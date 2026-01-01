Harga Symbiosis Hari Ini

Harga live Symbiosis (SIS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SIS ke USD saat ini adalah $ 0 per SIS.

Symbiosis saat ini berada di peringkat #1464 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 96.64M SIS. Selama 24 jam terakhir, SIS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5.6100558308510315, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.03927982829827564.

Dalam kinerja jangka pendek, SIS bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 0.00.

Informasi Pasar Symbiosis (SIS)

Peringkat No.1464 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 96.64M 96.64M 96.64M Suplai Maks. 99,489,760 99,489,760 99,489,760 Total Suplai 99,489,760.94302 99,489,760.94302 99,489,760.94302 Tingkat Peredaran 97.13% Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Symbiosis saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 0.00. Suplai beredar SIS adalah 96.64M, dan total suplainya sebesar 99489760.94302. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 0.00.