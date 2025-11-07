Apa yang dimaksud dengan SavannaSurvival (SVSA)

SavannaSurvival, berkolaborasi dengan KaiaChain, menghadirkan pengalaman bertahan hidup Web3 yang imersif ke ekosistem Mini DApp di portal LINE DApp. Jelajahi, susun strategi, dan berkembanglah dalam dunia dinamis bertenaga voxel, di mana bertahan hidup bukan sekadar tantangan—melainkan petualangan kolaboratif yang dibentuk oleh teknologi blockchain. Dirancang untuk para penggemar Minecraft, Roblox, dan Game Kasual, SavannaSurvival menggabungkan ekosistem inovatif, kepemilikan terdesentralisasi, dan ekonomi yang dipimpin pemain, menawarkan akses mudah ke dunia game Web3.

Tokenomi SavannaSurvival (SVSA)

Memahami tokenomi SavannaSurvival (SVSA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SVSA sekarang!

Sumber Daya SavannaSurvival

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SavannaSurvival, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SavannaSurvival Berapa nilai SavannaSurvival (SVSA) hari ini? Harga live SVSA dalam USD adalah 0.004352 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SVSA ke USD saat ini? $ 0.004352 . Cobalah Harga SVSA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar SavannaSurvival? Kapitalisasi pasar SVSA adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SVSA? Suplai beredar SVSA adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SVSA? SVSA mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SVSA? SVSA mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan SVSA? Volume perdagangan 24 jam live SVSA adalah $ 71.57K USD . Akankah harga SVSA naik lebih tinggi tahun ini? SVSA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SVSA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

