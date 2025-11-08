BursaDEX+
Harga live SPLD hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SPLD adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual SPLD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live SPLD hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SPLD adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual SPLD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga SPLD(SPLD)

Harga Live 1 SPLD ke USD:

$0
$0$0
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live SPLD (SPLD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 08:13:55 (UTC+8)

Harga SPLD Hari Ini

Harga live SPLD (SPLD) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPLD ke USD saat ini adalah $ 0 per SPLD.

SPLD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- SPLD. Selama 24 jam terakhir, SPLD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, SPLD bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 0.00.

Informasi Pasar SPLD (SPLD)

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

26,000,000,000
26,000,000,000 26,000,000,000

SPLENDOR

Kapitalisasi Pasar SPLD saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 0.00. Suplai beredar SPLD adalah --, dan total suplainya sebesar 26000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 0.00.

Riwayat Harga SPLD USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Riwayat Harga SPLD (SPLD) USD

Pantau perubahan harga SPLD untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ 00.00%
60 Hari$ 00.00%
90 Hari$ 00.00%
Perubahan Harga SPLD Hari Ini

Hari ini, SPLD tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SPLD 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ 0 (0.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SPLD 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SPLD terlihat mengalami perubahan $ 0 (0.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SPLD 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ 0 (0.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SPLD (SPLD)?

Lihat halaman Riwayat Harga SPLD sekarang.

Analisis AI untuk SPLD

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk SPLD, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga SPLD?

SPLD price is influenced by several key factors:

1. Market demand and trading volume
2. Overall cryptocurrency market sentiment and Bitcoin performance
3. Project development progress and technological updates
4. Token utility and adoption within its ecosystem
5. Regulatory news affecting crypto markets
6. Partnership announcements and exchange listings
7. Supply dynamics and tokenomics
8. Community engagement and social media buzz
9. Macroeconomic factors like inflation and interest rates
10. Competitor performance in the same sector

Mengapa orang ingin tahu harga SPLD hari ini?

People want to know SPLD price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying/selling, tracking investment performance, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Prediksi Harga untuk SPLD

Prediksi Harga SPLD (SPLD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SPLD pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga SPLD (SPLD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga SPLD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga SPLD yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SPLD untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga SPLD.

Cara membeli & berinvestasi SPLD di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan SPLD? Pembelian SPLD dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli SPLD. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian SPLD (SPLD) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.

Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan SPLD akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli SPLD (SPLD)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan SPLD

Dengan memiliki SPLD, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli SPLD (SPLD) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan SPLD (SPLD)

Splendor adalah blockchain bertenaga AI dengan akselerasi GPU real-time dan ketahanan kuantum tingkat militer, yang memungkinkan agen AI, sistem otonom, dan aplikasi cerdas generasi berikutnya.

Sumber Daya SPLD

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SPLD, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SPLD
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SPLD

Berapa nilai 1 SPLD pada tahun 2030?
Jika SPLD tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga SPLD tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 08:13:55 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SPLD (SPLD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi SPLD Selengkapnya

SPLD USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada SPLD dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures SPLD USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar SPLD (SPLD) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume SPLD secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SPLD/USDT
$0
$0$0
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

