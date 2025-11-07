BursaDEX+
Harga live SSV Token hari ini adalah 4.004 USD. Lacak informasi harga aktual SSV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SSV dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga SSV Token(SSV)

Harga Live 1 SSV ke USD:

$4.004
$4.004
+3.06%1D
USD
Grafik Harga Live SSV Token (SSV)
Informasi Harga SSV Token (SSV) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3.798
$ 3.798
Low 24 Jam
$ 4.098
$ 4.098
High 24 Jam

$ 3.798
$ 3.798

$ 4.098
$ 4.098

$ 65.93224832365777
$ 65.93224832365777

$ 1.9493476859140306
$ 1.9493476859140306

-0.30%

+3.06%

-14.01%

-14.01%

Harga aktual SSV Token (SSV) adalah $ 4.004. Selama 24 jam terakhir, SSV diperdagangkan antara low $ 3.798 dan high $ 4.098, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSSV adalah $ 65.93224832365777, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.9493476859140306.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SSV telah berubah sebesar -0.30% selama 1 jam terakhir, +3.06% selama 24 jam, dan -14.01% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SSV Token (SSV)

No.423

$ 57.63M
$ 57.63M

$ 838.77K
$ 838.77K

$ 58.03M
$ 58.03M

14.39M
14.39M

--
--

14,493,673.09801106
14,493,673.09801106

ETH

Kapitalisasi Pasar SSV Token saat ini adalah $ 57.63M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 838.77K. Suplai beredar SSV adalah 14.39M, dan total suplainya sebesar 14493673.09801106. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 58.03M.

Riwayat Harga SSV Token (SSV) USD

Pantau perubahan harga SSV Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.11888+3.06%
30 Days$ -3.661-47.77%
60 Hari$ -5.131-56.17%
90 Hari$ -5.519-57.96%
Perubahan Harga SSV Token Hari Ini

Hari ini, SSV tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.11888 (+3.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SSV Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -3.661 (-47.77%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SSV Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SSV terlihat mengalami perubahan $ -5.131 (-56.17%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SSV Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -5.519 (-57.96%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SSV Token (SSV)?

Lihat halaman Riwayat Harga SSV Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SSV Token (SSV)

SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator.

SSV Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SSV Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SSV ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SSV Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SSV Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SSV Token (USD)

Berapa nilai SSV Token (SSV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SSV Token (SSV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SSV Token.

Cek prediksi harga SSV Token sekarang!

Tokenomi SSV Token (SSV)

Memahami tokenomi SSV Token (SSV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SSV sekarang!

Cara membeli SSV Token (SSV)

Ingin mengetahui cara membeli SSV Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SSV Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SSV ke Mata Uang Lokal

