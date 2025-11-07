BursaDEX+
Harga live Bittensor hari ini adalah 389.88 USD. Lacak informasi harga aktual TAO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TAO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Bittensor(TAO)

Harga Live 1 TAO ke USD:

$390.82
-0.06%1D
USD
Grafik Harga Live Bittensor (TAO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:45:57 (UTC+8)

Informasi Harga Bittensor (TAO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 369.5
Low 24 Jam
$ 411.7
High 24 Jam

$ 369.5
$ 411.7
$ 767.6796797200545
$ 30.40095531468245
-1.05%

-0.06%

-5.18%

-5.18%

Harga aktual Bittensor (TAO) adalah $ 389.88. Selama 24 jam terakhir, TAO diperdagangkan antara low $ 369.5 dan high $ 411.7, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTAO adalah $ 767.6796797200545, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 30.40095531468245.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TAO telah berubah sebesar -1.05% selama 1 jam terakhir, -0.06% selama 24 jam, dan -5.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bittensor (TAO)

No.29

$ 3.99B
$ 22.90M
$ 8.19B
10.25M
21,000,000
21,000,000
48.79%

0.11%

TAO

Kapitalisasi Pasar Bittensor saat ini adalah $ 3.99B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 22.90M. Suplai beredar TAO adalah 10.25M, dan total suplainya sebesar 21000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.19B.

Riwayat Harga Bittensor (TAO) USD

Pantau perubahan harga Bittensor untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.2346-0.06%
30 Days$ +55.6+16.63%
60 Hari$ +63.4+19.41%
90 Hari$ +15.86+4.24%
Perubahan Harga Bittensor Hari Ini

Hari ini, TAO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.2346 (-0.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bittensor 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +55.6 (+16.63%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bittensor 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TAO terlihat mengalami perubahan $ +63.4 (+19.41%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bittensor 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +15.86 (+4.24%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bittensor (TAO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bittensor sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bittensor (TAO)

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

Bittensor tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bittensor Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TAO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bittensor di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bittensor dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bittensor (USD)

Berapa nilai Bittensor (TAO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bittensor (TAO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bittensor.

Cek prediksi harga Bittensor sekarang!

Tokenomi Bittensor (TAO)

Memahami tokenomi Bittensor (TAO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TAO sekarang!

Cara membeli Bittensor (TAO)

Ingin mengetahui cara membeli Bittensor? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bittensor di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TAO ke Mata Uang Lokal

