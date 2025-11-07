BursaDEX+
Harga live Taiko hari ini adalah 0.22 USD. Lacak informasi harga aktual TAIKO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TAIKO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Taiko(TAIKO)

Harga Live 1 TAIKO ke USD:

$0.2193
+1.34%1D
USD
Grafik Harga Live Taiko (TAIKO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:18:19 (UTC+8)

Informasi Harga Taiko (TAIKO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2119
Low 24 Jam
$ 0.2263
High 24 Jam

$ 0.2119
$ 0.2263
$ 3.272762030531162
$ 0.2018567758834825
0.00%

+1.34%

-8.41%

-8.41%

Harga aktual Taiko (TAIKO) adalah $ 0.22. Selama 24 jam terakhir, TAIKO diperdagangkan antara low $ 0.2119 dan high $ 0.2263, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTAIKO adalah $ 3.272762030531162, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.2018567758834825.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TAIKO telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +1.34% selama 24 jam, dan -8.41% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Taiko (TAIKO)

No.535

$ 41.20M
$ 104.31K
$ 220.00M
187.27M
1,000,000,000
1,000,000,000
18.72%

ETH

Kapitalisasi Pasar Taiko saat ini adalah $ 41.20M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 104.31K. Suplai beredar TAIKO adalah 187.27M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 220.00M.

Riwayat Harga Taiko (TAIKO) USD

Pantau perubahan harga Taiko untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0029+1.34%
30 Days$ -0.1362-38.24%
60 Hari$ -0.1794-44.92%
90 Hari$ -0.2716-55.25%
Perubahan Harga Taiko Hari Ini

Hari ini, TAIKO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0029 (+1.34%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Taiko 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1362 (-38.24%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Taiko 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TAIKO terlihat mengalami perubahan $ -0.1794 (-44.92%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Taiko 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2716 (-55.25%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Taiko (TAIKO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Taiko sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Taiko (TAIKO)

Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.

Taiko tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Taiko Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TAIKO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Taiko di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Taiko dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Taiko (USD)

Berapa nilai Taiko (TAIKO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Taiko (TAIKO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Taiko.

Cek prediksi harga Taiko sekarang!

Tokenomi Taiko (TAIKO)

Memahami tokenomi Taiko (TAIKO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TAIKO sekarang!

Cara membeli Taiko (TAIKO)

Ingin mengetahui cara membeli Taiko? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Taiko di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TAIKO ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Taiko

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Taiko, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Taiko
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Taiko

Berapa nilai Taiko (TAIKO) hari ini?
Harga live TAIKO dalam USD adalah 0.22 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TAIKO ke USD saat ini?
Harga TAIKO ke USD saat ini adalah $ 0.22. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Taiko?
Kapitalisasi pasar TAIKO adalah $ 41.20M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TAIKO?
Suplai beredar TAIKO adalah 187.27M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TAIKO?
TAIKO mencapai harga ATH sebesar 3.272762030531162 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TAIKO?
TAIKO mencapai harga ATL 0.2018567758834825 USD.
Berapa volume perdagangan TAIKO?
Volume perdagangan 24 jam live TAIKO adalah $ 104.31K USD.
Akankah harga TAIKO naik lebih tinggi tahun ini?
TAIKO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TAIKO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:18:19 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