1 SSV Token(SSV) ke VND
105,365.26
1 SSV Token(SSV) ke AUD
A$6.16616
1 SSV Token(SSV) ke GBP
3.04304
1 SSV Token(SSV) ke EUR
3.44344
1 SSV Token(SSV) ke USD
$4.004
1 SSV Token(SSV) ke MYR
RM16.73672
1 SSV Token(SSV) ke TRY
168.92876
1 SSV Token(SSV) ke JPY
¥608.608
1 SSV Token(SSV) ke ARS
ARS$5,811.28548
1 SSV Token(SSV) ke RUB
325.24492
1 SSV Token(SSV) ke INR
355.03468
1 SSV Token(SSV) ke IDR
Rp66,733.30664
1 SSV Token(SSV) ke PHP
236.31608
1 SSV Token(SSV) ke EGP
￡E.189.34916
1 SSV Token(SSV) ke BRL
R$21.38136
1 SSV Token(SSV) ke CAD
C$5.64564
1 SSV Token(SSV) ke BDT
488.52804
1 SSV Token(SSV) ke NGN
5,761.11536
1 SSV Token(SSV) ke COP
$15,340.96564
1 SSV Token(SSV) ke ZAR
R.69.54948
1 SSV Token(SSV) ke UAH
168.40824
1 SSV Token(SSV) ke TZS
T.Sh.9,837.828
1 SSV Token(SSV) ke VES
Bs908.908
1 SSV Token(SSV) ke CLP
$3,775.772
1 SSV Token(SSV) ke PKR
Rs1,131.69056
1 SSV Token(SSV) ke KZT
2,106.22412
1 SSV Token(SSV) ke THB
฿129.7296
1 SSV Token(SSV) ke TWD
NT$124.08396
1 SSV Token(SSV) ke AED
د.إ14.69468
1 SSV Token(SSV) ke CHF
Fr3.2032
1 SSV Token(SSV) ke HKD
HK$31.11108
1 SSV Token(SSV) ke AMD
֏1,531.1296
1 SSV Token(SSV) ke MAD
.د.م37.2372
1 SSV Token(SSV) ke MXN
$74.35428
1 SSV Token(SSV) ke SAR
ريال15.015
1 SSV Token(SSV) ke ETB
Br616.17556
1 SSV Token(SSV) ke KES
KSh517.15664
1 SSV Token(SSV) ke JOD
د.أ2.838836
1 SSV Token(SSV) ke PLN
14.69468
1 SSV Token(SSV) ke RON
лв17.6176
1 SSV Token(SSV) ke SEK
kr38.27824
1 SSV Token(SSV) ke BGN
лв6.76676
1 SSV Token(SSV) ke HUF
Ft1,338.65732
1 SSV Token(SSV) ke CZK
84.36428
1 SSV Token(SSV) ke KWD
د.ك1.225224
1 SSV Token(SSV) ke ILS
13.09308
1 SSV Token(SSV) ke BOB
Bs27.6276
1 SSV Token(SSV) ke AZN
6.8068
1 SSV Token(SSV) ke TJS
SM36.91688
1 SSV Token(SSV) ke GEL
10.85084
1 SSV Token(SSV) ke AOA
Kz3,670.02636
1 SSV Token(SSV) ke BHD
.د.ب1.505504
1 SSV Token(SSV) ke BMD
$4.004
1 SSV Token(SSV) ke DKK
kr25.86584
1 SSV Token(SSV) ke HNL
L105.46536
1 SSV Token(SSV) ke MUR
184.184
1 SSV Token(SSV) ke NAD
$69.54948
1 SSV Token(SSV) ke NOK
kr40.80076
1 SSV Token(SSV) ke NZD
$7.08708
1 SSV Token(SSV) ke PAB
B/.4.004
1 SSV Token(SSV) ke PGK
K16.8168
1 SSV Token(SSV) ke QAR
ر.ق14.57456
1 SSV Token(SSV) ke RSD
дин.406.36596
1 SSV Token(SSV) ke UZS
soʻm48,240.95276
1 SSV Token(SSV) ke ALL
L335.7354
1 SSV Token(SSV) ke ANG
ƒ7.16716
1 SSV Token(SSV) ke AWG
ƒ7.2072
1 SSV Token(SSV) ke BBD
$8.008
1 SSV Token(SSV) ke BAM
KM6.76676
1 SSV Token(SSV) ke BIF
Fr11,807.796
1 SSV Token(SSV) ke BND
$5.2052
1 SSV Token(SSV) ke BSD
$4.004
1 SSV Token(SSV) ke JMD
$642.0414
1 SSV Token(SSV) ke KHR
16,080.30424
1 SSV Token(SSV) ke KMF
Fr1,681.68
1 SSV Token(SSV) ke LAK
87,043.47652
1 SSV Token(SSV) ke LKR
රු1,220.69948
1 SSV Token(SSV) ke MDL
L68.068
1 SSV Token(SSV) ke MGA
Ar18,036.018
1 SSV Token(SSV) ke MOP
P32.032
1 SSV Token(SSV) ke MVR
61.6616
1 SSV Token(SSV) ke MWK
MK6,951.38444
1 SSV Token(SSV) ke MZN
MT256.0558
1 SSV Token(SSV) ke NPR
रु567.3668
1 SSV Token(SSV) ke PYG
28,396.368
1 SSV Token(SSV) ke RWF
Fr5,809.804
1 SSV Token(SSV) ke SBD
$32.95292
1 SSV Token(SSV) ke SCR
60.2602
1 SSV Token(SSV) ke SRD
$154.154
1 SSV Token(SSV) ke SVC
$34.99496
1 SSV Token(SSV) ke SZL
L69.50944
1 SSV Token(SSV) ke TMT
m14.014
1 SSV Token(SSV) ke TND
د.ت11.847836
1 SSV Token(SSV) ke TTD
$27.10708
1 SSV Token(SSV) ke UGX
Sh13,997.984
1 SSV Token(SSV) ke XAF
Fr2,270.268
1 SSV Token(SSV) ke XCD
$10.8108
1 SSV Token(SSV) ke XOF
Fr2,270.268
1 SSV Token(SSV) ke XPF
Fr412.412
1 SSV Token(SSV) ke BWP
P53.8538
1 SSV Token(SSV) ke BZD
$8.04804
1 SSV Token(SSV) ke CVE
$383.74336
1 SSV Token(SSV) ke DJF
Fr708.708
1 SSV Token(SSV) ke DOP
$257.49724
1 SSV Token(SSV) ke DZD
د.ج522.76224
1 SSV Token(SSV) ke FJD
$9.12912
1 SSV Token(SSV) ke GNF
Fr34,814.78
1 SSV Token(SSV) ke GTQ
Q30.67064
1 SSV Token(SSV) ke GYD
$837.47664
1 SSV Token(SSV) ke ISK
kr504.504

Sumber Daya SSV Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SSV Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SSV Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SSV Token

Berapa nilai SSV Token (SSV) hari ini?
Harga live SSV dalam USD adalah 4.004 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SSV ke USD saat ini?
Harga SSV ke USD saat ini adalah $ 4.004. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SSV Token?
Kapitalisasi pasar SSV adalah $ 57.63M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SSV?
Suplai beredar SSV adalah 14.39M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SSV?
SSV mencapai harga ATH sebesar 65.93224832365777 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SSV?
SSV mencapai harga ATL 1.9493476859140306 USD.
Berapa volume perdagangan SSV?
Volume perdagangan 24 jam live SSV adalah $ 838.77K USD.
Akankah harga SSV naik lebih tinggi tahun ini?
SSV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SSV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

