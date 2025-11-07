BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Sharpe AI hari ini adalah 0.00355 USD. Lacak informasi harga aktual SAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SAI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Sharpe AI hari ini adalah 0.00355 USD. Lacak informasi harga aktual SAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SAI

Info Harga SAI

Penjelasan SAI

Whitepaper SAI

Situs Web Resmi SAI

Tokenomi SAI

Prakiraan Harga SAI

Riwayat SAI

Panduan Membeli SAI

Konverter SAI ke Mata Uang Fiat

Spot SAI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Sharpe AI

Harga Sharpe AI(SAI)

Harga Live 1 SAI ke USD:

$0.003551
$0.003551$0.003551
-4.87%1D
USD
Grafik Harga Live Sharpe AI (SAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:12:05 (UTC+8)

Informasi Harga Sharpe AI (SAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.003502
$ 0.003502$ 0.003502
Low 24 Jam
$ 0.003882
$ 0.003882$ 0.003882
High 24 Jam

$ 0.003502
$ 0.003502$ 0.003502

$ 0.003882
$ 0.003882$ 0.003882

$ 0.11547761410975245
$ 0.11547761410975245$ 0.11547761410975245

$ 0.003776372063715162
$ 0.003776372063715162$ 0.003776372063715162

-0.90%

-4.87%

-22.53%

-22.53%

Harga aktual Sharpe AI (SAI) adalah $ 0.00355. Selama 24 jam terakhir, SAI diperdagangkan antara low $ 0.003502 dan high $ 0.003882, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSAI adalah $ 0.11547761410975245, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003776372063715162.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SAI telah berubah sebesar -0.90% selama 1 jam terakhir, -4.87% selama 24 jam, dan -22.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sharpe AI (SAI)

No.2545

$ 396.97K
$ 396.97K$ 396.97K

$ 131.19K
$ 131.19K$ 131.19K

$ 3.55M
$ 3.55M$ 3.55M

111.82M
111.82M 111.82M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

11.18%

ETH

Kapitalisasi Pasar Sharpe AI saat ini adalah $ 396.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 131.19K. Suplai beredar SAI adalah 111.82M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.55M.

Riwayat Harga Sharpe AI (SAI) USD

Pantau perubahan harga Sharpe AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00018179-4.87%
30 Days$ -0.00365-50.70%
60 Hari$ -0.00996-73.73%
90 Hari$ -0.01602-81.86%
Perubahan Harga Sharpe AI Hari Ini

Hari ini, SAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00018179 (-4.87%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Sharpe AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00365 (-50.70%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Sharpe AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SAI terlihat mengalami perubahan $ -0.00996 (-73.73%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Sharpe AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01602 (-81.86%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Sharpe AI (SAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Sharpe AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Sharpe AI (SAI)

Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

Sharpe AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Sharpe AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Sharpe AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Sharpe AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Sharpe AI (USD)

Berapa nilai Sharpe AI (SAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sharpe AI (SAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sharpe AI.

Cek prediksi harga Sharpe AI sekarang!

Tokenomi Sharpe AI (SAI)

Memahami tokenomi Sharpe AI (SAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SAI sekarang!

Cara membeli Sharpe AI (SAI)

Ingin mengetahui cara membeli Sharpe AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Sharpe AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SAI ke Mata Uang Lokal

