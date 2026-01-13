Harga SURGE Hari Ini

Harga live SURGE (SURGE) hari ini adalah $ 0.04002, dengan perubahan 1.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SURGE ke USD saat ini adalah $ 0.04002 per SURGE.

SURGE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- SURGE. Selama 24 jam terakhir, SURGE diperdagangkan antara $ 0.03937 (low) dan $ 0.04445 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, SURGE bergerak +0.25% dalam satu jam terakhir dan -12.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 56.46K.

Informasi Pasar SURGE (SURGE)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 56.46K$ 56.46K $ 56.46K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar SURGE saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.46K. Suplai beredar SURGE adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.