BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Sauber FT hari ini adalah 0.1299 USD. Lacak informasi harga aktual SAUBER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SAUBER dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Sauber FT hari ini adalah 0.1299 USD. Lacak informasi harga aktual SAUBER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SAUBER dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SAUBER

Info Harga SAUBER

Penjelasan SAUBER

Situs Web Resmi SAUBER

Tokenomi SAUBER

Prakiraan Harga SAUBER

Riwayat SAUBER

Panduan Membeli SAUBER

Konverter SAUBER ke Mata Uang Fiat

Spot SAUBER

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Sauber FT

Harga Sauber FT(SAUBER)

Harga Live 1 SAUBER ke USD:

$0.1299
$0.1299$0.1299
+0.61%1D
USD
Grafik Harga Live Sauber FT (SAUBER)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:04:34 (UTC+8)

Informasi Harga Sauber FT (SAUBER) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1234
$ 0.1234$ 0.1234
Low 24 Jam
$ 0.1303
$ 0.1303$ 0.1303
High 24 Jam

$ 0.1234
$ 0.1234$ 0.1234

$ 0.1303
$ 0.1303$ 0.1303

$ 12.8254049
$ 12.8254049$ 12.8254049

$ 0.12367376089503798
$ 0.12367376089503798$ 0.12367376089503798

+2.60%

+0.61%

-14.71%

-14.71%

Harga aktual Sauber FT (SAUBER) adalah $ 0.1299. Selama 24 jam terakhir, SAUBER diperdagangkan antara low $ 0.1234 dan high $ 0.1303, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSAUBER adalah $ 12.8254049, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.12367376089503798.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SAUBER telah berubah sebesar +2.60% selama 1 jam terakhir, +0.61% selama 24 jam, dan -14.71% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sauber FT (SAUBER)

No.2620

$ 361.89K
$ 361.89K$ 361.89K

$ 57.11K
$ 57.11K$ 57.11K

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

2.79M
2.79M 2.79M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

CHZ

Kapitalisasi Pasar Sauber FT saat ini adalah $ 361.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.11K. Suplai beredar SAUBER adalah 2.79M, dan total suplainya sebesar 10000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.30M.

Riwayat Harga Sauber FT (SAUBER) USD

Pantau perubahan harga Sauber FT untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000788+0.61%
30 Days$ -0.0519-28.55%
60 Hari$ -0.0602-31.67%
90 Hari$ -0.1018-43.94%
Perubahan Harga Sauber FT Hari Ini

Hari ini, SAUBER tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000788 (+0.61%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Sauber FT 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0519 (-28.55%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Sauber FT 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SAUBER terlihat mengalami perubahan $ -0.0602 (-31.67%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Sauber FT 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1018 (-43.94%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Sauber FT (SAUBER)?

Lihat halaman Riwayat Harga Sauber FT sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Sauber FT (SAUBER)

$SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences.

Sauber FT tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Sauber FT Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SAUBER ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Sauber FT di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Sauber FT dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Sauber FT (USD)

Berapa nilai Sauber FT (SAUBER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sauber FT (SAUBER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sauber FT.

Cek prediksi harga Sauber FT sekarang!

Tokenomi Sauber FT (SAUBER)

Memahami tokenomi Sauber FT (SAUBER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SAUBER sekarang!

Cara membeli Sauber FT (SAUBER)

Ingin mengetahui cara membeli Sauber FT? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Sauber FT di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SAUBER ke Mata Uang Lokal