1 Sharpe AI(SAI) ke VND
93.41825
1 Sharpe AI(SAI) ke AUD
A$0.005467
1 Sharpe AI(SAI) ke GBP
0.002698
1 Sharpe AI(SAI) ke EUR
0.003053
1 Sharpe AI(SAI) ke USD
$0.00355
1 Sharpe AI(SAI) ke MYR
RM0.0148035
1 Sharpe AI(SAI) ke TRY
0.14981
1 Sharpe AI(SAI) ke JPY
¥0.54315
1 Sharpe AI(SAI) ke ARS
ARS$5.1523635
1 Sharpe AI(SAI) ke RUB
0.288402
1 Sharpe AI(SAI) ke INR
0.3147785
1 Sharpe AI(SAI) ke IDR
Rp59.166643
1 Sharpe AI(SAI) ke PHP
0.2096985
1 Sharpe AI(SAI) ke EGP
￡E.0.167915
1 Sharpe AI(SAI) ke BRL
R$0.0189925
1 Sharpe AI(SAI) ke CAD
C$0.0050055
1 Sharpe AI(SAI) ke BDT
0.4331355
1 Sharpe AI(SAI) ke NGN
5.107882
1 Sharpe AI(SAI) ke COP
$13.6015055
1 Sharpe AI(SAI) ke ZAR
R.0.061699
1 Sharpe AI(SAI) ke UAH
0.149313
1 Sharpe AI(SAI) ke TZS
T.Sh.8.72235
1 Sharpe AI(SAI) ke VES
Bs0.80585
1 Sharpe AI(SAI) ke CLP
$3.34765
1 Sharpe AI(SAI) ke PKR
Rs1.003372
1 Sharpe AI(SAI) ke KZT
1.8674065
1 Sharpe AI(SAI) ke THB
฿0.11502
1 Sharpe AI(SAI) ke TWD
NT$0.1100145
1 Sharpe AI(SAI) ke AED
د.إ0.0130285
1 Sharpe AI(SAI) ke CHF
Fr0.00284
1 Sharpe AI(SAI) ke HKD
HK$0.0275835
1 Sharpe AI(SAI) ke AMD
֏1.35752
1 Sharpe AI(SAI) ke MAD
.د.م0.033015
1 Sharpe AI(SAI) ke MXN
$0.065959
1 Sharpe AI(SAI) ke SAR
ريال0.0133125
1 Sharpe AI(SAI) ke ETB
Br0.5463095
1 Sharpe AI(SAI) ke KES
KSh0.458447
1 Sharpe AI(SAI) ke JOD
د.أ0.00251695
1 Sharpe AI(SAI) ke PLN
0.013064
1 Sharpe AI(SAI) ke RON
лв0.01562
1 Sharpe AI(SAI) ke SEK
kr0.034009
1 Sharpe AI(SAI) ke BGN
лв0.0059995
1 Sharpe AI(SAI) ke HUF
Ft1.1888595
1 Sharpe AI(SAI) ke CZK
0.0748695
1 Sharpe AI(SAI) ke KWD
د.ك0.0010863
1 Sharpe AI(SAI) ke ILS
0.0116085
1 Sharpe AI(SAI) ke BOB
Bs0.024495
1 Sharpe AI(SAI) ke AZN
0.006035
1 Sharpe AI(SAI) ke TJS
SM0.032731
1 Sharpe AI(SAI) ke GEL
0.0096205
1 Sharpe AI(SAI) ke AOA
Kz3.2538945
1 Sharpe AI(SAI) ke BHD
.د.ب0.00133835
1 Sharpe AI(SAI) ke BMD
$0.00355
1 Sharpe AI(SAI) ke DKK
kr0.0229685
1 Sharpe AI(SAI) ke HNL
L0.093507
1 Sharpe AI(SAI) ke MUR
0.163087
1 Sharpe AI(SAI) ke NAD
$0.0616635
1 Sharpe AI(SAI) ke NOK
kr0.0362455
1 Sharpe AI(SAI) ke NZD
$0.0062835
1 Sharpe AI(SAI) ke PAB
B/.0.00355
1 Sharpe AI(SAI) ke PGK
K0.01491
1 Sharpe AI(SAI) ke QAR
ر.ق0.012922
1 Sharpe AI(SAI) ke RSD
дин.0.3606445
1 Sharpe AI(SAI) ke UZS
soʻm42.7710745
1 Sharpe AI(SAI) ke ALL
L0.2976675
1 Sharpe AI(SAI) ke ANG
ƒ0.0063545
1 Sharpe AI(SAI) ke AWG
ƒ0.00639
1 Sharpe AI(SAI) ke BBD
$0.0071
1 Sharpe AI(SAI) ke BAM
KM0.0059995
1 Sharpe AI(SAI) ke BIF
Fr10.46895
1 Sharpe AI(SAI) ke BND
$0.004615
1 Sharpe AI(SAI) ke BSD
$0.00355
1 Sharpe AI(SAI) ke JMD
$0.5692425
1 Sharpe AI(SAI) ke KHR
14.257013
1 Sharpe AI(SAI) ke KMF
Fr1.491
1 Sharpe AI(SAI) ke LAK
77.1739115
1 Sharpe AI(SAI) ke LKR
රු1.0822885
1 Sharpe AI(SAI) ke MDL
L0.06035
1 Sharpe AI(SAI) ke MGA
Ar15.990975
1 Sharpe AI(SAI) ke MOP
P0.0284
1 Sharpe AI(SAI) ke MVR
0.05467
1 Sharpe AI(SAI) ke MWK
MK6.1631905
1 Sharpe AI(SAI) ke MZN
MT0.2270225
1 Sharpe AI(SAI) ke NPR
रु0.503035
1 Sharpe AI(SAI) ke PYG
25.1766
1 Sharpe AI(SAI) ke RWF
Fr5.15105
1 Sharpe AI(SAI) ke SBD
$0.0292165
1 Sharpe AI(SAI) ke SCR
0.0497
1 Sharpe AI(SAI) ke SRD
$0.136675
1 Sharpe AI(SAI) ke SVC
$0.031027
1 Sharpe AI(SAI) ke SZL
L0.061628
1 Sharpe AI(SAI) ke TMT
m0.012425
1 Sharpe AI(SAI) ke TND
د.ت0.01050445
1 Sharpe AI(SAI) ke TTD
$0.0240335
1 Sharpe AI(SAI) ke UGX
Sh12.4108
1 Sharpe AI(SAI) ke XAF
Fr2.0164
1 Sharpe AI(SAI) ke XCD
$0.009585
1 Sharpe AI(SAI) ke XOF
Fr2.0164
1 Sharpe AI(SAI) ke XPF
Fr0.36565
1 Sharpe AI(SAI) ke BWP
P0.0477475
1 Sharpe AI(SAI) ke BZD
$0.0071355
1 Sharpe AI(SAI) ke CVE
$0.340232
1 Sharpe AI(SAI) ke DJF
Fr0.62835
1 Sharpe AI(SAI) ke DOP
$0.2283005
1 Sharpe AI(SAI) ke DZD
د.ج0.463204
1 Sharpe AI(SAI) ke FJD
$0.008094
1 Sharpe AI(SAI) ke GNF
Fr30.86725
1 Sharpe AI(SAI) ke GTQ
Q0.027193
1 Sharpe AI(SAI) ke GYD
$0.742518
1 Sharpe AI(SAI) ke ISK
kr0.4473

