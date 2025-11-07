BursaDEX+
Harga live SEDA hari ini adalah 0.15231 USD. Lacak informasi harga aktual SEDA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SEDA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SEDA

Info Harga SEDA

Penjelasan SEDA

Whitepaper SEDA

Situs Web Resmi SEDA

Tokenomi SEDA

Prakiraan Harga SEDA

Riwayat SEDA

Panduan Membeli SEDA

Harga SEDA(SEDA)

Harga Live 1 SEDA ke USD:

$0.15231
-10.20%1D
USD
Grafik Harga Live SEDA (SEDA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:35:14 (UTC+8)

Informasi Harga SEDA (SEDA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.14519
Low 24 Jam
$ 0.20426
High 24 Jam

$ 0.14519
$ 0.20426
$ 423.6508177678019
$ 0.02137232710306968
+0.54%

-10.20%

+12.83%

+12.83%

Harga aktual SEDA (SEDA) adalah $ 0.15231. Selama 24 jam terakhir, SEDA diperdagangkan antara low $ 0.14519 dan high $ 0.20426, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSEDA adalah $ 423.6508177678019, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02137232710306968.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SEDA telah berubah sebesar +0.54% selama 1 jam terakhir, -10.20% selama 24 jam, dan +12.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SEDA (SEDA)

No.3726

$ 0.00
$ 672.00K
$ 154.41M
0.00
--
1,013,788,232.8063309
SEDA

Kapitalisasi Pasar SEDA saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 672.00K. Suplai beredar SEDA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1013788232.8063309. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 154.41M.

Riwayat Harga SEDA (SEDA) USD

Pantau perubahan harga SEDA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0173002-10.20%
30 Days$ +0.10318+210.01%
60 Hari$ +0.09417+161.97%
90 Hari$ +0.08614+130.17%
Perubahan Harga SEDA Hari Ini

Hari ini, SEDA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0173002 (-10.20%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SEDA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.10318 (+210.01%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SEDA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SEDA terlihat mengalami perubahan $ +0.09417 (+161.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SEDA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.08614 (+130.17%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SEDA (SEDA)?

Lihat halaman Riwayat Harga SEDA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SEDA (SEDA)

SEDA is a standard for modular data transport and querying. Any data type, for all networks.

SEDA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SEDA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SEDA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SEDA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SEDA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SEDA (USD)

Berapa nilai SEDA (SEDA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SEDA (SEDA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SEDA.

Cek prediksi harga SEDA sekarang!

Tokenomi SEDA (SEDA)

Memahami tokenomi SEDA (SEDA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SEDA sekarang!

Cara membeli SEDA (SEDA)

Ingin mengetahui cara membeli SEDA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SEDA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SEDA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya SEDA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SEDA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SEDA
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SEDA

Berapa nilai SEDA (SEDA) hari ini?
Harga live SEDA dalam USD adalah 0.15231 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SEDA ke USD saat ini?
Harga SEDA ke USD saat ini adalah $ 0.15231. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SEDA?
Kapitalisasi pasar SEDA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SEDA?
Suplai beredar SEDA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SEDA?
SEDA mencapai harga ATH sebesar 423.6508177678019 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SEDA?
SEDA mencapai harga ATL 0.02137232710306968 USD.
Berapa volume perdagangan SEDA?
Volume perdagangan 24 jam live SEDA adalah $ 672.00K USD.
Akankah harga SEDA naik lebih tinggi tahun ini?
SEDA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SEDA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

