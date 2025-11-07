Apa yang dimaksud dengan TARS Protocol (TAI)

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TARS Protocol Berapa nilai TARS Protocol (TAI) hari ini? Harga live TAI dalam USD adalah 0.03339 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TAI ke USD saat ini? $ 0.03339 . Cobalah Harga TAI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar TARS Protocol? Kapitalisasi pasar TAI adalah $ 29.79M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TAI? Suplai beredar TAI adalah 892.19M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TAI? TAI mencapai harga ATH sebesar 0.49410794501545524 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TAI? TAI mencapai harga ATL 0.02315821757289225 USD . Berapa volume perdagangan TAI? Volume perdagangan 24 jam live TAI adalah $ 239.04K USD . Akankah harga TAI naik lebih tinggi tahun ini? TAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting TARS Protocol (TAI)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

