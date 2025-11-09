Tokenomi Shping (SHPING)
Shping adalah aplikasi hadiah universal Web3 yang mendobrak dunia ritel melalui tokenisasi hadiah. Aplikasi ini merupakan salah satu dari sedikit contoh nyata teknologi blockchain DeFi yang mendukung aktivitas sehari-hari, memberi hadiah kepada pembeli karena mengunggah struk, menemukan produk, menulis ulasan, dan berinteraksi dengan merek. Dengan Australia sebagai pasar bukti konsep, aplikasi ini telah berkembang hingga hampir 300.000 pengguna, menjadikannya demonstrasi nyata adopsi blockchain massal oleh komunitas non-kripto. Sebagian besar pengguna berinteraksi dengan Shping setiap hari tanpa menyadari bahwa aplikasi ini didukung oleh blockchain. Token SHPING mendorong ekosistem ini, memberi hadiah kepada konsumen dan memungkinkan koneksi langsung antara merek dan pembeli di semua lingkungan ritel. Terintegrasi dengan penukaran untuk proses masuk dan keluar yang mudah, Shping memastikan hadiah dapat ditukarkan dengan mudah sebagai uang tunai atau kripto. Shping membuktikan bahwa blockchain dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan perilaku konsumen dan membuka jalan bagi masa depan keterlibatan ritel.
Tokenomi Shping (SHPING): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Shping (SHPING) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token SHPING yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token SHPING yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi SHPING, jelajahi harga live token SHPING!
Riwayat Harga Shping (SHPING)
Menganalisis riwayat harga SHPING membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga SHPING
Ingin mengetahui arah SHPING? Halaman prediksi harga SHPING kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
