Harga live STEPN hari ini adalah 0.02176 USD. Lacak informasi harga aktual STEPN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STEPN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live STEPN hari ini adalah 0.02176 USD. Lacak informasi harga aktual STEPN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STEPN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga STEPN(STEPN)

Harga Live 1 STEPN ke USD:

$0.02176
+0.32%1D
USD
Grafik Harga Live STEPN (STEPN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:41:56 (UTC+8)

Informasi Harga STEPN (STEPN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02129
Low 24 Jam
$ 0.02278
High 24 Jam

$ 0.02129
$ 0.02278
$ 4.114427206028121
$ 0.013182670612305493
-1.36%

+0.32%

-9.11%

-9.11%

Harga aktual STEPN (STEPN) adalah $ 0.02176. Selama 24 jam terakhir, STEPN diperdagangkan antara low $ 0.02129 dan high $ 0.02278, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTEPN adalah $ 4.114427206028121, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.013182670612305493.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STEPN telah berubah sebesar -1.36% selama 1 jam terakhir, +0.32% selama 24 jam, dan -9.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar STEPN (STEPN)

No.368

$ 67.70M
$ 583.58K
$ 110.41M
3.11B
5,073,850,155.102167
BSC

Kapitalisasi Pasar STEPN saat ini adalah $ 67.70M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 583.58K. Suplai beredar STEPN adalah 3.11B, dan total suplainya sebesar 5073850155.102167. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 110.41M.

Riwayat Harga STEPN (STEPN) USD

Pantau perubahan harga STEPN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000694+0.32%
30 Days$ -0.0162-42.68%
60 Hari$ -0.01978-47.62%
90 Hari$ -0.02491-53.38%
Perubahan Harga STEPN Hari Ini

Hari ini, STEPN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000694 (+0.32%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga STEPN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0162 (-42.68%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga STEPN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, STEPN terlihat mengalami perubahan $ -0.01978 (-47.62%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga STEPN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02491 (-53.38%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari STEPN (STEPN)?

Lihat halaman Riwayat Harga STEPN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan STEPN (STEPN)

STEPN adalah aplikasi gaya hidup Web3 dengan elemen Game-Fi dan Social-Fi bawaan. STEPN dibangun di sekitar aktivitas harian yang penting bagi kebanyakan orang – bergerak. Kami adalah proyek pertama yang secara efektif menghidupkan konsep gerakan & penghasilan yang berfungsi, menyelesaikan 4 dari 500+ proyek di Solana Ignition Hackathon 2021. Pengguna melengkapi diri mereka dengan NFT dalam bentuk Sepatu Kets. Dengan berjalan, jogging, atau berlari di luar ruangan, pengguna akan mendapatkan mata uang game, yang dapat digunakan dalam game, atau diuangkan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan Game-Fi, STEPN bertujuan untuk mendorong jutaan orang ke gaya hidup yang lebih sehat, memerangi perubahan iklim dan menghubungkan publik ke Web 3.0, sambil secara bersamaan bergantung pada aspek Social-Fi untuk membangun platform tahan lama yang mendorong konten Web 3.0 yang dibuat pengguna.

STEPN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi STEPN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa STEPN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang STEPN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli STEPN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga STEPN (USD)

Berapa nilai STEPN (STEPN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda STEPN (STEPN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk STEPN.

Cek prediksi harga STEPN sekarang!

Tokenomi STEPN (STEPN)

Memahami tokenomi STEPN (STEPN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STEPN sekarang!

Cara membeli STEPN (STEPN)

Ingin mengetahui cara membeli STEPN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli STEPN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

