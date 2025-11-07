Apa yang dimaksud dengan STEPN (STEPN)

STEPN adalah aplikasi gaya hidup Web3 dengan elemen Game-Fi dan Social-Fi bawaan. STEPN dibangun di sekitar aktivitas harian yang penting bagi kebanyakan orang – bergerak. Kami adalah proyek pertama yang secara efektif menghidupkan konsep gerakan & penghasilan yang berfungsi, menyelesaikan 4 dari 500+ proyek di Solana Ignition Hackathon 2021. Pengguna melengkapi diri mereka dengan NFT dalam bentuk Sepatu Kets. Dengan berjalan, jogging, atau berlari di luar ruangan, pengguna akan mendapatkan mata uang game, yang dapat digunakan dalam game, atau diuangkan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan Game-Fi, STEPN bertujuan untuk mendorong jutaan orang ke gaya hidup yang lebih sehat, memerangi perubahan iklim dan menghubungkan publik ke Web 3.0, sambil secara bersamaan bergantung pada aspek Social-Fi untuk membangun platform tahan lama yang mendorong konten Web 3.0 yang dibuat pengguna.

Tokenomi STEPN (STEPN)

Memahami tokenomi STEPN (STEPN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STEPN sekarang!

Sumber Daya STEPN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai STEPN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang STEPN Berapa nilai STEPN (STEPN) hari ini? Harga live STEPN dalam USD adalah 0.02176 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga STEPN ke USD saat ini? $ 0.02176 . Cobalah Harga STEPN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar STEPN? Kapitalisasi pasar STEPN adalah $ 67.70M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar STEPN? Suplai beredar STEPN adalah 3.11B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) STEPN? STEPN mencapai harga ATH sebesar 4.114427206028121 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) STEPN? STEPN mencapai harga ATL 0.013182670612305493 USD . Berapa volume perdagangan STEPN? Volume perdagangan 24 jam live STEPN adalah $ 583.58K USD . Akankah harga STEPN naik lebih tinggi tahun ini? STEPN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STEPN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting STEPN (STEPN)

