOD
د.أ0.0002337573
1 Retik Finance(RETIK) ke PLN
0.001209999
1 Retik Finance(RETIK) ke RON
лв0.00145068
1 Retik Finance(RETIK) ke SEK
kr0.003151932
1 Retik Finance(RETIK) ke BGN
лв0.000557193
1 Retik Finance(RETIK) ke HUF
Ft0.110228601
1 Retik Finance(RETIK) ke CZK
0.006946779
1 Retik Finance(RETIK) ke KWD
د.ك0.0001008882
1 Retik Finance(RETIK) ke ILS
0.001078119
1 Retik Finance(RETIK) ke BOB
Bs0.00227493
1 Retik Finance(RETIK) ke AZN
0.00056049
1 Retik Finance(RETIK) ke TJS
SM0.003039834
1 Retik Finance(RETIK) ke GEL
0.000893487
1 Retik Finance(RETIK) ke AOA
Kz0.302199723
1 Retik Finance(RETIK) ke BHD
.د.ب0.0001239672
1 Retik Finance(RETIK) ke BMD
$0.0003297
1 Retik Finance(RETIK) ke DKK
kr0.002129862
1 Retik Finance(RETIK) ke HNL
L0.008684298
1 Retik Finance(RETIK) ke MUR
0.0151662
1 Retik Finance(RETIK) ke NAD
$0.005726889
1 Retik Finance(RETIK) ke NOK
kr0.003359643
1 Retik Finance(RETIK) ke NZD
$0.000583569
1 Retik Finance(RETIK) ke PAB
B/.0.0003297
1 Retik Finance(RETIK) ke PGK
K0.00138474
1 Retik Finance(RETIK) ke QAR
ر.ق0.001200108
1 Retik Finance(RETIK) ke RSD
дин.0.033461253
1 Retik Finance(RETIK) ke UZS
soʻm3.972288243
1 Retik Finance(RETIK) ke ALL
L0.027645345
1 Retik Finance(RETIK) ke ANG
ƒ0.000590163
1 Retik Finance(RETIK) ke AWG
ƒ0.00059346
1 Retik Finance(RETIK) ke BBD
$0.0006594
1 Retik Finance(RETIK) ke BAM
KM0.000557193
1 Retik Finance(RETIK) ke BIF
Fr0.9722853
1 Retik Finance(RETIK) ke BND
$0.00042861
1 Retik Finance(RETIK) ke BSD
$0.0003297
1 Retik Finance(RETIK) ke JMD
$0.052867395
1 Retik Finance(RETIK) ke KHR
1.324094982
1 Retik Finance(RETIK) ke KMF
Fr0.138474
1 Retik Finance(RETIK) ke LAK
7.167391161
1 Retik Finance(RETIK) ke LKR
රු0.100515639
1 Retik Finance(RETIK) ke MDL
L0.0056049
1 Retik Finance(RETIK) ke MGA
Ar1.48513365
1 Retik Finance(RETIK) ke MOP
P0.0026376
1 Retik Finance(RETIK) ke MVR
0.00507738
1 Retik Finance(RETIK) ke MWK
MK0.572395467
1 Retik Finance(RETIK) ke MZN
MT0.021084315
1 Retik Finance(RETIK) ke NPR
रु0.04671849
1 Retik Finance(RETIK) ke PYG
2.3382324
1 Retik Finance(RETIK) ke RWF
Fr0.4783947
1 Retik Finance(RETIK) ke SBD
$0.002713431
1 Retik Finance(RETIK) ke SCR
0.004961985
1 Retik Finance(RETIK) ke SRD
$0.01269345
1 Retik Finance(RETIK) ke SVC
$0.002881578
1 Retik Finance(RETIK) ke SZL
L0.005723592
1 Retik Finance(RETIK) ke TMT
m0.00115395
1 Retik Finance(RETIK) ke TND
د.ت0.0009755823
1 Retik Finance(RETIK) ke TTD
$0.002232069
1 Retik Finance(RETIK) ke UGX
Sh1.1526312
1 Retik Finance(RETIK) ke XAF
Fr0.1869399
1 Retik Finance(RETIK) ke XCD
$0.00089019
1 Retik Finance(RETIK) ke XOF
Fr0.1869399
1 Retik Finance(RETIK) ke XPF
Fr0.0339591
1 Retik Finance(RETIK) ke BWP
P0.004434465
1 Retik Finance(RETIK) ke BZD
$0.000662697
1 Retik Finance(RETIK) ke CVE
$0.031598448
1 Retik Finance(RETIK) ke DJF
Fr0.0583569
1 Retik Finance(RETIK) ke DOP
$0.021203007
1 Retik Finance(RETIK) ke DZD
د.ج0.043045632
1 Retik Finance(RETIK) ke FJD
$0.000751716
1 Retik Finance(RETIK) ke GNF
Fr2.8667415
1 Retik Finance(RETIK) ke GTQ
Q0.002525502
1 Retik Finance(RETIK) ke GYD
$0.068960052
1 Retik Finance(RETIK) ke ISK
kr0.0415422

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Retik Finance

Berapa nilai Retik Finance (RETIK) hari ini?
Harga live RETIK dalam USD adalah 0.0003297 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RETIK ke USD saat ini?
Harga RETIK ke USD saat ini adalah $ 0.0003297. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Retik Finance?
Kapitalisasi pasar RETIK adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RETIK?
Suplai beredar RETIK adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RETIK?
RETIK mencapai harga ATH sebesar 3.0824132701392655 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RETIK?
RETIK mencapai harga ATL 0.000302991235532668 USD.
Berapa volume perdagangan RETIK?
Volume perdagangan 24 jam live RETIK adalah $ 61.58K USD.
Akankah harga RETIK naik lebih tinggi tahun ini?
RETIK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RETIK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:54:27 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

