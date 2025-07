Informasi Love Terminal (TERMINAL)

Love Terminal is an AI-driven town management game built with Agentic IDE, bringing the cozy charm of Stardew Valley into the Web3 era. It combines immersive gameplay with intelligent AI NPCs to create a dynamic and interactive experience.

Situs Web Resmi: https://www.loveterminal.fun/ Explorer Blok: https://optimistic.etherscan.io/token/0x7e19DD1076e0C69C2bda2CFbb04669F395654c22