Sumber Daya Sharpe AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sharpe AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Sharpe AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sharpe AI

Berapa nilai Sharpe AI (SAI) hari ini?
Harga live SAI dalam USD adalah 0.00355 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SAI ke USD saat ini?
Harga SAI ke USD saat ini adalah $ 0.00355. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sharpe AI?
Kapitalisasi pasar SAI adalah $ 396.97K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SAI?
Suplai beredar SAI adalah 111.82M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SAI?
SAI mencapai harga ATH sebesar 0.11547761410975245 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SAI?
SAI mencapai harga ATL 0.003776372063715162 USD.
Berapa volume perdagangan SAI?
Volume perdagangan 24 jam live SAI adalah $ 131.19K USD.
Akankah harga SAI naik lebih tinggi tahun ini?
SAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:12:05 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Sharpe AI (SAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SAI ke USD

Jumlah

SAI
SAI
USD
USD

1 SAI = 0.00355 USD

Perdagangkan SAI

SAI/USDT
$0.003551
$0.003551$0.003551
-4.90%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,561.30
$101,561.30$101,561.30

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.33
$3,319.33$3,319.33

+0.58%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.03
$157.03$157.03

+0.71%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0064
$1.0064$1.0064

+17.29%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,561.30
$101,561.30$101,561.30

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.33
$3,319.33$3,319.33

+0.58%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2134
$2.2134$2.2134

-0.94%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.03
$157.03$157.03

+0.71%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0095
$1.0095$1.0095

-0.64%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0802
$0.0802$0.0802

+60.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012400
$0.012400$0.012400

+1,140.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.271
$4.271$4.271

+327.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008748
$0.008748$0.008748

+309.93%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001724
$0.001724$0.001724

+58.45%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0802
$0.0802$0.0802

+60.40%