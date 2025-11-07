BursaDEX+
Harga live Sui AI hari ini adalah 0.0012587 USD. Lacak informasi harga aktual SUAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SUAI

Info Harga SUAI

Penjelasan SUAI

Whitepaper SUAI

Situs Web Resmi SUAI

Tokenomi SUAI

Prakiraan Harga SUAI

Riwayat SUAI

Panduan Membeli SUAI

Konverter SUAI ke Mata Uang Fiat

Spot SUAI

Futures USDT-M SUAI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Sui AI

Harga Sui AI(SUAI)

Harga Live 1 SUAI ke USD:

$0.0012587
$0.0012587
+1.93%1D
USD
Grafik Harga Live Sui AI (SUAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:01:01 (UTC+8)

Informasi Harga Sui AI (SUAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0011692
$ 0.0011692
Low 24 Jam
$ 0.0013695
$ 0.0013695
High 24 Jam

$ 0.0011692
$ 0.0011692

$ 0.0013695
$ 0.0013695

$ 0.06575051430589494
$ 0.06575051430589494

$ 0.000145595744096286
$ 0.000145595744096286

-1.33%

+1.93%

+0.07%

+0.07%

Harga aktual Sui AI (SUAI) adalah $ 0.0012587. Selama 24 jam terakhir, SUAI diperdagangkan antara low $ 0.0011692 dan high $ 0.0013695, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSUAI adalah $ 0.06575051430589494, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000145595744096286.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SUAI telah berubah sebesar -1.33% selama 1 jam terakhir, +1.93% selama 24 jam, dan +0.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sui AI (SUAI)

No.5153

$ 0.00
$ 0.00

$ 55.42K
$ 55.42K

$ 1.26M
$ 1.26M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

SUI

Kapitalisasi Pasar Sui AI saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.42K. Suplai beredar SUAI adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.26M.

Riwayat Harga Sui AI (SUAI) USD

Pantau perubahan harga Sui AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000023833+1.93%
30 Days$ -0.0000261-2.04%
60 Hari$ -0.0007933-38.66%
90 Hari$ -0.001739-58.02%
Perubahan Harga Sui AI Hari Ini

Hari ini, SUAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000023833 (+1.93%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Sui AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000261 (-2.04%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Sui AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SUAI terlihat mengalami perubahan $ -0.0007933 (-38.66%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Sui AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001739 (-58.02%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Sui AI (SUAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Sui AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Sui AI (SUAI)

SuiAI.fun is a launchpad for autonomous AI agents built on the Sui blockchain. It serves as a central platform that allows creators to deploy AI agents on-chain in just seconds. The platform provides users with the ability to discover, co-own, and interact with these agents, supporting the growth of AI applications and promoting a more accessible and collaborative environment within the ecosystem.

Sui AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Sui AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SUAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Sui AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Sui AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Sui AI (USD)

Berapa nilai Sui AI (SUAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sui AI (SUAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sui AI.

Cek prediksi harga Sui AI sekarang!

Tokenomi Sui AI (SUAI)

Memahami tokenomi Sui AI (SUAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SUAI sekarang!

Cara membeli Sui AI (SUAI)

Ingin mengetahui cara membeli Sui AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Sui AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SUAI ke Mata Uang Lokal

1 Sui AI(SUAI) ke VND
33.1226905
1 Sui AI(SUAI) ke AUD
A$0.001938398
1 Sui AI(SUAI) ke GBP
0.000956612
1 Sui AI(SUAI) ke EUR
0.001082482
1 Sui AI(SUAI) ke USD
$0.0012587
1 Sui AI(SUAI) ke MYR
RM0.005261366
1 Sui AI(SUAI) ke TRY
0.053104553
1 Sui AI(SUAI) ke JPY
¥0.1913224
1 Sui AI(SUAI) ke ARS
ARS$1.826839419
1 Sui AI(SUAI) ke RUB
0.102244201
1 Sui AI(SUAI) ke INR
0.111608929
1 Sui AI(SUAI) ke IDR
Rp20.978324942
1 Sui AI(SUAI) ke PHP
0.074288474
1 Sui AI(SUAI) ke EGP
￡E.0.059523923
1 Sui AI(SUAI) ke BRL
R$0.006721458
1 Sui AI(SUAI) ke CAD
C$0.001774767
1 Sui AI(SUAI) ke BDT
0.153573987
1 Sui AI(SUAI) ke NGN
1.811067908
1 Sui AI(SUAI) ke COP
$4.822595767
1 Sui AI(SUAI) ke ZAR
R.0.021863619
1 Sui AI(SUAI) ke UAH
0.052940922
1 Sui AI(SUAI) ke TZS
T.Sh.3.0926259
1 Sui AI(SUAI) ke VES
Bs0.2857249
1 Sui AI(SUAI) ke CLP
$1.1869541
1 Sui AI(SUAI) ke PKR
Rs0.355758968
1 Sui AI(SUAI) ke KZT
0.662113961
1 Sui AI(SUAI) ke THB
฿0.04078188
1 Sui AI(SUAI) ke TWD
NT$0.039007113
1 Sui AI(SUAI) ke AED
د.إ0.004619429
1 Sui AI(SUAI) ke CHF
Fr0.00100696
1 Sui AI(SUAI) ke HKD
HK$0.009780099
1 Sui AI(SUAI) ke AMD
֏0.48132688
1 Sui AI(SUAI) ke MAD
.د.م0.01170591
1 Sui AI(SUAI) ke MXN
$0.023374059
1 Sui AI(SUAI) ke SAR
ريال0.004720125
1 Sui AI(SUAI) ke ETB
Br0.193701343
1 Sui AI(SUAI) ke KES
KSh0.162573692
1 Sui AI(SUAI) ke JOD
د.أ0.0008924183
1 Sui AI(SUAI) ke PLN
0.004619429
1 Sui AI(SUAI) ke RON
лв0.00553828
1 Sui AI(SUAI) ke SEK
kr0.012033172
1 Sui AI(SUAI) ke BGN
лв0.002127203
1 Sui AI(SUAI) ke HUF
Ft0.420821171
1 Sui AI(SUAI) ke CZK
0.026520809
1 Sui AI(SUAI) ke KWD
د.ك0.0003851622
1 Sui AI(SUAI) ke ILS
0.004115949
1 Sui AI(SUAI) ke BOB
Bs0.00868503
1 Sui AI(SUAI) ke AZN
0.00213979
1 Sui AI(SUAI) ke TJS
SM0.011605214
1 Sui AI(SUAI) ke GEL
0.003411077
1 Sui AI(SUAI) ke AOA
Kz1.153711833
1 Sui AI(SUAI) ke BHD
.د.ب0.0004732712
1 Sui AI(SUAI) ke BMD
$0.0012587
1 Sui AI(SUAI) ke DKK
kr0.008131202
1 Sui AI(SUAI) ke HNL
L0.033154158
1 Sui AI(SUAI) ke MUR
0.0579002
1 Sui AI(SUAI) ke NAD
$0.021863619
1 Sui AI(SUAI) ke NOK
kr0.012826153
1 Sui AI(SUAI) ke NZD
$0.002227899
1 Sui AI(SUAI) ke PAB
B/.0.0012587
1 Sui AI(SUAI) ke PGK
K0.00528654
1 Sui AI(SUAI) ke QAR
ر.ق0.004581668
1 Sui AI(SUAI) ke RSD
дин.0.127745463
1 Sui AI(SUAI) ke UZS
soʻm15.165056753
1 Sui AI(SUAI) ke ALL
L0.105541995
1 Sui AI(SUAI) ke ANG
ƒ0.002253073
1 Sui AI(SUAI) ke AWG
ƒ0.00226566
1 Sui AI(SUAI) ke BBD
$0.0025174
1 Sui AI(SUAI) ke BAM
KM0.002127203
1 Sui AI(SUAI) ke BIF
Fr3.7119063
1 Sui AI(SUAI) ke BND
$0.00163631
1 Sui AI(SUAI) ke BSD
$0.0012587
1 Sui AI(SUAI) ke JMD
$0.201832545
1 Sui AI(SUAI) ke KHR
5.055014722
1 Sui AI(SUAI) ke KMF
Fr0.528654
1 Sui AI(SUAI) ke LAK
27.363042931
1 Sui AI(SUAI) ke LKR
රු0.383739869
1 Sui AI(SUAI) ke MDL
L0.0213979
1 Sui AI(SUAI) ke MGA
Ar5.66981415
1 Sui AI(SUAI) ke MOP
P0.0100696
1 Sui AI(SUAI) ke MVR
0.01938398
1 Sui AI(SUAI) ke MWK
MK2.185241657
1 Sui AI(SUAI) ke MZN
MT0.080493865
1 Sui AI(SUAI) ke NPR
रु0.17835779
1 Sui AI(SUAI) ke PYG
8.9267004
1 Sui AI(SUAI) ke RWF
Fr1.8263737
1 Sui AI(SUAI) ke SBD
$0.010359101
1 Sui AI(SUAI) ke SCR
0.018943435
1 Sui AI(SUAI) ke SRD
$0.04845995
1 Sui AI(SUAI) ke SVC
$0.011001038
1 Sui AI(SUAI) ke SZL
L0.021851032
1 Sui AI(SUAI) ke TMT
m0.00440545
1 Sui AI(SUAI) ke TND
د.ت0.0037244933
1 Sui AI(SUAI) ke TTD
$0.008521399
1 Sui AI(SUAI) ke UGX
Sh4.4004152
1 Sui AI(SUAI) ke XAF
Fr0.7136829
1 Sui AI(SUAI) ke XCD
$0.00339849
1 Sui AI(SUAI) ke XOF
Fr0.7136829
1 Sui AI(SUAI) ke XPF
Fr0.1296461
1 Sui AI(SUAI) ke BWP
P0.016929515
1 Sui AI(SUAI) ke BZD
$0.002529987
1 Sui AI(SUAI) ke CVE
$0.120633808
1 Sui AI(SUAI) ke DJF
Fr0.2227899
1 Sui AI(SUAI) ke DOP
$0.080946997
1 Sui AI(SUAI) ke DZD
د.ج0.164335872
1 Sui AI(SUAI) ke FJD
$0.002869836
1 Sui AI(SUAI) ke GNF
Fr10.9443965
1 Sui AI(SUAI) ke GTQ
Q0.009641642
1 Sui AI(SUAI) ke GYD
$0.263269692
1 Sui AI(SUAI) ke ISK
kr0.1585962

