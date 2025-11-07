BursaDEX+
Harga live LETSTOP hari ini adalah 0.03049 USD. Lacak informasi harga aktual STOP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STOP dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live LETSTOP hari ini adalah 0.03049 USD. Lacak informasi harga aktual STOP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STOP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang STOP

Info Harga STOP

Penjelasan STOP

Whitepaper STOP

Situs Web Resmi STOP

Tokenomi STOP

Prakiraan Harga STOP

Riwayat STOP

Panduan Membeli STOP

Konverter STOP ke Mata Uang Fiat

Spot STOP

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo LETSTOP

Harga LETSTOP(STOP)

Harga Live 1 STOP ke USD:

$0.03053
-0.35%1D
USD
Grafik Harga Live LETSTOP (STOP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:42:11 (UTC+8)

Informasi Harga LETSTOP (STOP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02994
Low 24 Jam
$ 0.03695
High 24 Jam

$ 0.02994
$ 0.03695
$ 1
$ 0.02770163701207271
+0.23%

-0.35%

-40.36%

-40.36%

Harga aktual LETSTOP (STOP) adalah $ 0.03049. Selama 24 jam terakhir, STOP diperdagangkan antara low $ 0.02994 dan high $ 0.03695, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTOP adalah $ 1, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02770163701207271.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STOP telah berubah sebesar +0.23% selama 1 jam terakhir, -0.35% selama 24 jam, dan -40.36% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LETSTOP (STOP)

No.1702

$ 2.01M
$ 148.96K
$ 3.05M
65.78M
100,000,000
99,999,250.81406645
65.77%

SOL

Kapitalisasi Pasar LETSTOP saat ini adalah $ 2.01M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 148.96K. Suplai beredar STOP adalah 65.78M, dan total suplainya sebesar 99999250.81406645. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.05M.

Riwayat Harga LETSTOP (STOP) USD

Pantau perubahan harga LETSTOP untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001072-0.35%
30 Days$ -0.0421-58.00%
60 Hari$ -0.11647-79.26%
90 Hari$ -0.18263-85.70%
Perubahan Harga LETSTOP Hari Ini

Hari ini, STOP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001072 (-0.35%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga LETSTOP 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0421 (-58.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga LETSTOP 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, STOP terlihat mengalami perubahan $ -0.11647 (-79.26%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga LETSTOP 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.18263 (-85.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari LETSTOP (STOP)?

Lihat halaman Riwayat Harga LETSTOP sekarang.

Apa yang dimaksud dengan LETSTOP (STOP)

LETSTOP adalah aplikasi pertama yang memberi penghargaan kepada pengendara yang aman dengan voucher atau kripto. Dengan 1 juta unduhan dan 70 juta km yang aman di 180 negara, $STOP didukung oleh Solana.

LETSTOP tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi LETSTOP Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa STOP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang LETSTOP di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli LETSTOP dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga LETSTOP (USD)

Berapa nilai LETSTOP (STOP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LETSTOP (STOP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LETSTOP.

Cek prediksi harga LETSTOP sekarang!

Tokenomi LETSTOP (STOP)

Memahami tokenomi LETSTOP (STOP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STOP sekarang!

Cara membeli LETSTOP (STOP)

Ingin mengetahui cara membeli LETSTOP? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli LETSTOP di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

