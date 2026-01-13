Harga ShareToken Hari Ini

Harga live ShareToken (SHR) hari ini adalah $ 0.0004952, dengan perubahan 0.91% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHR ke USD saat ini adalah $ 0.0004952 per SHR.

ShareToken saat ini berada di peringkat #1843 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.79M, dengan suplai yang beredar 3.61B SHR. Selama 24 jam terakhir, SHR diperdagangkan antara $ 0.0004432 (low) dan $ 0.0005 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.09855634, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000159241293293.

Dalam kinerja jangka pendek, SHR bergerak +0.85% dalam satu jam terakhir dan +33.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 33.04K.

Informasi Pasar ShareToken (SHR)

Peringkat No.1843 Kapitalisasi Pasar $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Volume (24 Jam) $ 33.04K$ 33.04K $ 33.04K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M Suplai Peredaran 3.61B 3.61B 3.61B Total Suplai 6,631,168,865.24 6,631,168,865.24 6,631,168,865.24 Blockchain Publik ETH