1 Bittensor(TAO) ke VND
10,259,692.2
1 Bittensor(TAO) ke AUD
A$600.4152
1 Bittensor(TAO) ke GBP
296.3088
1 Bittensor(TAO) ke EUR
335.2968
1 Bittensor(TAO) ke USD
$389.88
1 Bittensor(TAO) ke MYR
RM1,629.6984
1 Bittensor(TAO) ke TRY
16,445.1384
1 Bittensor(TAO) ke JPY
¥59,651.64
1 Bittensor(TAO) ke ARS
ARS$565,860.1356
1 Bittensor(TAO) ke RUB
31,677.75
1 Bittensor(TAO) ke INR
34,570.6596
1 Bittensor(TAO) ke IDR
Rp6,497,997.4008
1 Bittensor(TAO) ke PHP
23,010.7176
1 Bittensor(TAO) ke EGP
￡E.18,437.4252
1 Bittensor(TAO) ke BRL
R$2,085.858
1 Bittensor(TAO) ke CAD
C$549.7308
1 Bittensor(TAO) ke BDT
47,569.2588
1 Bittensor(TAO) ke NGN
560,974.9392
1 Bittensor(TAO) ke COP
$1,493,790.1308
1 Bittensor(TAO) ke ZAR
R.6,776.1144
1 Bittensor(TAO) ke UAH
16,398.3528
1 Bittensor(TAO) ke TZS
T.Sh.957,935.16
1 Bittensor(TAO) ke VES
Bs88,502.76
1 Bittensor(TAO) ke CLP
$367,656.84
1 Bittensor(TAO) ke PKR
Rs110,195.6832
1 Bittensor(TAO) ke KZT
205,088.5764
1 Bittensor(TAO) ke THB
฿12,632.112
1 Bittensor(TAO) ke TWD
NT$12,082.3812
1 Bittensor(TAO) ke AED
د.إ1,430.8596
1 Bittensor(TAO) ke CHF
Fr311.904
1 Bittensor(TAO) ke HKD
HK$3,029.3676
1 Bittensor(TAO) ke AMD
֏149,090.112
1 Bittensor(TAO) ke MAD
.د.م3,625.884
1 Bittensor(TAO) ke MXN
$7,243.9704
1 Bittensor(TAO) ke SAR
ريال1,462.05
1 Bittensor(TAO) ke ETB
Br59,998.6332
1 Bittensor(TAO) ke KES
KSh50,356.9008
1 Bittensor(TAO) ke JOD
د.أ276.42492
1 Bittensor(TAO) ke PLN
1,434.7584
1 Bittensor(TAO) ke RON
лв1,715.472
1 Bittensor(TAO) ke SEK
kr3,727.2528
1 Bittensor(TAO) ke BGN
лв658.8972
1 Bittensor(TAO) ke HUF
Ft130,348.5804
1 Bittensor(TAO) ke CZK
8,218.6704
1 Bittensor(TAO) ke KWD
د.ك119.30328
1 Bittensor(TAO) ke ILS
1,274.9076
1 Bittensor(TAO) ke BOB
Bs2,690.172
1 Bittensor(TAO) ke AZN
662.796
1 Bittensor(TAO) ke TJS
SM3,594.6936
1 Bittensor(TAO) ke GEL
1,056.5748
1 Bittensor(TAO) ke AOA
Kz355,726.512
1 Bittensor(TAO) ke BHD
.د.ب146.59488
1 Bittensor(TAO) ke BMD
$389.88
1 Bittensor(TAO) ke DKK
kr2,518.6248
1 Bittensor(TAO) ke HNL
L10,246.0464
1 Bittensor(TAO) ke MUR
17,934.48
1 Bittensor(TAO) ke NAD
$6,772.2156
1 Bittensor(TAO) ke NOK
kr3,976.776
1 Bittensor(TAO) ke NZD
$690.0876
1 Bittensor(TAO) ke PAB
B/.389.88
1 Bittensor(TAO) ke PGK
K1,664.7876
1 Bittensor(TAO) ke QAR
ر.ق1,419.1632
1 Bittensor(TAO) ke RSD
дин.39,584.5164
1 Bittensor(TAO) ke UZS
soʻm4,641,427.8288
1 Bittensor(TAO) ke ALL
L32,699.2356
1 Bittensor(TAO) ke ANG
ƒ697.8852
1 Bittensor(TAO) ke AWG
ƒ701.784
1 Bittensor(TAO) ke BBD
$779.76
1 Bittensor(TAO) ke BAM
KM658.8972
1 Bittensor(TAO) ke BIF
Fr1,149,756.12
1 Bittensor(TAO) ke BND
$506.844
1 Bittensor(TAO) ke BSD
$389.88
1 Bittensor(TAO) ke JMD
$62,517.258
1 Bittensor(TAO) ke KHR
1,565,781.4728
1 Bittensor(TAO) ke KMF
Fr163,749.6
1 Bittensor(TAO) ke LAK
8,475,652.0044
1 Bittensor(TAO) ke LKR
රු118,862.7156
1 Bittensor(TAO) ke MDL
L6,670.8468
1 Bittensor(TAO) ke MGA
Ar1,756,214.46
1 Bittensor(TAO) ke MOP
P3,119.04
1 Bittensor(TAO) ke MVR
6,004.152
1 Bittensor(TAO) ke MWK
MK675,701.028
1 Bittensor(TAO) ke MZN
MT24,932.826
1 Bittensor(TAO) ke NPR
रु55,245.996
1 Bittensor(TAO) ke PYG
2,765,028.96
1 Bittensor(TAO) ke RWF
Fr565,715.88
1 Bittensor(TAO) ke SBD
$3,204.8136
1 Bittensor(TAO) ke SCR
5,867.694
1 Bittensor(TAO) ke SRD
$15,010.38
1 Bittensor(TAO) ke SVC
$3,407.5512
1 Bittensor(TAO) ke SZL
L6,768.3168
1 Bittensor(TAO) ke TMT
m1,364.58
1 Bittensor(TAO) ke TND
د.ت1,153.65492
1 Bittensor(TAO) ke TTD
$2,639.4876
1 Bittensor(TAO) ke UGX
Sh1,363,020.48
1 Bittensor(TAO) ke XAF
Fr221,451.84
1 Bittensor(TAO) ke XCD
$1,052.676
1 Bittensor(TAO) ke XOF
Fr221,451.84
1 Bittensor(TAO) ke XPF
Fr40,157.64
1 Bittensor(TAO) ke BWP
P5,243.886
1 Bittensor(TAO) ke BZD
$783.6588
1 Bittensor(TAO) ke CVE
$37,366.0992
1 Bittensor(TAO) ke DJF
Fr69,008.76
1 Bittensor(TAO) ke DOP
$25,073.1828
1 Bittensor(TAO) ke DZD
د.ج50,902.7328
1 Bittensor(TAO) ke FJD
$888.9264
1 Bittensor(TAO) ke GNF
Fr3,390,006.6
1 Bittensor(TAO) ke GTQ
Q2,986.4808
1 Bittensor(TAO) ke GYD
$81,547.3008
1 Bittensor(TAO) ke ISK
kr49,124.88

Sumber Daya Bittensor

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bittensor, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Bittensor
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bittensor

Berapa nilai Bittensor (TAO) hari ini?
Harga live TAO dalam USD adalah 389.88 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TAO ke USD saat ini?
Harga TAO ke USD saat ini adalah $ 389.88. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bittensor?
Kapitalisasi pasar TAO adalah $ 3.99B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TAO?
Suplai beredar TAO adalah 10.25M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TAO?
TAO mencapai harga ATH sebesar 767.6796797200545 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TAO?
TAO mencapai harga ATL 30.40095531468245 USD.
Berapa volume perdagangan TAO?
Volume perdagangan 24 jam live TAO adalah $ 22.90M USD.
Akankah harga TAO naik lebih tinggi tahun ini?
TAO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TAO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Bittensor (TAO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

