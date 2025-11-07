BursaDEX+
Harga live TARS Protocol hari ini adalah 0.03339 USD. Lacak informasi harga aktual TAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga TARS Protocol(TAI)

Harga Live 1 TAI ke USD:

$0.03339
+2.29%1D
Grafik Harga Live TARS Protocol (TAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:18:12 (UTC+8)

Informasi Harga TARS Protocol (TAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03224
Low 24 Jam
$ 0.0409
High 24 Jam

$ 0.03224
$ 0.0409
$ 0.49410794501545524
$ 0.02315821757289225
+0.57%

+2.29%

-14.76%

-14.76%

Harga aktual TARS Protocol (TAI) adalah $ 0.03339. Selama 24 jam terakhir, TAI diperdagangkan antara low $ 0.03224 dan high $ 0.0409, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTAI adalah $ 0.49410794501545524, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02315821757289225.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TAI telah berubah sebesar +0.57% selama 1 jam terakhir, +2.29% selama 24 jam, dan -14.76% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TARS Protocol (TAI)

No.649

$ 29.79M
$ 239.04K
$ 33.39M
892.19M
999,999,988
892,189,753.9
89.21%

SOL

Kapitalisasi Pasar TARS Protocol saat ini adalah $ 29.79M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 239.04K. Suplai beredar TAI adalah 892.19M, dan total suplainya sebesar 892189753.9. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.39M.

Riwayat Harga TARS Protocol (TAI) USD

Pantau perubahan harga TARS Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007475+2.29%
30 Days$ -0.02417-42.00%
60 Hari$ -0.02559-43.39%
90 Hari$ -0.02823-45.82%
Perubahan Harga TARS Protocol Hari Ini

Hari ini, TAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0007475 (+2.29%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TARS Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02417 (-42.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TARS Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TAI terlihat mengalami perubahan $ -0.02559 (-43.39%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TARS Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02823 (-45.82%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TARS Protocol (TAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga TARS Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TARS Protocol (TAI)

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

TARS Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TARS Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TARS Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TARS Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TARS Protocol (USD)

Berapa nilai TARS Protocol (TAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TARS Protocol (TAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TARS Protocol.

Cek prediksi harga TARS Protocol sekarang!

Tokenomi TARS Protocol (TAI)

Memahami tokenomi TARS Protocol (TAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TAI sekarang!

Cara membeli TARS Protocol (TAI)

Ingin mengetahui cara membeli TARS Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TARS Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TAI ke Mata Uang Lokal

1 TARS Protocol(TAI) ke VND
878.65785
1 TARS Protocol(TAI) ke AUD
A$0.0514206
1 TARS Protocol(TAI) ke GBP
0.0253764
1 TARS Protocol(TAI) ke EUR
0.0287154
1 TARS Protocol(TAI) ke USD
$0.03339
1 TARS Protocol(TAI) ke MYR
RM0.1392363
1 TARS Protocol(TAI) ke TRY
1.4087241
1 TARS Protocol(TAI) ke JPY
¥5.10867
1 TARS Protocol(TAI) ke ARS
ARS$48.4612443
1 TARS Protocol(TAI) ke RUB
2.7126036
1 TARS Protocol(TAI) ke INR
2.9596896
1 TARS Protocol(TAI) ke IDR
Rp556.4997774
1 TARS Protocol(TAI) ke PHP
1.9740168
1 TARS Protocol(TAI) ke EGP
￡E.1.5790131
1 TARS Protocol(TAI) ke BRL
R$0.1786365
1 TARS Protocol(TAI) ke CAD
C$0.0470799
1 TARS Protocol(TAI) ke BDT
4.0682376
1 TARS Protocol(TAI) ke NGN
47.9740842
1 TARS Protocol(TAI) ke COP
$127.9307799
1 TARS Protocol(TAI) ke ZAR
R.0.5799843
1 TARS Protocol(TAI) ke UAH
1.4027139
1 TARS Protocol(TAI) ke TZS
T.Sh.82.03923
1 TARS Protocol(TAI) ke VES
Bs7.57953
1 TARS Protocol(TAI) ke CLP
$31.48677
1 TARS Protocol(TAI) ke PKR
Rs9.4266648
1 TARS Protocol(TAI) ke KZT
17.5457772
1 TARS Protocol(TAI) ke THB
฿1.0808343
1 TARS Protocol(TAI) ke TWD
NT$1.0337544
1 TARS Protocol(TAI) ke AED
د.إ0.1225413
1 TARS Protocol(TAI) ke CHF
Fr0.026712
1 TARS Protocol(TAI) ke HKD
HK$0.2594403
1 TARS Protocol(TAI) ke AMD
֏12.768336
1 TARS Protocol(TAI) ke MAD
.د.م0.310527
1 TARS Protocol(TAI) ke MXN
$0.6200523
1 TARS Protocol(TAI) ke SAR
ريال0.1252125
1 TARS Protocol(TAI) ke ETB
Br5.1383871
1 TARS Protocol(TAI) ke KES
KSh4.3066422
1 TARS Protocol(TAI) ke JOD
د.أ0.02367351
1 TARS Protocol(TAI) ke PLN
0.1228752
1 TARS Protocol(TAI) ke RON
лв0.146916
1 TARS Protocol(TAI) ke SEK
kr0.3195423
1 TARS Protocol(TAI) ke BGN
лв0.0564291
1 TARS Protocol(TAI) ke HUF
Ft11.1746313
1 TARS Protocol(TAI) ke CZK
0.7041951
1 TARS Protocol(TAI) ke KWD
د.ك0.01021734
1 TARS Protocol(TAI) ke ILS
0.1091853
1 TARS Protocol(TAI) ke BOB
Bs0.230391
1 TARS Protocol(TAI) ke AZN
0.056763
1 TARS Protocol(TAI) ke TJS
SM0.3078558
1 TARS Protocol(TAI) ke GEL
0.0904869
1 TARS Protocol(TAI) ke AOA
Kz30.6049401
1 TARS Protocol(TAI) ke BHD
.د.ب0.01255464
1 TARS Protocol(TAI) ke BMD
$0.03339
1 TARS Protocol(TAI) ke DKK
kr0.2156994
1 TARS Protocol(TAI) ke HNL
L0.8794926
1 TARS Protocol(TAI) ke MUR
1.5339366
1 TARS Protocol(TAI) ke NAD
$0.5793165
1 TARS Protocol(TAI) ke NOK
kr0.340578
1 TARS Protocol(TAI) ke NZD
$0.0591003
1 TARS Protocol(TAI) ke PAB
B/.0.03339
1 TARS Protocol(TAI) ke PGK
K0.140238
1 TARS Protocol(TAI) ke QAR
ر.ق0.1215396
1 TARS Protocol(TAI) ke RSD
дин.3.3910884
1 TARS Protocol(TAI) ke UZS
soʻm397.4999364
1 TARS Protocol(TAI) ke ALL
L2.7964125
1 TARS Protocol(TAI) ke ANG
ƒ0.0597681
1 TARS Protocol(TAI) ke AWG
ƒ0.060102
1 TARS Protocol(TAI) ke BBD
$0.06678
1 TARS Protocol(TAI) ke BAM
KM0.0564291
1 TARS Protocol(TAI) ke BIF
Fr98.19999
1 TARS Protocol(TAI) ke BND
$0.043407
1 TARS Protocol(TAI) ke BSD
$0.03339
1 TARS Protocol(TAI) ke JMD
$5.3474085
1 TARS Protocol(TAI) ke KHR
133.56
1 TARS Protocol(TAI) ke KMF
Fr14.0238
1 TARS Protocol(TAI) ke LAK
725.8695507
1 TARS Protocol(TAI) ke LKR
රු10.167255
1 TARS Protocol(TAI) ke MDL
L0.5706351
1 TARS Protocol(TAI) ke MGA
Ar150.405255
1 TARS Protocol(TAI) ke MOP
P0.2667861
1 TARS Protocol(TAI) ke MVR
0.514206
1 TARS Protocol(TAI) ke MWK
MK57.768039
1 TARS Protocol(TAI) ke MZN
MT2.1352905
1 TARS Protocol(TAI) ke NPR
रु4.731363
1 TARS Protocol(TAI) ke PYG
236.80188
1 TARS Protocol(TAI) ke RWF
Fr48.44889
1 TARS Protocol(TAI) ke SBD
$0.2747997
1 TARS Protocol(TAI) ke SCR
0.46746
1 TARS Protocol(TAI) ke SRD
$1.285515
1 TARS Protocol(TAI) ke SVC
$0.2914947
1 TARS Protocol(TAI) ke SZL
L0.5786487
1 TARS Protocol(TAI) ke TMT
m0.116865
1 TARS Protocol(TAI) ke TND
د.ت0.09880101
1 TARS Protocol(TAI) ke TTD
$0.2257164
1 TARS Protocol(TAI) ke UGX
Sh116.73144
1 TARS Protocol(TAI) ke XAF
Fr18.96552
1 TARS Protocol(TAI) ke XCD
$0.090153
1 TARS Protocol(TAI) ke XOF
Fr18.96552
1 TARS Protocol(TAI) ke XPF
Fr3.43917
1 TARS Protocol(TAI) ke BWP
P0.4484277
1 TARS Protocol(TAI) ke BZD
$0.06678
1 TARS Protocol(TAI) ke CVE
$3.2000976
1 TARS Protocol(TAI) ke DJF
Fr5.91003
1 TARS Protocol(TAI) ke DOP
$2.1473109
1 TARS Protocol(TAI) ke DZD
د.ج4.3567272
1 TARS Protocol(TAI) ke FJD
$0.0761292
1 TARS Protocol(TAI) ke GNF
Fr290.32605
1 TARS Protocol(TAI) ke GTQ
Q0.2557674
1 TARS Protocol(TAI) ke GYD
$6.9838524
1 TARS Protocol(TAI) ke ISK
kr4.20714

Sumber Daya TARS Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TARS Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi TARS Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TARS Protocol

Berapa nilai TARS Protocol (TAI) hari ini?
Harga live TAI dalam USD adalah 0.03339 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TAI ke USD saat ini?
Harga TAI ke USD saat ini adalah $ 0.03339. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TARS Protocol?
Kapitalisasi pasar TAI adalah $ 29.79M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TAI?
Suplai beredar TAI adalah 892.19M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TAI?
TAI mencapai harga ATH sebesar 0.49410794501545524 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TAI?
TAI mencapai harga ATL 0.02315821757289225 USD.
Berapa volume perdagangan TAI?
Volume perdagangan 24 jam live TAI adalah $ 239.04K USD.
Akankah harga TAI naik lebih tinggi tahun ini?
TAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:18:12 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator TAI ke USD

Jumlah

TAI
TAI
USD
USD

1 TAI = 0.03339 USD

Perdagangkan TAI

TAI/USDT
$0.03339
+2.29%

