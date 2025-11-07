BursaDEX+
Harga live SakuraUnitedPlatform hari ini adalah 0.05791 USD. Lacak informasi harga aktual SUP1 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUP1 dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.05792
-0.03%1D
Grafik Harga Live SakuraUnitedPlatform (SUP1)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:01:22 (UTC+8)

Informasi Harga SakuraUnitedPlatform (SUP1) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0573
Low 24 Jam
$ 0.05831
High 24 Jam

$ 0.0573
$ 0.05831
--
--
-0.18%

-0.03%

-25.34%

-25.34%

Harga aktual SakuraUnitedPlatform (SUP1) adalah $ 0.05791. Selama 24 jam terakhir, SUP1 diperdagangkan antara low $ 0.0573 dan high $ 0.05831, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSUP1 adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SUP1 telah berubah sebesar -0.18% selama 1 jam terakhir, -0.03% selama 24 jam, dan -25.34% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SakuraUnitedPlatform (SUP1)

--
----

$ 56.30K
$ 57.91M
--
1,000,000,000
ETH

Kapitalisasi Pasar SakuraUnitedPlatform saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.30K. Suplai beredar SUP1 adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 57.91M.

Riwayat Harga SakuraUnitedPlatform (SUP1) USD

Pantau perubahan harga SakuraUnitedPlatform untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000174-0.03%
30 Days$ -0.01935-25.05%
60 Hari$ -0.01122-16.24%
90 Hari$ -0.00256-4.24%
Perubahan Harga SakuraUnitedPlatform Hari Ini

Hari ini, SUP1 tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000174 (-0.03%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SakuraUnitedPlatform 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01935 (-25.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SakuraUnitedPlatform 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SUP1 terlihat mengalami perubahan $ -0.01122 (-16.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SakuraUnitedPlatform 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00256 (-4.24%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SakuraUnitedPlatform (SUP1)?

Lihat halaman Riwayat Harga SakuraUnitedPlatform sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SakuraUnitedPlatform (SUP1)

SAKURA UNITED PLATFORM is a guild platform that aims to achieve “inequality reduction” and “equal opportunities” using Web3 technologies, including blockchain and cryptocurrencies, with the concept of “Blooming Smiles to People Around the World”. It was launched as Sakura Guild Games in November 2021 and changed its name to Sakura United Platform in November 2022.

SakuraUnitedPlatform tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SakuraUnitedPlatform Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SUP1 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SakuraUnitedPlatform di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SakuraUnitedPlatform dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SakuraUnitedPlatform (USD)

Berapa nilai SakuraUnitedPlatform (SUP1) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SakuraUnitedPlatform (SUP1) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SakuraUnitedPlatform.

Cek prediksi harga SakuraUnitedPlatform sekarang!

Tokenomi SakuraUnitedPlatform (SUP1)

Memahami tokenomi SakuraUnitedPlatform (SUP1) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SUP1 sekarang!

Cara membeli SakuraUnitedPlatform (SUP1)

Ingin mengetahui cara membeli SakuraUnitedPlatform? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SakuraUnitedPlatform di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SUP1 ke Mata Uang Lokal

1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke VND
1,523.90165
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke AUD
A$0.0891814
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke GBP
0.0440116
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke EUR
0.0498026
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke USD
$0.05791
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke MYR
RM0.2420638
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke TRY
2.4432229
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke JPY
¥8.80232
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke ARS
ARS$84.0488367
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke RUB
4.7040293
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke INR
5.1348797
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke IDR
Rp965.1662806
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke PHP
3.4178482
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke EGP
￡E.2.7385639
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke BRL
R$0.3092394
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke CAD
C$0.0816531
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke BDT
7.0655991
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke NGN
83.3232244
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke COP
$221.8769531
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke ZAR
R.1.0058967
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke UAH
2.4356946
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke TZS
T.Sh.142.28487
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke VES
Bs13.14557
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke CLP
$54.60913
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke PKR
Rs16.3676824
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke KZT
30.4623973
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke THB
฿1.876284
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke TWD
NT$1.7946309
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke AED
د.إ0.2125297
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke CHF
Fr0.046328
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke HKD
HK$0.4499607
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke AMD
֏22.144784
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke MAD
.د.م0.538563
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke MXN
$1.0753887
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke SAR
ريال0.2171625
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke ETB
Br8.9117699
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke KES
KSh7.4796556
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke JOD
د.أ0.04105819
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke PLN
0.2125297
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke RON
лв0.254804
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke SEK
kr0.5536196
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke BGN
лв0.0978679
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke HUF
Ft19.3610503
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke CZK
1.2201637
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke KWD
د.ك0.01772046
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke ILS
0.1893657
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke BOB
Bs0.399579
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke AZN
0.098447
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke TJS
SM0.5339302
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke GEL
0.1569361
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke AOA
Kz53.0797269
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke BHD
.د.ب0.02177416
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke BMD
$0.05791
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke DKK
kr0.3740986
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke HNL
L1.5253494
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke MUR
2.66386
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke NAD
$1.0058967
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke NOK
kr0.5901029
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke NZD
$0.1025007
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke PAB
B/.0.05791
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke PGK
K0.243222
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke QAR
ر.ق0.2107924
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke RSD
дин.5.8772859
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke UZS
soʻm697.7106829
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke ALL
L4.8557535
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke ANG
ƒ0.1036589
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke AWG
ƒ0.104238
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke BBD
$0.11582
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke BAM
KM0.0978679
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke BIF
Fr170.77659
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke BND
$0.075283
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke BSD
$0.05791
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke JMD
$9.2858685
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke KHR
232.5700346
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke KMF
Fr24.3222
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke LAK
1,258.9130183
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke LKR
රු17.6550217
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke MDL
L0.98447
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke MGA
Ar260.855595
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke MOP
P0.46328
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke MVR
0.891814
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke MWK
MK100.5381301
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke MZN
MT3.7033445
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke NPR
रु8.205847
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke PYG
410.69772
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke RWF
Fr84.02741
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke SBD
$0.4765993
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke SCR
0.8715455
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke SRD
$2.229535
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke SVC
$0.5061334
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke SZL
L1.0053176
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke TMT
m0.202685
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke TND
د.ت0.17135569
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke TTD
$0.3920507
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke UGX
Sh202.45336
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke XAF
Fr32.83497
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke XCD
$0.156357
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke XOF
Fr32.83497
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke XPF
Fr5.96473
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke BWP
P0.7788895
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke BZD
$0.1163991
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke CVE
$5.5500944
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke DJF
Fr10.25007
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke DOP
$3.7241921
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke DZD
د.ج7.5607296
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke FJD
$0.1320348
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke GNF
Fr503.52745
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke GTQ
Q0.4435906
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke GYD
$12.1124556
1 SakuraUnitedPlatform(SUP1) ke ISK
kr7.29666

Sumber Daya SakuraUnitedPlatform

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SakuraUnitedPlatform, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi SakuraUnitedPlatform
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SakuraUnitedPlatform

Berapa nilai SakuraUnitedPlatform (SUP1) hari ini?
Harga live SUP1 dalam USD adalah 0.05791 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SUP1 ke USD saat ini?
Harga SUP1 ke USD saat ini adalah $ 0.05791. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SakuraUnitedPlatform?
Kapitalisasi pasar SUP1 adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SUP1?
Suplai beredar SUP1 adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SUP1?
SUP1 mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SUP1?
SUP1 mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan SUP1?
Volume perdagangan 24 jam live SUP1 adalah $ 56.30K USD.
Akankah harga SUP1 naik lebih tinggi tahun ini?
SUP1 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SUP1 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:01:22 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SakuraUnitedPlatform (SUP1)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

