BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Stratos hari ini adalah 0.06972 USD. Lacak informasi harga aktual STOS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STOS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Stratos hari ini adalah 0.06972 USD. Lacak informasi harga aktual STOS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STOS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang STOS

Info Harga STOS

Penjelasan STOS

Whitepaper STOS

Situs Web Resmi STOS

Tokenomi STOS

Prakiraan Harga STOS

Riwayat STOS

Panduan Membeli STOS

Konverter STOS ke Mata Uang Fiat

Spot STOS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Stratos

Harga Stratos(STOS)

Harga Live 1 STOS ke USD:

$0.06962
$0.06962$0.06962
-0.92%1D
USD
Grafik Harga Live Stratos (STOS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:00:46 (UTC+8)

Informasi Harga Stratos (STOS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06817
$ 0.06817$ 0.06817
Low 24 Jam
$ 0.0761
$ 0.0761$ 0.0761
High 24 Jam

$ 0.06817
$ 0.06817$ 0.06817

$ 0.0761
$ 0.0761$ 0.0761

$ 5.495906705056041
$ 5.495906705056041$ 5.495906705056041

$ 0.032593943172393995
$ 0.032593943172393995$ 0.032593943172393995

+0.73%

-0.91%

-10.15%

-10.15%

Harga aktual Stratos (STOS) adalah $ 0.06972. Selama 24 jam terakhir, STOS diperdagangkan antara low $ 0.06817 dan high $ 0.0761, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTOS adalah $ 5.495906705056041, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.032593943172393995.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STOS telah berubah sebesar +0.73% selama 1 jam terakhir, -0.91% selama 24 jam, dan -10.15% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Stratos (STOS)

No.1640

$ 2.71M
$ 2.71M$ 2.71M

$ 57.64K
$ 57.64K$ 57.64K

$ 6.97M
$ 6.97M$ 6.97M

38.80M
38.80M 38.80M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Stratos saat ini adalah $ 2.71M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.64K. Suplai beredar STOS adalah 38.80M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.97M.

Riwayat Harga Stratos (STOS) USD

Pantau perubahan harga Stratos untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0006465-0.91%
30 Days$ +0.02797+66.99%
60 Hari$ +0.00734+11.76%
90 Hari$ -0.07018-50.17%
Perubahan Harga Stratos Hari Ini

Hari ini, STOS tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0006465 (-0.91%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Stratos 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.02797 (+66.99%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Stratos 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, STOS terlihat mengalami perubahan $ +0.00734 (+11.76%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Stratos 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.07018 (-50.17%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Stratos (STOS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Stratos sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Stratos (STOS)

Stratos is the next generation of decentralized Data Mesh that provides a scalable, reliable, self-balanced storage, database, and computation network. Stratos is born for scaling blockchain process capacity while retaining the decentralized benefits of a distributed protocol including trustlessness, traceability, verifiability, privacy, and other competitive strengths.

Stratos tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Stratos Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa STOS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Stratos di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Stratos dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Stratos (USD)

Berapa nilai Stratos (STOS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Stratos (STOS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stratos.

Cek prediksi harga Stratos sekarang!

Tokenomi Stratos (STOS)

Memahami tokenomi Stratos (STOS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STOS sekarang!

Cara membeli Stratos (STOS)

Ingin mengetahui cara membeli Stratos? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Stratos di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

