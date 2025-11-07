Apa yang dimaksud dengan SNEK (SNEK)

SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains. SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

SNEK tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa SNEK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang SNEK di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SNEK dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Berapa nilai SNEK (SNEK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SNEK (SNEK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SNEK.

Ingin mengetahui cara membeli SNEK? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SNEK di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SNEK ke Mata Uang Lokal

Berapa nilai SNEK (SNEK) hari ini? Harga live SNEK dalam USD adalah 0.0019606 USD . Berapa kapitalisasi pasar SNEK? Kapitalisasi pasar SNEK adalah $ 146.49M USD . Berapa suplai beredar SNEK? Suplai beredar SNEK adalah 74.72B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SNEK? SNEK mencapai harga ATH sebesar 0.00906863470613523 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SNEK? SNEK mencapai harga ATL 0.000038959898786517 USD .

Perkembangan Industri Penting SNEK (SNEK)