STEPN ke Mata Uang Lokal

1 STEPN(STEPN) ke VND
1 STEPN(STEPN) ke AUD
1 STEPN(STEPN) ke GBP
1 STEPN(STEPN) ke EUR
1 STEPN(STEPN) ke USD
1 STEPN(STEPN) ke MYR
1 STEPN(STEPN) ke TRY
1 STEPN(STEPN) ke JPY
1 STEPN(STEPN) ke ARS
1 STEPN(STEPN) ke RUB
1 STEPN(STEPN) ke INR
1 STEPN(STEPN) ke IDR
1 STEPN(STEPN) ke PHP
1 STEPN(STEPN) ke EGP
1 STEPN(STEPN) ke BRL
1 STEPN(STEPN) ke CAD
1 STEPN(STEPN) ke BDT
1 STEPN(STEPN) ke NGN
1 STEPN(STEPN) ke COP
1 STEPN(STEPN) ke ZAR
1 STEPN(STEPN) ke UAH
1 STEPN(STEPN) ke TZS
1 STEPN(STEPN) ke VES
1 STEPN(STEPN) ke CLP
1 STEPN(STEPN) ke PKR
1 STEPN(STEPN) ke KZT
1 STEPN(STEPN) ke THB
1 STEPN(STEPN) ke TWD
1 STEPN(STEPN) ke AED
1 STEPN(STEPN) ke CHF
1 STEPN(STEPN) ke HKD
1 STEPN(STEPN) ke AMD
1 STEPN(STEPN) ke MAD
1 STEPN(STEPN) ke MXN
1 STEPN(STEPN) ke SAR
1 STEPN(STEPN) ke ETB
1 STEPN(STEPN) ke KES
1 STEPN(STEPN) ke JOD
1 STEPN(STEPN) ke PLN
1 STEPN(STEPN) ke RON
1 STEPN(STEPN) ke SEK
1 STEPN(STEPN) ke BGN
1 STEPN(STEPN) ke HUF
1 STEPN(STEPN) ke CZK
1 STEPN(STEPN) ke KWD
1 STEPN(STEPN) ke ILS
1 STEPN(STEPN) ke BOB
1 STEPN(STEPN) ke AZN
1 STEPN(STEPN) ke TJS
1 STEPN(STEPN) ke GEL
1 STEPN(STEPN) ke AOA
1 STEPN(STEPN) ke BHD
1 STEPN(STEPN) ke BMD
1 STEPN(STEPN) ke DKK
1 STEPN(STEPN) ke HNL
1 STEPN(STEPN) ke MUR
1 STEPN(STEPN) ke NAD
1 STEPN(STEPN) ke NOK
1 STEPN(STEPN) ke NZD
1 STEPN(STEPN) ke PAB
1 STEPN(STEPN) ke PGK
1 STEPN(STEPN) ke QAR
1 STEPN(STEPN) ke RSD
1 STEPN(STEPN) ke UZS
1 STEPN(STEPN) ke ALL
1 STEPN(STEPN) ke ANG
1 STEPN(STEPN) ke AWG
1 STEPN(STEPN) ke BBD
1 STEPN(STEPN) ke BAM
1 STEPN(STEPN) ke BIF
1 STEPN(STEPN) ke BND
1 STEPN(STEPN) ke BSD
1 STEPN(STEPN) ke JMD
1 STEPN(STEPN) ke KHR
1 STEPN(STEPN) ke KMF
1 STEPN(STEPN) ke LAK
1 STEPN(STEPN) ke LKR
1 STEPN(STEPN) ke MDL
1 STEPN(STEPN) ke MGA
1 STEPN(STEPN) ke MOP
1 STEPN(STEPN) ke MVR
1 STEPN(STEPN) ke MWK
1 STEPN(STEPN) ke MZN
1 STEPN(STEPN) ke NPR
1 STEPN(STEPN) ke PYG
1 STEPN(STEPN) ke RWF
1 STEPN(STEPN) ke SBD
1 STEPN(STEPN) ke SCR
1 STEPN(STEPN) ke SRD
1 STEPN(STEPN) ke SVC
1 STEPN(STEPN) ke SZL
1 STEPN(STEPN) ke TMT
1 STEPN(STEPN) ke TND
1 STEPN(STEPN) ke TTD
1 STEPN(STEPN) ke UGX
1 STEPN(STEPN) ke XAF
1 STEPN(STEPN) ke XCD
1 STEPN(STEPN) ke XOF
1 STEPN(STEPN) ke XPF
1 STEPN(STEPN) ke BWP
1 STEPN(STEPN) ke BZD
1 STEPN(STEPN) ke CVE
1 STEPN(STEPN) ke DJF
1 STEPN(STEPN) ke DOP
1 STEPN(STEPN) ke DZD
1 STEPN(STEPN) ke FJD
1 STEPN(STEPN) ke GNF
1 STEPN(STEPN) ke GTQ
1 STEPN(STEPN) ke GYD
1 STEPN(STEPN) ke ISK
Sumber Daya STEPN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai STEPN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi STEPN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang STEPN

Berapa nilai STEPN (STEPN) hari ini?
Harga live STEPN dalam USD adalah 0.02176 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STEPN ke USD saat ini?
Harga STEPN ke USD saat ini adalah $ 0.02176. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar STEPN?
Kapitalisasi pasar STEPN adalah $ 67.70M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STEPN?
Suplai beredar STEPN adalah 3.11B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STEPN?
STEPN mencapai harga ATH sebesar 4.114427206028121 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STEPN?
STEPN mencapai harga ATL 0.013182670612305493 USD.
Berapa volume perdagangan STEPN?
Volume perdagangan 24 jam live STEPN adalah $ 583.58K USD.
Akankah harga STEPN naik lebih tinggi tahun ini?
STEPN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STEPN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:41:56 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

