Apa yang dimaksud dengan StatusNetwork (SNT)

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

Tokenomi StatusNetwork (SNT)

Memahami tokenomi StatusNetwork (SNT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SNT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang StatusNetwork Berapa nilai StatusNetwork (SNT) hari ini? Harga live SNT dalam USD adalah 0.01638 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SNT ke USD saat ini? $ 0.01638 . Cobalah Harga SNT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar StatusNetwork? Kapitalisasi pasar SNT adalah $ 78.58M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SNT? Suplai beredar SNT adalah 4.80B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SNT? SNT mencapai harga ATH sebesar 0.675944983959198 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SNT? SNT mencapai harga ATL 0.00619645271405 USD . Berapa volume perdagangan SNT? Volume perdagangan 24 jam live SNT adalah $ 53.70K USD . Akankah harga SNT naik lebih tinggi tahun ini? SNT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SNT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

