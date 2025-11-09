Tokenomi SP500 xStock (SPYX)

Tokenomi SP500 xStock (SPYX)

Telusuri wawasan utama tentang SP500 xStock (SPYX), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:32:48 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga SP500 xStock (SPYX)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk SP500 xStock (SPYX), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 15.92M
$ 15.92M
Total Suplai:
$ 24.15K
$ 24.15K
Suplai yang Beredar:
$ 24.15K
$ 24.15K
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 15.92M
$ 15.92M
All-Time High:
$ 738.1
$ 738.1
All-Time Low:
$ 594.884270877716
$ 594.884270877716
Harga Saat Ini:
$ 659.16
$ 659.16

Informasi SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) adalah sertifikat pelacak yang diterbitkan sebagai token Solana SPL dan ERC-20. SPYx melacak harga SPDR S&P 500 ETF Trust (yang mendasarinya). SPYx dirancang untuk memberikan akses yang sesuai peraturan kepada pelaku pasar mata uang kripto yang memenuhi syarat terhadap harga ETF SPDR S&P 500 ETF Trust, dengan tetap mempertahankan keunggulan teknologi blockchain.

Situs Web Resmi:
https://assets.backed.fi/products/sp500-xstock
Explorer Blok:
https://solscan.io/token/XsoCS1TfEyfFhfvj8EtZ528L3CaKBDBRqRapnBbDF2W

Tokenomi SP500 xStock (SPYX): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi SP500 xStock (SPYX) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SPYX yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SPYX yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SPYX, jelajahi harga live token SPYX!

Cara Membeli SPYX

Tertarik untuk menambahkan SP500 xStock (SPYX) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli SPYX, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga SP500 xStock (SPYX)

Menganalisis riwayat harga SPYX membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga SPYX

Ingin mengetahui arah SPYX? Halaman prediksi harga SPYX kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi