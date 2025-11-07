BursaDEX+
Harga live SPDR S P 500 ETF hari ini adalah 673.29 USD. Lacak informasi harga aktual SPYON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SPYON dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 SPYON ke USD:

$673.37
$673.37
+0.04%1D
USD
Grafik Harga Live SPDR S P 500 ETF (SPYON)
Informasi Harga SPDR S P 500 ETF (SPYON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 670.44
$ 670.44
Low 24 Jam
$ 681.64
$ 681.64
High 24 Jam

$ 670.44
$ 670.44

$ 681.64
$ 681.64

$ 690.6831306581166
$ 690.6831306581166

$ 640.4052156827559
$ 640.4052156827559

+0.01%

+0.04%

-1.97%

-1.97%

Harga aktual SPDR S P 500 ETF (SPYON) adalah $ 673.29. Selama 24 jam terakhir, SPYON diperdagangkan antara low $ 670.44 dan high $ 681.64, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSPYON adalah $ 690.6831306581166, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 640.4052156827559.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SPYON telah berubah sebesar +0.01% selama 1 jam terakhir, +0.04% selama 24 jam, dan -1.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SPDR S P 500 ETF (SPYON)

No.710

$ 24.85M
$ 24.85M

$ 56.36K
$ 56.36K

$ 24.85M
$ 24.85M

36.90K
36.90K

36,903.48615101
36,903.48615101

ETH

Kapitalisasi Pasar SPDR S P 500 ETF saat ini adalah $ 24.85M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.36K. Suplai beredar SPYON adalah 36.90K, dan total suplainya sebesar 36903.48615101. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.85M.

Riwayat Harga SPDR S P 500 ETF (SPYON) USD

Pantau perubahan harga SPDR S P 500 ETF untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.2692+0.04%
30 Days$ +2.09+0.31%
60 Hari$ +73.29+12.21%
90 Hari$ +73.29+12.21%
Perubahan Harga SPDR S P 500 ETF Hari Ini

Hari ini, SPYON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.2692 (+0.04%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SPDR S P 500 ETF 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +2.09 (+0.31%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SPDR S P 500 ETF 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SPYON terlihat mengalami perubahan $ +73.29 (+12.21%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SPDR S P 500 ETF 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +73.29 (+12.21%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SPDR S P 500 ETF (SPYON)?

Lihat halaman Riwayat Harga SPDR S P 500 ETF sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

SPDR S P 500 ETF tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SPDR S P 500 ETF Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SPYON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SPDR S P 500 ETF di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SPDR S P 500 ETF dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SPDR S P 500 ETF (USD)

Berapa nilai SPDR S P 500 ETF (SPYON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SPDR S P 500 ETF (SPYON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SPDR S P 500 ETF.

Cek prediksi harga SPDR S P 500 ETF sekarang!

Tokenomi SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Memahami tokenomi SPDR S P 500 ETF (SPYON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SPYON sekarang!

Cara membeli SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ingin mengetahui cara membeli SPDR S P 500 ETF? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SPDR S P 500 ETF di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SPYON ke Mata Uang Lokal

