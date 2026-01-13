Harga iShares Silver Trust Hari Ini

Harga live iShares Silver Trust (SLVON) hari ini adalah $ 77.3, dengan perubahan 0.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SLVON ke USD saat ini adalah $ 77.3 per SLVON.

iShares Silver Trust saat ini berada di peringkat #713 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23.48M, dengan suplai yang beredar 303.80K SLVON. Selama 24 jam terakhir, SLVON diperdagangkan antara $ 73.55 (low) dan $ 78.14 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 83.29236441763194, sementara all-time low aset ini adalah $ 36.22221290529855.

Dalam kinerja jangka pendek, SLVON bergerak +0.41% dalam satu jam terakhir dan +11.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 4.92M.

Informasi Pasar iShares Silver Trust (SLVON)

Peringkat No.713 Kapitalisasi Pasar $ 23.48M$ 23.48M $ 23.48M Volume (24 Jam) $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.48M$ 23.48M $ 23.48M Suplai Peredaran 303.80K 303.80K 303.80K Total Suplai 303,804.70605551 303,804.70605551 303,804.70605551 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar iShares Silver Trust saat ini adalah $ 23.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.92M. Suplai beredar SLVON adalah 303.80K, dan total suplainya sebesar 303804.70605551. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.48M.