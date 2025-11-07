Apa yang dimaksud dengan Shping (SHPING)

Shping adalah aplikasi hadiah universal Web3 yang mendobrak dunia ritel melalui tokenisasi hadiah. Aplikasi ini merupakan salah satu dari sedikit contoh nyata teknologi blockchain DeFi yang mendukung aktivitas sehari-hari, memberi hadiah kepada pembeli karena mengunggah struk, menemukan produk, menulis ulasan, dan berinteraksi dengan merek. Dengan Australia sebagai pasar bukti konsep, aplikasi ini telah berkembang hingga hampir 300.000 pengguna, menjadikannya demonstrasi nyata adopsi blockchain massal oleh komunitas non-kripto. Sebagian besar pengguna berinteraksi dengan Shping setiap hari tanpa menyadari bahwa aplikasi ini didukung oleh blockchain. Token SHPING mendorong ekosistem ini, memberi hadiah kepada konsumen dan memungkinkan koneksi langsung antara merek dan pembeli di semua lingkungan ritel. Terintegrasi dengan penukaran untuk proses masuk dan keluar yang mudah, Shping memastikan hadiah dapat ditukarkan dengan mudah sebagai uang tunai atau kripto. Shping membuktikan bahwa blockchain dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan perilaku konsumen dan membuka jalan bagi masa depan keterlibatan ritel.

Shping tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Shping Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa SHPING ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Shping di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Shping dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Shping (USD)

Berapa nilai Shping (SHPING) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Shping (SHPING) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Shping.

Cek prediksi harga Shping sekarang!

Tokenomi Shping (SHPING)

Memahami tokenomi Shping (SHPING) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SHPING sekarang!

Cara membeli Shping (SHPING)

Ingin mengetahui cara membeli Shping? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Shping di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SHPING ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Shping

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Shping, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Shping Berapa nilai Shping (SHPING) hari ini? Harga live SHPING dalam USD adalah 0.003171 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SHPING ke USD saat ini? $ 0.003171 . Cobalah Harga SHPING ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Shping? Kapitalisasi pasar SHPING adalah $ 7.25M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SHPING? Suplai beredar SHPING adalah 2.29B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SHPING? SHPING mencapai harga ATH sebesar 0.09883818226512335 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SHPING? SHPING mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan SHPING? Volume perdagangan 24 jam live SHPING adalah $ 45.54K USD . Akankah harga SHPING naik lebih tinggi tahun ini? SHPING mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SHPING untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Shping (SHPING)