Sumber Daya Sui AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sui AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Sui AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sui AI

Berapa nilai Sui AI (SUAI) hari ini?
Harga live SUAI dalam USD adalah 0.0012587 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SUAI ke USD saat ini?
Harga SUAI ke USD saat ini adalah $ 0.0012587. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sui AI?
Kapitalisasi pasar SUAI adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SUAI?
Suplai beredar SUAI adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SUAI?
SUAI mencapai harga ATH sebesar 0.06575051430589494 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SUAI?
SUAI mencapai harga ATL 0.000145595744096286 USD.
Berapa volume perdagangan SUAI?
Volume perdagangan 24 jam live SUAI adalah $ 55.42K USD.
Akankah harga SUAI naik lebih tinggi tahun ini?
SUAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SUAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:01:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Sui AI (SUAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SUAI ke USD

Jumlah

SUAI
SUAI
USD
USD

1 SUAI = 0.0012587 USD

Perdagangkan SUAI

SUAI/USDT
$0.0012587
$0.0012587
+1.95%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,310.12

$3,313.75

$155.25

$1.0634

$1.0004

$101,310.12

$3,313.75

$155.25

$2.2106

$1.0164

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$30.60

$0.0825

$0.013996

$4.168

$0.008331

$0.0000002477

$0.001708

