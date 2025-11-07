Apa yang dimaksud dengan SOON (SOON)

SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON's vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms.

Tokenomi SOON (SOON)

Memahami tokenomi SOON (SOON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SOON sekarang!

Sumber Daya SOON

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SOON, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SOON Berapa nilai SOON (SOON) hari ini? Harga live SOON dalam USD adalah 1.5293 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SOON ke USD saat ini? $ 1.5293 . Cobalah Harga SOON ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar SOON? Kapitalisasi pasar SOON adalah $ 503.41M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SOON? Suplai beredar SOON adalah 329.18M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SOON? SOON mencapai harga ATH sebesar 2.880649335552585 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SOON? SOON mencapai harga ATL 0.12971721425538466 USD . Berapa volume perdagangan SOON? Volume perdagangan 24 jam live SOON adalah $ 21.35M USD . Akankah harga SOON naik lebih tinggi tahun ini? SOON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SOON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting SOON (SOON)