1 Sauber FT(SAUBER) ke VND
3,418.3185
1 Sauber FT(SAUBER) ke AUD
A$0.200046
1 Sauber FT(SAUBER) ke GBP
0.098724
1 Sauber FT(SAUBER) ke EUR
0.111714
1 Sauber FT(SAUBER) ke USD
$0.1299
1 Sauber FT(SAUBER) ke MYR
RM0.542982
1 Sauber FT(SAUBER) ke TRY
5.480481
1 Sauber FT(SAUBER) ke JPY
¥19.8747
1 Sauber FT(SAUBER) ke ARS
ARS$188.532963
1 Sauber FT(SAUBER) ke RUB
10.553076
1 Sauber FT(SAUBER) ke INR
11.518233
1 Sauber FT(SAUBER) ke IDR
Rp2,164.999134
1 Sauber FT(SAUBER) ke PHP
7.661502
1 Sauber FT(SAUBER) ke EGP
￡E.6.14427
1 Sauber FT(SAUBER) ke BRL
R$0.694965
1 Sauber FT(SAUBER) ke CAD
C$0.183159
1 Sauber FT(SAUBER) ke BDT
15.849099
1 Sauber FT(SAUBER) ke NGN
186.905316
1 Sauber FT(SAUBER) ke COP
$497.700159
1 Sauber FT(SAUBER) ke ZAR
R.2.256363
1 Sauber FT(SAUBER) ke UAH
5.463594
1 Sauber FT(SAUBER) ke TZS
T.Sh.319.1643
1 Sauber FT(SAUBER) ke VES
Bs29.4873
1 Sauber FT(SAUBER) ke CLP
$122.4957
1 Sauber FT(SAUBER) ke PKR
Rs36.714936
1 Sauber FT(SAUBER) ke KZT
68.331297
1 Sauber FT(SAUBER) ke THB
฿4.206162
1 Sauber FT(SAUBER) ke TWD
NT$4.023003
1 Sauber FT(SAUBER) ke AED
د.إ0.476733
1 Sauber FT(SAUBER) ke CHF
Fr0.10392
1 Sauber FT(SAUBER) ke HKD
HK$1.009323
1 Sauber FT(SAUBER) ke AMD
֏49.67376
1 Sauber FT(SAUBER) ke MAD
.د.م1.20807
1 Sauber FT(SAUBER) ke MXN
$2.412243
1 Sauber FT(SAUBER) ke SAR
ريال0.487125
1 Sauber FT(SAUBER) ke ETB
Br19.990311
1 Sauber FT(SAUBER) ke KES
KSh16.775286
1 Sauber FT(SAUBER) ke JOD
د.أ0.0920991
1 Sauber FT(SAUBER) ke PLN
0.478032
1 Sauber FT(SAUBER) ke RON
лв0.57156
1 Sauber FT(SAUBER) ke SEK
kr1.243143
1 Sauber FT(SAUBER) ke BGN
лв0.219531
1 Sauber FT(SAUBER) ke HUF
Ft43.487922
1 Sauber FT(SAUBER) ke CZK
2.739591
1 Sauber FT(SAUBER) ke KWD
د.ك0.0397494
1 Sauber FT(SAUBER) ke ILS
0.424773
1 Sauber FT(SAUBER) ke BOB
Bs0.89631
1 Sauber FT(SAUBER) ke AZN
0.22083
1 Sauber FT(SAUBER) ke TJS
SM1.197678
1 Sauber FT(SAUBER) ke GEL
0.352029
1 Sauber FT(SAUBER) ke AOA
Kz119.065041
1 Sauber FT(SAUBER) ke BHD
.د.ب0.0489723
1 Sauber FT(SAUBER) ke BMD
$0.1299
1 Sauber FT(SAUBER) ke DKK
kr0.840453
1 Sauber FT(SAUBER) ke HNL
L3.421566
1 Sauber FT(SAUBER) ke MUR
5.971503
1 Sauber FT(SAUBER) ke NAD
$2.256363
1 Sauber FT(SAUBER) ke NOK
kr1.32498
1 Sauber FT(SAUBER) ke NZD
$0.229923
1 Sauber FT(SAUBER) ke PAB
B/.0.1299
1 Sauber FT(SAUBER) ke PGK
K0.54558
1 Sauber FT(SAUBER) ke QAR
ر.ق0.472836
1 Sauber FT(SAUBER) ke RSD
дин.13.195242
1 Sauber FT(SAUBER) ke UZS
soʻm1,565.059881
1 Sauber FT(SAUBER) ke ALL
L10.892115
1 Sauber FT(SAUBER) ke ANG
ƒ0.232521
1 Sauber FT(SAUBER) ke AWG
ƒ0.23382
1 Sauber FT(SAUBER) ke BBD
$0.2598
1 Sauber FT(SAUBER) ke BAM
KM0.219531
1 Sauber FT(SAUBER) ke BIF
Fr383.0751
1 Sauber FT(SAUBER) ke BND
$0.16887
1 Sauber FT(SAUBER) ke BSD
$0.1299
1 Sauber FT(SAUBER) ke JMD
$20.829465
1 Sauber FT(SAUBER) ke KHR
521.686194
1 Sauber FT(SAUBER) ke KMF
Fr54.558
1 Sauber FT(SAUBER) ke LAK
2,823.912987
1 Sauber FT(SAUBER) ke LKR
රු39.602613
1 Sauber FT(SAUBER) ke MDL
L2.2083
1 Sauber FT(SAUBER) ke MGA
Ar585.13455
1 Sauber FT(SAUBER) ke MOP
P1.0392
1 Sauber FT(SAUBER) ke MVR
2.00046
1 Sauber FT(SAUBER) ke MWK
MK225.520689
1 Sauber FT(SAUBER) ke MZN
MT8.307105
1 Sauber FT(SAUBER) ke NPR
रु18.40683
1 Sauber FT(SAUBER) ke PYG
921.2508
1 Sauber FT(SAUBER) ke RWF
Fr188.4849
1 Sauber FT(SAUBER) ke SBD
$1.069077
1 Sauber FT(SAUBER) ke SCR
1.874457
1 Sauber FT(SAUBER) ke SRD
$5.00115
1 Sauber FT(SAUBER) ke SVC
$1.135326
1 Sauber FT(SAUBER) ke SZL
L2.255064
1 Sauber FT(SAUBER) ke TMT
m0.45465
1 Sauber FT(SAUBER) ke TND
د.ت0.3843741
1 Sauber FT(SAUBER) ke TTD
$0.879423
1 Sauber FT(SAUBER) ke UGX
Sh454.1304
1 Sauber FT(SAUBER) ke XAF
Fr73.7832
1 Sauber FT(SAUBER) ke XCD
$0.35073
1 Sauber FT(SAUBER) ke XOF
Fr73.7832
1 Sauber FT(SAUBER) ke XPF
Fr13.3797
1 Sauber FT(SAUBER) ke BWP
P1.747155
1 Sauber FT(SAUBER) ke BZD
$0.261099
1 Sauber FT(SAUBER) ke CVE
$12.449616
1 Sauber FT(SAUBER) ke DJF
Fr22.9923
1 Sauber FT(SAUBER) ke DOP
$8.353869
1 Sauber FT(SAUBER) ke DZD
د.ج16.963641
1 Sauber FT(SAUBER) ke FJD
$0.296172
1 Sauber FT(SAUBER) ke GNF
Fr1,129.4805
1 Sauber FT(SAUBER) ke GTQ
Q0.995034
1 Sauber FT(SAUBER) ke GYD
$27.169884
1 Sauber FT(SAUBER) ke ISK
kr16.3674

