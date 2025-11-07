BursaDEX+
Harga live SP500 xStock hari ini adalah 670.01 USD. Lacak informasi harga aktual SPYX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SPYX dengan mudah di MEXC sekarang.

$669.96
$669.96$669.96
-0.91%1D
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:59:46 (UTC+8)

$ 667.57
$ 667.57$ 667.57
$ 679.57
$ 679.57$ 679.57
$ 667.57
$ 667.57$ 667.57

$ 679.57
$ 679.57$ 679.57

$ 692.479563624506
$ 692.479563624506$ 692.479563624506

$ 594.884270877716
$ 594.884270877716$ 594.884270877716

+0.16%

-0.91%

-1.99%

-1.99%

Harga aktual SP500 xStock (SPYX) adalah $ 670.01. Selama 24 jam terakhir, SPYX diperdagangkan antara low $ 667.57 dan high $ 679.57, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSPYX adalah $ 692.479563624506, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 594.884270877716.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SPYX telah berubah sebesar +0.16% selama 1 jam terakhir, -0.91% selama 24 jam, dan -1.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

$ 16.18M
$ 16.18M$ 16.18M

$ 59.39K
$ 59.39K$ 59.39K

$ 16.18M
$ 16.18M$ 16.18M

24.15K
24.15K 24.15K

----

24,149.14303548
24,149.14303548 24,149.14303548

Kapitalisasi Pasar SP500 xStock saat ini adalah $ 16.18M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 59.39K. Suplai beredar SPYX adalah 24.15K, dan total suplainya sebesar 24149.14303548. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.18M.

Riwayat Harga SP500 xStock (SPYX) USD

Pantau perubahan harga SP500 xStock untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

Hari ini$ -6.1526-0.91%
30 Days$ +0.68+0.10%
60 Hari$ +17.18+2.63%
90 Hari$ +40.58+6.44%
Perubahan Harga SP500 xStock Hari Ini

Hari ini, SPYX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -6.1526 (-0.91%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SP500 xStock 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.68 (+0.10%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SP500 xStock 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SPYX terlihat mengalami perubahan $ +17.18 (+2.63%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SP500 xStock 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +40.58 (+6.44%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SP500 xStock (SPYX)?

Lihat halaman Riwayat Harga SP500 xStock sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) adalah sertifikat pelacak yang diterbitkan sebagai token Solana SPL dan ERC-20. SPYx melacak harga SPDR S&P 500 ETF Trust (yang mendasarinya). SPYx dirancang untuk memberikan akses yang sesuai peraturan kepada pelaku pasar mata uang kripto yang memenuhi syarat terhadap harga ETF SPDR S&P 500 ETF Trust, dengan tetap mempertahankan keunggulan teknologi blockchain.

SP500 xStock tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SP500 xStock Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SPYX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SP500 xStock di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SP500 xStock dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SP500 xStock (USD)

Berapa nilai SP500 xStock (SPYX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SP500 xStock (SPYX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SP500 xStock.

Cek prediksi harga SP500 xStock sekarang!

Tokenomi SP500 xStock (SPYX)

Memahami tokenomi SP500 xStock (SPYX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SPYX sekarang!

Cara membeli SP500 xStock (SPYX)

Ingin mengetahui cara membeli SP500 xStock? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SP500 xStock di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SPYX ke Mata Uang Lokal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SP500 xStock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi SP500 xStock
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SP500 xStock

Berapa nilai SP500 xStock (SPYX) hari ini?
Harga live SPYX dalam USD adalah 670.01 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SPYX ke USD saat ini?
Harga SPYX ke USD saat ini adalah $ 670.01. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SP500 xStock?
Kapitalisasi pasar SPYX adalah $ 16.18M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SPYX?
Suplai beredar SPYX adalah 24.15K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SPYX?
SPYX mencapai harga ATH sebesar 692.479563624506 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SPYX?
SPYX mencapai harga ATL 594.884270877716 USD.
Berapa volume perdagangan SPYX?
Volume perdagangan 24 jam live SPYX adalah $ 59.39K USD.
Akankah harga SPYX naik lebih tinggi tahun ini?
SPYX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SPYX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

