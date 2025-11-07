Apa yang dimaksud dengan Taiko (TAIKO)

Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.

Taiko tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Taiko Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa TAIKO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Taiko di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Taiko dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Taiko (USD)

Berapa nilai Taiko (TAIKO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Taiko (TAIKO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Taiko.

Cek prediksi harga Taiko sekarang!

Tokenomi Taiko (TAIKO)

Memahami tokenomi Taiko (TAIKO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TAIKO sekarang!

Cara membeli Taiko (TAIKO)

Ingin mengetahui cara membeli Taiko? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Taiko di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TAIKO ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Taiko

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Taiko, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Taiko Berapa nilai Taiko (TAIKO) hari ini? Harga live TAIKO dalam USD adalah 0.22 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TAIKO ke USD saat ini? $ 0.22 . Cobalah Harga TAIKO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Taiko? Kapitalisasi pasar TAIKO adalah $ 41.20M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TAIKO? Suplai beredar TAIKO adalah 187.27M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TAIKO? TAIKO mencapai harga ATH sebesar 3.272762030531162 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TAIKO? TAIKO mencapai harga ATL 0.2018567758834825 USD . Berapa volume perdagangan TAIKO? Volume perdagangan 24 jam live TAIKO adalah $ 104.31K USD . Akankah harga TAIKO naik lebih tinggi tahun ini? TAIKO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TAIKO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Taiko (TAIKO)

