Harga live SLIMEX hari ini adalah 0.00813 USD. Lacak informasi harga aktual SLX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SLX dengan mudah di MEXC sekarang.

Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:07:11 (UTC+8)

-16.45%

Harga aktual SLIMEX (SLX) adalah $ 0.00813. Selama 24 jam terakhir, SLX diperdagangkan antara low $ 0.008 dan high $ 0.00935, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSLX adalah $ 0.0201275829066775, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.005582250839159196.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SLX telah berubah sebesar +0.86% selama 1 jam terakhir, -8.44% selama 24 jam, dan -16.45% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SLIMEX (SLX)

No.909

$ 14.09M
$ 14.09M$ 14.09M

$ 501.79K
$ 501.79K$ 501.79K

$ 81.30M
$ 81.30M$ 81.30M

1.73B
1.73B 1.73B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

17.33%

BSC

Kapitalisasi Pasar SLIMEX saat ini adalah $ 14.09M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 501.79K. Suplai beredar SLX adalah 1.73B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 81.30M.

Riwayat Harga SLIMEX (SLX) USD

Pantau perubahan harga SLIMEX untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0007494-8.44%
30 Days$ -0.00187-18.70%
60 Hari$ -0.00187-18.70%
90 Hari$ -0.00187-18.70%
Perubahan Harga SLIMEX Hari Ini

Hari ini, SLX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0007494 (-8.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SLIMEX 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00187 (-18.70%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SLIMEX 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SLX terlihat mengalami perubahan $ -0.00187 (-18.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SLIMEX 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00187 (-18.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SLIMEX (SLX)?

Lihat halaman Riwayat Harga SLIMEX sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SLIMEX (SLX)

"Slime Kecil, Dampak Besar – Setiap Penggalian Membuka Penggalian Berikutnya." SLIMEX adalah ekosistem game Web3 interaktif yang didukung oleh $SLX, berawal dari RPG idle populer Slime Miner dan berkembang melalui IP Slime di berbagai game dan layanan. Ekosistem ini memadukan aksesibilitas skala Web2 dengan kepemilikan Web3, menawarkan gameplay musiman, integrasi NFT, dan hadiah yang skalabel. Dengan lebih dari 22 juta pengguna dan lebih dari 150 ribu pemain harian, SLIMEX membangun jaringan generasi berikutnya yang mendukung perkembangan game, kreator, dan ekonomi interaktif.

SLIMEX tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SLIMEX Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SLX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SLIMEX di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SLIMEX dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SLIMEX (USD)

Berapa nilai SLIMEX (SLX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SLIMEX (SLX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SLIMEX.

Cek prediksi harga SLIMEX sekarang!

Tokenomi SLIMEX (SLX)

Memahami tokenomi SLIMEX (SLX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SLX sekarang!

Cara membeli SLIMEX (SLX)

Ingin mengetahui cara membeli SLIMEX? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SLIMEX di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SLX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya SLIMEX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SLIMEX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SLIMEX
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SLIMEX

Berapa nilai SLIMEX (SLX) hari ini?
Harga live SLX dalam USD adalah 0.00813 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SLX ke USD saat ini?
Harga SLX ke USD saat ini adalah $ 0.00813. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SLIMEX?
Kapitalisasi pasar SLX adalah $ 14.09M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SLX?
Suplai beredar SLX adalah 1.73B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SLX?
SLX mencapai harga ATH sebesar 0.0201275829066775 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SLX?
SLX mencapai harga ATL 0.005582250839159196 USD.
Berapa volume perdagangan SLX?
Volume perdagangan 24 jam live SLX adalah $ 501.79K USD.
Akankah harga SLX naik lebih tinggi tahun ini?
SLX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SLX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:07:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SLIMEX (SLX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