1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke VND
17,717,626.35
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke AUD
A$1,036.8666
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke GBP
511.7004
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke EUR
579.0294
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke USD
$673.29
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke MYR
RM2,814.3522
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke TRY
28,406.1051
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke JPY
¥103,013.37
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke ARS
ARS$977,192.9073
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke RUB
54,698.0796
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke INR
59,700.6243
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke IDR
Rp11,221,495.5114
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke PHP
39,710.6442
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke EGP
￡E.31,846.617
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke BRL
R$3,602.1015
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke CAD
C$949.3389
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke BDT
82,148.1129
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke NGN
968,756.5836
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke COP
$2,579,650.0389
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke ZAR
R.11,695.0473
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke UAH
28,318.5774
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke TZS
T.Sh.1,654,273.53
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke VES
Bs152,836.83
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke CLP
$634,912.47
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke PKR
Rs190,298.6856
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke KZT
354,170.7387
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke THB
฿21,801.1302
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke TWD
NT$20,851.7913
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke AED
د.إ2,470.9743
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke CHF
Fr538.632
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke HKD
HK$5,231.4633
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke AMD
֏257,466.096
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke MAD
.د.م6,261.597
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke MXN
$12,502.9953
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke SAR
ريال2,524.8375
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke ETB
Br103,612.5981
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke KES
KSh86,948.6706
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke JOD
د.أ477.36261
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke PLN
2,477.7072
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke RON
лв2,962.476
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke SEK
kr6,443.3853
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke BGN
лв1,137.8601
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke HUF
Ft225,404.0262
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke CZK
14,199.6861
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke KWD
د.ك206.02674
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke ILS
2,201.6583
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke BOB
Bs4,645.701
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke AZN
1,144.593
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke TJS
SM6,207.7338
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke GEL
1,824.6159
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke AOA
Kz617,130.8811
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke BHD
.د.ب253.83033
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke BMD
$673.29
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke DKK
kr4,356.1863
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke HNL
L17,734.4586
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke MUR
30,951.1413
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke NAD
$11,695.0473
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke NOK
kr6,867.558
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke NZD
$1,191.7233
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke PAB
B/.673.29
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke PGK
K2,827.818
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke QAR
ر.ق2,450.7756
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke RSD
дин.68,392.7982
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke UZS
soʻm8,111,925.8451
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke ALL
L56,455.3665
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke ANG
ƒ1,205.1891
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke AWG
ƒ1,211.922
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke BBD
$1,346.58
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke BAM
KM1,137.8601
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke BIF
Fr1,985,532.21
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke BND
$875.277
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke BSD
$673.29
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke JMD
$107,962.0515
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke KHR
2,703,973.0374
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke KMF
Fr282,781.8
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke LAK
14,636,738.8377
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke LKR
රු205,265.9223
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke MDL
L11,445.93
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke MGA
Ar3,032,834.805
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke MOP
P5,386.32
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke MVR
10,368.666
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke MWK
MK1,168,905.5019
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke MZN
MT43,056.8955
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke NPR
रु95,405.193
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke PYG
4,774,972.68
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke RWF
Fr976,943.79
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke SBD
$5,541.1767
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke SCR
9,715.5747
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke SRD
$25,921.665
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke SVC
$5,884.5546
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke SZL
L11,688.3144
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke TMT
m2,356.515
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke TND
د.ت1,992.26511
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke TTD
$4,558.1733
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke UGX
Sh2,353,821.84
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke XAF
Fr382,428.72
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke XCD
$1,817.883
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke XOF
Fr382,428.72
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke XPF
Fr69,348.87
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke BWP
P9,055.7505
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke BZD
$1,353.3129
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke CVE
$64,528.1136
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke DJF
Fr119,172.33
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke DOP
$43,299.2799
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke DZD
د.ج87,924.9411
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke FJD
$1,535.1012
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke GNF
Fr5,854,256.55
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke GTQ
Q5,157.4014
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke GYD
$140,825.3364
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ke ISK
kr84,834.54

Sumber Daya SPDR S P 500 ETF

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SPDR S P 500 ETF, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi SPDR S P 500 ETF
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SPDR S P 500 ETF

Berapa nilai SPDR S P 500 ETF (SPYON) hari ini?
Harga live SPYON dalam USD adalah 673.29 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SPYON ke USD saat ini?
Harga SPYON ke USD saat ini adalah $ 673.29. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SPDR S P 500 ETF?
Kapitalisasi pasar SPYON adalah $ 24.85M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SPYON?
Suplai beredar SPYON adalah 36.90K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SPYON?
SPYON mencapai harga ATH sebesar 690.6831306581166 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SPYON?
SPYON mencapai harga ATL 640.4052156827559 USD.
Berapa volume perdagangan SPYON?
Volume perdagangan 24 jam live SPYON adalah $ 56.36K USD.
Akankah harga SPYON naik lebih tinggi tahun ini?
SPYON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SPYON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:09:13 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

