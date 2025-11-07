BursaDEX+
Harga live SOON hari ini adalah 1.5293 USD. Lacak informasi harga aktual SOON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SOON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SOON

Info Harga SOON

Penjelasan SOON

Whitepaper SOON

Situs Web Resmi SOON

Tokenomi SOON

Prakiraan Harga SOON

Riwayat SOON

Panduan Membeli SOON

Konverter SOON ke Mata Uang Fiat

Spot SOON

Futures USDT-M SOON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo SOON

Harga SOON(SOON)

Harga Live 1 SOON ke USD:

$1.5209
$1.5209$1.5209
+18.25%1D
USD
Grafik Harga Live SOON (SOON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:39:47 (UTC+8)

Informasi Harga SOON (SOON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.2382
$ 1.2382$ 1.2382
Low 24 Jam
$ 2.1365
$ 2.1365$ 2.1365
High 24 Jam

$ 1.2382
$ 1.2382$ 1.2382

$ 2.1365
$ 2.1365$ 2.1365

$ 2.880649335552585
$ 2.880649335552585$ 2.880649335552585

$ 0.12971721425538466
$ 0.12971721425538466$ 0.12971721425538466

+10.57%

+18.25%

+108.74%

+108.74%

Harga aktual SOON (SOON) adalah $ 1.5293. Selama 24 jam terakhir, SOON diperdagangkan antara low $ 1.2382 dan high $ 2.1365, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSOON adalah $ 2.880649335552585, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.12971721425538466.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SOON telah berubah sebesar +10.57% selama 1 jam terakhir, +18.25% selama 24 jam, dan +108.74% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SOON (SOON)

No.210

$ 503.41M
$ 503.41M$ 503.41M

$ 21.35M
$ 21.35M$ 21.35M

$ 1.50B
$ 1.50B$ 1.50B

329.18M
329.18M 329.18M

--
----

982,838,338.72
982,838,338.72 982,838,338.72

BSC

Kapitalisasi Pasar SOON saat ini adalah $ 503.41M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 21.35M. Suplai beredar SOON adalah 329.18M, dan total suplainya sebesar 982838338.72. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.50B.

Riwayat Harga SOON (SOON) USD

Pantau perubahan harga SOON untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.234727+18.25%
30 Days$ +0.6909+82.40%
60 Hari$ +1.2047+371.13%
90 Hari$ +1.3154+614.96%
Perubahan Harga SOON Hari Ini

Hari ini, SOON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.234727 (+18.25%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SOON 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.6909 (+82.40%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SOON 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SOON terlihat mengalami perubahan $ +1.2047 (+371.13%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SOON 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +1.3154 (+614.96%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SOON (SOON)?

Lihat halaman Riwayat Harga SOON sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SOON (SOON)

SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms.

SOON tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SOON Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SOON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SOON di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SOON dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SOON (USD)

Berapa nilai SOON (SOON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SOON (SOON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SOON.

Cek prediksi harga SOON sekarang!

Tokenomi SOON (SOON)

Memahami tokenomi SOON (SOON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SOON sekarang!

Cara membeli SOON (SOON)

Ingin mengetahui cara membeli SOON? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SOON di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SOON ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya SOON

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SOON, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SOON
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SOON

Berapa nilai SOON (SOON) hari ini?
Harga live SOON dalam USD adalah 1.5293 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SOON ke USD saat ini?
Harga SOON ke USD saat ini adalah $ 1.5293. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SOON?
Kapitalisasi pasar SOON adalah $ 503.41M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SOON?
Suplai beredar SOON adalah 329.18M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SOON?
SOON mencapai harga ATH sebesar 2.880649335552585 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SOON?
SOON mencapai harga ATL 0.12971721425538466 USD.
Berapa volume perdagangan SOON?
Volume perdagangan 24 jam live SOON adalah $ 21.35M USD.
Akankah harga SOON naik lebih tinggi tahun ini?
SOON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SOON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:39:47 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SOON ke USD

Jumlah

SOON
SOON
USD
USD

1 SOON = 1.5293 USD

Perdagangkan SOON

SOON/USDC
$1.5277
$1.5277$1.5277
+19.33%
SOON/USDT
$1.5209
$1.5209$1.5209
+18.26%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

