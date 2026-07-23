Tokenomi Solace ($SOLACE)

Tokenomi Solace ($SOLACE)

Telusuri wawasan utama tentang Solace ($SOLACE), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 06:15:22 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Solace ($SOLACE)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Solace ($SOLACE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 182.43K
$ 182.43K$ 182.43K
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 875.00M
$ 875.00M$ 875.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 208.49K
$ 208.49K$ 208.49K
All-Time High:
$ 0.04070279
$ 0.04070279$ 0.04070279
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00020446
$ 0.00020446$ 0.00020446

Informasi Solace ($SOLACE)

Situs Web Resmi:
https://www.solacelaunch.com/

Tokenomi Solace ($SOLACE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Solace ($SOLACE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token $SOLACE yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token $SOLACE yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi $SOLACE, jelajahi harga live token $SOLACE!

Prediksi Harga $SOLACE

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