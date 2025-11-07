BursaDEX+
Informasi Harga Shping (SHPING) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.003158
$ 0.003158$ 0.003158
Low 24 Jam
$ 0.003172
$ 0.003172$ 0.003172
High 24 Jam

$ 0.003158
$ 0.003158$ 0.003158

$ 0.003172
$ 0.003172$ 0.003172

$ 0.09883818226512335
$ 0.09883818226512335$ 0.09883818226512335

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+0.37%

-9.38%

-9.38%

Harga aktual Shping (SHPING) adalah $ 0.003171. Selama 24 jam terakhir, SHPING diperdagangkan antara low $ 0.003158 dan high $ 0.003172, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSHPING adalah $ 0.09883818226512335, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SHPING telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.37% selama 24 jam, dan -9.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Shping (SHPING)

No.1227

$ 7.25M
$ 7.25M$ 7.25M

$ 45.54K
$ 45.54K$ 45.54K

$ 31.71M
$ 31.71M$ 31.71M

2.29B
2.29B 2.29B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.86%

ETH

Kapitalisasi Pasar Shping saat ini adalah $ 7.25M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 45.54K. Suplai beredar SHPING adalah 2.29B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.71M.

Riwayat Harga Shping (SHPING) USD

Pantau perubahan harga Shping untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001169+0.37%
30 Days$ -0.001191-27.31%
60 Hari$ -0.001609-33.67%
90 Hari$ +0.001171+58.55%
Perubahan Harga Shping Hari Ini

Hari ini, SHPING tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00001169 (+0.37%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Shping 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001191 (-27.31%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Shping 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SHPING terlihat mengalami perubahan $ -0.001609 (-33.67%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Shping 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.001171 (+58.55%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Shping (SHPING)?

Lihat halaman Riwayat Harga Shping sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Shping (SHPING)

Shping adalah aplikasi hadiah universal Web3 yang mendobrak dunia ritel melalui tokenisasi hadiah. Aplikasi ini merupakan salah satu dari sedikit contoh nyata teknologi blockchain DeFi yang mendukung aktivitas sehari-hari, memberi hadiah kepada pembeli karena mengunggah struk, menemukan produk, menulis ulasan, dan berinteraksi dengan merek. Dengan Australia sebagai pasar bukti konsep, aplikasi ini telah berkembang hingga hampir 300.000 pengguna, menjadikannya demonstrasi nyata adopsi blockchain massal oleh komunitas non-kripto. Sebagian besar pengguna berinteraksi dengan Shping setiap hari tanpa menyadari bahwa aplikasi ini didukung oleh blockchain. Token SHPING mendorong ekosistem ini, memberi hadiah kepada konsumen dan memungkinkan koneksi langsung antara merek dan pembeli di semua lingkungan ritel. Terintegrasi dengan penukaran untuk proses masuk dan keluar yang mudah, Shping memastikan hadiah dapat ditukarkan dengan mudah sebagai uang tunai atau kripto. Shping membuktikan bahwa blockchain dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan perilaku konsumen dan membuka jalan bagi masa depan keterlibatan ritel.

Shping tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Shping Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SHPING ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Shping di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Shping dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Shping (USD)

Berapa nilai Shping (SHPING) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Shping (SHPING) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Shping.

Cek prediksi harga Shping sekarang!

Tokenomi Shping (SHPING)

Memahami tokenomi Shping (SHPING) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SHPING sekarang!

Cara membeli Shping (SHPING)

Ingin mengetahui cara membeli Shping? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Shping di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SHPING ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Shping

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Shping, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Shping
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Shping

Berapa nilai Shping (SHPING) hari ini?
Harga live SHPING dalam USD adalah 0.003171 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SHPING ke USD saat ini?
Harga SHPING ke USD saat ini adalah $ 0.003171. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Shping?
Kapitalisasi pasar SHPING adalah $ 7.25M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SHPING?
Suplai beredar SHPING adalah 2.29B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SHPING?
SHPING mencapai harga ATH sebesar 0.09883818226512335 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SHPING?
SHPING mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan SHPING?
Volume perdagangan 24 jam live SHPING adalah $ 45.54K USD.
Akankah harga SHPING naik lebih tinggi tahun ini?
SHPING mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SHPING untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

