Apa yang dimaksud dengan STORJ (STORJ)

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

Prediksi Harga STORJ (USD)

Berapa nilai STORJ (STORJ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda STORJ (STORJ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk STORJ.

Tokenomi STORJ (STORJ)

Memahami tokenomi STORJ (STORJ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STORJ sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang STORJ Berapa nilai STORJ (STORJ) hari ini? Harga live STORJ dalam USD adalah 0.1738 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga STORJ ke USD saat ini? $ 0.1738 . Cobalah Harga STORJ ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar STORJ? Kapitalisasi pasar STORJ adalah $ 73.51M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar STORJ? Suplai beredar STORJ adalah 422.97M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) STORJ? STORJ mencapai harga ATH sebesar 3.90788278 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) STORJ? STORJ mencapai harga ATL 0.0483529328365 USD . Berapa volume perdagangan STORJ? Volume perdagangan 24 jam live STORJ adalah $ 1.80M USD . Akankah harga STORJ naik lebih tinggi tahun ini? STORJ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STORJ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