STOS ke Mata Uang Lokal

1 Stratos(STOS) ke VND
1,834.6818
1 Stratos(STOS) ke AUD
A$0.1073688
1 Stratos(STOS) ke GBP
0.0529872
1 Stratos(STOS) ke EUR
0.0599592
1 Stratos(STOS) ke USD
$0.06972
1 Stratos(STOS) ke MYR
RM0.2914296
1 Stratos(STOS) ke TRY
2.9414868
1 Stratos(STOS) ke JPY
¥10.59744
1 Stratos(STOS) ke ARS
ARS$101.1895164
1 Stratos(STOS) ke RUB
5.6633556
1 Stratos(STOS) ke INR
6.1820724
1 Stratos(STOS) ke IDR
Rp1,161.9995352
1 Stratos(STOS) ke PHP
4.1148744
1 Stratos(STOS) ke EGP
￡E.3.2970588
1 Stratos(STOS) ke BRL
R$0.3723048
1 Stratos(STOS) ke CAD
C$0.0983052
1 Stratos(STOS) ke BDT
8.5065372
1 Stratos(STOS) ke NGN
100.3159248
1 Stratos(STOS) ke COP
$267.1259052
1 Stratos(STOS) ke ZAR
R.1.2110364
1 Stratos(STOS) ke UAH
2.9324232
1 Stratos(STOS) ke TZS
T.Sh.171.30204
1 Stratos(STOS) ke VES
Bs15.82644
1 Stratos(STOS) ke CLP
$65.74596
1 Stratos(STOS) ke PKR
Rs19.7056608
1 Stratos(STOS) ke KZT
36.6748116
1 Stratos(STOS) ke THB
฿2.258928
1 Stratos(STOS) ke TWD
NT$2.1606228
1 Stratos(STOS) ke AED
د.إ0.2558724
1 Stratos(STOS) ke CHF
Fr0.055776
1 Stratos(STOS) ke HKD
HK$0.5417244
1 Stratos(STOS) ke AMD
֏26.660928
1 Stratos(STOS) ke MAD
.د.م0.648396
1 Stratos(STOS) ke MXN
$1.2947004
1 Stratos(STOS) ke SAR
ريال0.26145
1 Stratos(STOS) ke ETB
Br10.7292108
1 Stratos(STOS) ke KES
KSh9.0050352
1 Stratos(STOS) ke JOD
د.أ0.04943148
1 Stratos(STOS) ke PLN
0.2558724
1 Stratos(STOS) ke RON
лв0.306768
1 Stratos(STOS) ke SEK
kr0.6665232
1 Stratos(STOS) ke BGN
лв0.1178268
1 Stratos(STOS) ke HUF
Ft23.3094876
1 Stratos(STOS) ke CZK
1.4690004
1 Stratos(STOS) ke KWD
د.ك0.02133432
1 Stratos(STOS) ke ILS
0.2279844
1 Stratos(STOS) ke BOB
Bs0.481068
1 Stratos(STOS) ke AZN
0.118524
1 Stratos(STOS) ke TJS
SM0.6428184
1 Stratos(STOS) ke GEL
0.1889412
1 Stratos(STOS) ke AOA
Kz63.9046548
1 Stratos(STOS) ke BHD
.د.ب0.02621472
1 Stratos(STOS) ke BMD
$0.06972
1 Stratos(STOS) ke DKK
kr0.4503912
1 Stratos(STOS) ke HNL
L1.8364248
1 Stratos(STOS) ke MUR
3.20712
1 Stratos(STOS) ke NAD
$1.2110364
1 Stratos(STOS) ke NOK
kr0.7104468
1 Stratos(STOS) ke NZD
$0.1234044
1 Stratos(STOS) ke PAB
B/.0.06972
1 Stratos(STOS) ke PGK
K0.292824
1 Stratos(STOS) ke QAR
ر.ق0.2537808
1 Stratos(STOS) ke RSD
дин.7.0758828
1 Stratos(STOS) ke UZS
soʻm839.9998068
1 Stratos(STOS) ke ALL
L5.846022
1 Stratos(STOS) ke ANG
ƒ0.1247988
1 Stratos(STOS) ke AWG
ƒ0.125496
1 Stratos(STOS) ke BBD
$0.13944
1 Stratos(STOS) ke BAM
KM0.1178268
1 Stratos(STOS) ke BIF
Fr205.60428
1 Stratos(STOS) ke BND
$0.090636
1 Stratos(STOS) ke BSD
$0.06972
1 Stratos(STOS) ke JMD
$11.179602
1 Stratos(STOS) ke KHR
279.9997032
1 Stratos(STOS) ke KMF
Fr29.2824
1 Stratos(STOS) ke LAK
1,515.6521436
1 Stratos(STOS) ke LKR
රු21.2555364
1 Stratos(STOS) ke MDL
L1.18524
1 Stratos(STOS) ke MGA
Ar314.05374
1 Stratos(STOS) ke MOP
P0.55776
1 Stratos(STOS) ke MVR
1.073688
1 Stratos(STOS) ke MWK
MK121.0415892
1 Stratos(STOS) ke MZN
MT4.458594
1 Stratos(STOS) ke NPR
रु9.879324
1 Stratos(STOS) ke PYG
494.45424
1 Stratos(STOS) ke RWF
Fr101.16372
1 Stratos(STOS) ke SBD
$0.5737956
1 Stratos(STOS) ke SCR
1.049286
1 Stratos(STOS) ke SRD
$2.68422
1 Stratos(STOS) ke SVC
$0.6093528
1 Stratos(STOS) ke SZL
L1.2103392
1 Stratos(STOS) ke TMT
m0.24402
1 Stratos(STOS) ke TND
د.ت0.20630148
1 Stratos(STOS) ke TTD
$0.4720044
1 Stratos(STOS) ke UGX
Sh243.74112
1 Stratos(STOS) ke XAF
Fr39.53124
1 Stratos(STOS) ke XCD
$0.188244
1 Stratos(STOS) ke XOF
Fr39.53124
1 Stratos(STOS) ke XPF
Fr7.18116
1 Stratos(STOS) ke BWP
P0.937734
1 Stratos(STOS) ke BZD
$0.1401372
1 Stratos(STOS) ke CVE
$6.6819648
1 Stratos(STOS) ke DJF
Fr12.34044
1 Stratos(STOS) ke DOP
$4.4836932
1 Stratos(STOS) ke DZD
د.ج9.1026432
1 Stratos(STOS) ke FJD
$0.1589616
1 Stratos(STOS) ke GNF
Fr606.2154
1 Stratos(STOS) ke GTQ
Q0.5340552
1 Stratos(STOS) ke GYD
$14.5826352
1 Stratos(STOS) ke ISK
kr8.78472