Sumber Daya Sauber FT

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sauber FT, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Sauber FT
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sauber FT

Berapa nilai Sauber FT (SAUBER) hari ini?
Harga live SAUBER dalam USD adalah 0.1299 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SAUBER ke USD saat ini?
Harga SAUBER ke USD saat ini adalah $ 0.1299. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sauber FT?
Kapitalisasi pasar SAUBER adalah $ 361.89K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SAUBER?
Suplai beredar SAUBER adalah 2.79M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SAUBER?
SAUBER mencapai harga ATH sebesar 12.8254049 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SAUBER?
SAUBER mencapai harga ATL 0.12367376089503798 USD.
Berapa volume perdagangan SAUBER?
Volume perdagangan 24 jam live SAUBER adalah $ 57.11K USD.
Akankah harga SAUBER naik lebih tinggi tahun ini?
SAUBER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SAUBER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:04:34 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Sauber FT (SAUBER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SAUBER ke USD

Jumlah

SAUBER
SAUBER
USD
USD

1 SAUBER = 0.1298 USD

Perdagangkan SAUBER

SAUBER/USDT
$0.1299
$0.1299$0.1299
+0.23%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,444.57
$101,444.57$101,444.57

-0.55%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,323.01
$3,323.01$3,323.01

+0.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.68
$156.68$156.68

+0.48%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0423
$1.0423$1.0423

+21.48%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,444.57
$101,444.57$101,444.57

-0.55%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,323.01
$3,323.01$3,323.01

+0.69%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2199
$2.2199$2.2199

-0.65%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.68
$156.68$156.68

+0.48%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0382
$1.0382$1.0382

+2.17%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0740
$0.0740$0.0740

+48.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015117
$0.015117$0.015117

+1,411.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009647
$0.009647$0.009647

+352.06%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.237
$4.237$4.237

+323.70%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001672
$0.001672$0.001672

+53.67%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002322
$0.0000002322$0.0000002322

+54.80%