STOP ke Mata Uang Lokal

1 LETSTOP(STOP) ke VND
802.34435
A$0.0469546
0.0231724
0.0262214
1 LETSTOP(STOP) ke USD
1 LETSTOP(STOP) ke MYR
1 LETSTOP(STOP) ke TRY
1 LETSTOP(STOP) ke JPY
1 LETSTOP(STOP) ke ARS
1 LETSTOP(STOP) ke RUB
1 LETSTOP(STOP) ke INR
1 LETSTOP(STOP) ke IDR
1 LETSTOP(STOP) ke PHP
1 LETSTOP(STOP) ke EGP
1 LETSTOP(STOP) ke BRL
1 LETSTOP(STOP) ke CAD
1 LETSTOP(STOP) ke BDT
1 LETSTOP(STOP) ke NGN
1 LETSTOP(STOP) ke COP
1 LETSTOP(STOP) ke ZAR
1 LETSTOP(STOP) ke UAH
1 LETSTOP(STOP) ke TZS
1 LETSTOP(STOP) ke VES
1 LETSTOP(STOP) ke CLP
1 LETSTOP(STOP) ke PKR
1 LETSTOP(STOP) ke KZT
1 LETSTOP(STOP) ke THB
1 LETSTOP(STOP) ke TWD
1 LETSTOP(STOP) ke AED
1 LETSTOP(STOP) ke CHF
1 LETSTOP(STOP) ke HKD
1 LETSTOP(STOP) ke AMD
1 LETSTOP(STOP) ke MAD
1 LETSTOP(STOP) ke MXN
1 LETSTOP(STOP) ke SAR
1 LETSTOP(STOP) ke ETB
1 LETSTOP(STOP) ke KES
1 LETSTOP(STOP) ke JOD
1 LETSTOP(STOP) ke PLN
1 LETSTOP(STOP) ke RON
1 LETSTOP(STOP) ke SEK
1 LETSTOP(STOP) ke BGN
1 LETSTOP(STOP) ke HUF
1 LETSTOP(STOP) ke CZK
1 LETSTOP(STOP) ke KWD
1 LETSTOP(STOP) ke ILS
1 LETSTOP(STOP) ke BOB
1 LETSTOP(STOP) ke AZN
1 LETSTOP(STOP) ke TJS
1 LETSTOP(STOP) ke GEL
1 LETSTOP(STOP) ke AOA
1 LETSTOP(STOP) ke BHD
1 LETSTOP(STOP) ke BMD
1 LETSTOP(STOP) ke DKK
1 LETSTOP(STOP) ke HNL
1 LETSTOP(STOP) ke MUR
1 LETSTOP(STOP) ke NAD
1 LETSTOP(STOP) ke NOK
1 LETSTOP(STOP) ke NZD
1 LETSTOP(STOP) ke PAB
1 LETSTOP(STOP) ke PGK
1 LETSTOP(STOP) ke QAR
1 LETSTOP(STOP) ke RSD
1 LETSTOP(STOP) ke UZS
1 LETSTOP(STOP) ke ALL
1 LETSTOP(STOP) ke ANG
1 LETSTOP(STOP) ke AWG
1 LETSTOP(STOP) ke BBD
1 LETSTOP(STOP) ke BAM
1 LETSTOP(STOP) ke BIF
1 LETSTOP(STOP) ke BND
1 LETSTOP(STOP) ke BSD
1 LETSTOP(STOP) ke JMD
1 LETSTOP(STOP) ke KHR
1 LETSTOP(STOP) ke KMF
1 LETSTOP(STOP) ke LAK
1 LETSTOP(STOP) ke LKR
1 LETSTOP(STOP) ke MDL
1 LETSTOP(STOP) ke MGA
1 LETSTOP(STOP) ke MOP
1 LETSTOP(STOP) ke MVR
1 LETSTOP(STOP) ke MWK
1 LETSTOP(STOP) ke MZN
1 LETSTOP(STOP) ke NPR
1 LETSTOP(STOP) ke PYG
1 LETSTOP(STOP) ke RWF
1 LETSTOP(STOP) ke SBD
1 LETSTOP(STOP) ke SCR
1 LETSTOP(STOP) ke SRD
1 LETSTOP(STOP) ke SVC
1 LETSTOP(STOP) ke SZL
1 LETSTOP(STOP) ke TMT
1 LETSTOP(STOP) ke TND
1 LETSTOP(STOP) ke TTD
1 LETSTOP(STOP) ke UGX
1 LETSTOP(STOP) ke XAF
1 LETSTOP(STOP) ke XCD
1 LETSTOP(STOP) ke XOF
1 LETSTOP(STOP) ke XPF
1 LETSTOP(STOP) ke BWP
1 LETSTOP(STOP) ke BZD
1 LETSTOP(STOP) ke CVE
1 LETSTOP(STOP) ke DJF
1 LETSTOP(STOP) ke DOP
1 LETSTOP(STOP) ke DZD
1 LETSTOP(STOP) ke FJD
1 LETSTOP(STOP) ke GNF
1 LETSTOP(STOP) ke GTQ
1 LETSTOP(STOP) ke GYD
1 LETSTOP(STOP) ke ISK
Sumber Daya LETSTOP

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai LETSTOP, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi LETSTOP
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LETSTOP

Berapa nilai LETSTOP (STOP) hari ini?
Harga live STOP dalam USD adalah 0.03049 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STOP ke USD saat ini?
Harga STOP ke USD saat ini adalah $ 0.03049. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar LETSTOP?
Kapitalisasi pasar STOP adalah $ 2.01M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STOP?
Suplai beredar STOP adalah 65.78M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STOP?
STOP mencapai harga ATH sebesar 1 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STOP?
STOP mencapai harga ATL 0.02770163701207271 USD.
Berapa volume perdagangan STOP?
Volume perdagangan 24 jam live STOP adalah $ 148.96K USD.
Akankah harga STOP naik lebih tinggi tahun ini?
STOP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STOP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:42:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting LETSTOP (STOP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator STOP ke USD

Jumlah

1 STOP = 0.03049 USD

Perdagangkan STOP

STOP/USDT
$0.03053
0.00%