Sumber Daya Stratos

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Stratos, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Stratos
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Stratos

Berapa nilai Stratos (STOS) hari ini?
Harga live STOS dalam USD adalah 0.06972 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STOS ke USD saat ini?
Harga STOS ke USD saat ini adalah $ 0.06972. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Stratos?
Kapitalisasi pasar STOS adalah $ 2.71M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STOS?
Suplai beredar STOS adalah 38.80M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STOS?
STOS mencapai harga ATH sebesar 5.495906705056041 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STOS?
STOS mencapai harga ATL 0.032593943172393995 USD.
Berapa volume perdagangan STOS?
Volume perdagangan 24 jam live STOS adalah $ 57.64K USD.
Akankah harga STOS naik lebih tinggi tahun ini?
STOS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STOS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:00:46 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Stratos (STOS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator STOS ke USD

Jumlah

STOS
STOS
USD
USD

1 STOS = 0.06972 USD

Perdagangkan STOS

STOS/USDT
$0.06962
$0.06962$0.06962
-1.00%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,319.61
$101,319.61$101,319.61

-0.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.37
$3,313.37$3,313.37

+0.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.24
$155.24$155.24

-0.43%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0695
$1.0695$1.0695

+24.65%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,319.61
$101,319.61$101,319.61

-0.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.37
$3,313.37$3,313.37

+0.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.24
$155.24$155.24

-0.43%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2102
$2.2102$2.2102

-1.08%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0164
$1.0164$1.0164

+0.02%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0764
$0.0764$0.0764

+52.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004047
$0.0004047$0.0004047

+169.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013996
$0.013996$0.013996

+1,299.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.170
$4.170$4.170

+317.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007967
$0.007967$0.007967

+273.33%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002477
$0.0000002477$0.0000002477

+65.13%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001720
$0.001720$0.001720

+58.08%