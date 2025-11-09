Tokenomi TeaFi (TEAFI)

Tokenomi TeaFi (TEAFI)

Telusuri wawasan utama tentang TeaFi (TEAFI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:01:45 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga TeaFi (TEAFI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk TeaFi (TEAFI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M
Total Suplai:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Suplai yang Beredar:
$ 50.01M
$ 50.01M$ 50.01M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 30.00M
$ 30.00M$ 30.00M
All-Time High:
$ 3
$ 3$ 3
All-Time Low:
$ 0.0995549745805989
$ 0.0995549745805989$ 0.0995549745805989
Harga Saat Ini:
$ 0.1
$ 0.1$ 0.1

Informasi TeaFi (TEAFI)

Tea-Fi adalah DeFi SuperApp yang menyederhanakan perolehan dan menghilangkan hambatan terhadap keuangan terdesentralisasi. Didukung oleh TeaPOT, mesin likuiditas milik protokol yang mendaur ulang hasil riil kembali ke pengguna, Tea-Fi menyatukan pembangkitan hasil, pertukaran, dan alat gas dalam satu antarmuka yang mulus. Dengan Easy-Gas, SuperSwap, dan Tea-Fi Vaults, pengguna mengakses rute perolehan yang dikurasi tanpa mengelola banyak token atau platform. Dibangun untuk kesederhanaan dan keberlanjutan, Tea-Fi mendorong hasil riil, pembelian kembali token, dan pertumbuhan jangka panjang.

Situs Web Resmi:
https://tea-fi.com/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/2qkyscrzmk6h6wuq
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x336ff048c664a081d527979ac4197d6c3c8bfb14

Tokenomi TeaFi (TEAFI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi TeaFi (TEAFI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token TEAFI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token TEAFI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi TEAFI, jelajahi harga live token TEAFI!

Cara Membeli TEAFI

Tertarik untuk menambahkan TeaFi (TEAFI) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli TEAFI, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga TeaFi (TEAFI)

Menganalisis riwayat harga TEAFI membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga TEAFI

Ingin mengetahui arah TEAFI? Halaman prediksi harga TEAFI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi