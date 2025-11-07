BursaDEX+
Harga live THINK Token hari ini adalah 0.00537 USD. Lacak informasi harga aktual THINK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga THINK dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga THINK Token(THINK)

Harga Live 1 THINK ke USD:

$0.00537
-1.28%1D
USD
Grafik Harga Live THINK Token (THINK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:19:09 (UTC+8)

Informasi Harga THINK Token (THINK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00513
Low 24 Jam
$ 0.00588
High 24 Jam

$ 0.00513
$ 0.00588
$ 0.09159672574773454
$ 0.004525510452854356
-0.93%

-1.28%

-21.95%

-21.95%

Harga aktual THINK Token (THINK) adalah $ 0.00537. Selama 24 jam terakhir, THINK diperdagangkan antara low $ 0.00513 dan high $ 0.00588, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTHINK adalah $ 0.09159672574773454, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.004525510452854356.

Dalam hal kinerja jangka pendek, THINK telah berubah sebesar -0.93% selama 1 jam terakhir, -1.28% selama 24 jam, dan -21.95% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar THINK Token (THINK)

No.3929

$ 0.00
$ 40.39K
$ 5.37M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar THINK Token saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 40.39K. Suplai beredar THINK adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.37M.

Riwayat Harga THINK Token (THINK) USD

Pantau perubahan harga THINK Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000696-1.28%
30 Days$ -0.00152-22.07%
60 Hari$ -0.00701-56.63%
90 Hari$ -0.01813-77.15%
Perubahan Harga THINK Token Hari Ini

Hari ini, THINK tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000696 (-1.28%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga THINK Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00152 (-22.07%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga THINK Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, THINK terlihat mengalami perubahan $ -0.00701 (-56.63%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga THINK Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01813 (-77.15%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari THINK Token (THINK)?

Lihat halaman Riwayat Harga THINK Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan THINK Token (THINK)

THINK Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi THINK Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa THINK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang THINK Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli THINK Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga THINK Token (USD)

Berapa nilai THINK Token (THINK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda THINK Token (THINK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk THINK Token.

Cek prediksi harga THINK Token sekarang!

Tokenomi THINK Token (THINK)

Memahami tokenomi THINK Token (THINK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token THINK sekarang!

Cara membeli THINK Token (THINK)

Ingin mengetahui cara membeli THINK Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli THINK Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

THINK ke Mata Uang Lokal

1 THINK Token(THINK) ke VND
141.31155
1 THINK Token(THINK) ke AUD
A$0.0082698
1 THINK Token(THINK) ke GBP
0.0040812
1 THINK Token(THINK) ke EUR
0.0046182
1 THINK Token(THINK) ke USD
$0.00537
1 THINK Token(THINK) ke MYR
RM0.0223929
1 THINK Token(THINK) ke TRY
0.2265603
1 THINK Token(THINK) ke JPY
¥0.82161
1 THINK Token(THINK) ke ARS
ARS$7.7938569
1 THINK Token(THINK) ke RUB
0.4362588
1 THINK Token(THINK) ke INR
0.4759968
1 THINK Token(THINK) ke IDR
Rp89.4999642
1 THINK Token(THINK) ke PHP
0.3174744
1 THINK Token(THINK) ke EGP
￡E.0.2539473
1 THINK Token(THINK) ke BRL
R$0.0287295
1 THINK Token(THINK) ke CAD
C$0.0075717
1 THINK Token(THINK) ke BDT
0.6542808
1 THINK Token(THINK) ke NGN
7.7155086
1 THINK Token(THINK) ke COP
$20.5746717
1 THINK Token(THINK) ke ZAR
R.0.0932769
1 THINK Token(THINK) ke UAH
0.2255937
1 THINK Token(THINK) ke TZS
T.Sh.13.19409
1 THINK Token(THINK) ke VES
Bs1.21899
1 THINK Token(THINK) ke CLP
$5.06391
1 THINK Token(THINK) ke PKR
Rs1.5160584
1 THINK Token(THINK) ke KZT
2.8218276
1 THINK Token(THINK) ke THB
฿0.1738269
1 THINK Token(THINK) ke TWD
NT$0.1662552
1 THINK Token(THINK) ke AED
د.إ0.0197079
1 THINK Token(THINK) ke CHF
Fr0.004296
1 THINK Token(THINK) ke HKD
HK$0.0417249
1 THINK Token(THINK) ke AMD
֏2.053488
1 THINK Token(THINK) ke MAD
.د.م0.049941
1 THINK Token(THINK) ke MXN
$0.0997209
1 THINK Token(THINK) ke SAR
ريال0.0201375
1 THINK Token(THINK) ke ETB
Br0.8263893
1 THINK Token(THINK) ke KES
KSh0.6926226
1 THINK Token(THINK) ke JOD
د.أ0.00380733
1 THINK Token(THINK) ke PLN
0.0197616
1 THINK Token(THINK) ke RON
лв0.023628
1 THINK Token(THINK) ke SEK
kr0.0513909
1 THINK Token(THINK) ke BGN
лв0.0090753
1 THINK Token(THINK) ke HUF
Ft1.7971779
1 THINK Token(THINK) ke CZK
0.1132533
1 THINK Token(THINK) ke KWD
د.ك0.00164322
1 THINK Token(THINK) ke ILS
0.0175599
1 THINK Token(THINK) ke BOB
Bs0.037053
1 THINK Token(THINK) ke AZN
0.009129
1 THINK Token(THINK) ke TJS
SM0.0495114
1 THINK Token(THINK) ke GEL
0.0145527
1 THINK Token(THINK) ke AOA
Kz4.9220883
1 THINK Token(THINK) ke BHD
.د.ب0.00201912
1 THINK Token(THINK) ke BMD
$0.00537
1 THINK Token(THINK) ke DKK
kr0.0346902
1 THINK Token(THINK) ke HNL
L0.1414458
1 THINK Token(THINK) ke MUR
0.2466978
1 THINK Token(THINK) ke NAD
$0.0931695
1 THINK Token(THINK) ke NOK
kr0.054774
1 THINK Token(THINK) ke NZD
$0.0095049
1 THINK Token(THINK) ke PAB
B/.0.00537
1 THINK Token(THINK) ke PGK
K0.022554
1 THINK Token(THINK) ke QAR
ر.ق0.0195468
1 THINK Token(THINK) ke RSD
дин.0.5453772
1 THINK Token(THINK) ke UZS
soʻm63.9285612
1 THINK Token(THINK) ke ALL
L0.4497375
1 THINK Token(THINK) ke ANG
ƒ0.0096123
1 THINK Token(THINK) ke AWG
ƒ0.009666
1 THINK Token(THINK) ke BBD
$0.01074
1 THINK Token(THINK) ke BAM
KM0.0090753
1 THINK Token(THINK) ke BIF
Fr15.79317
1 THINK Token(THINK) ke BND
$0.006981
1 THINK Token(THINK) ke BSD
$0.00537
1 THINK Token(THINK) ke JMD
$0.8600055
1 THINK Token(THINK) ke KHR
21.48
1 THINK Token(THINK) ke KMF
Fr2.2554
1 THINK Token(THINK) ke LAK
116.7391281
1 THINK Token(THINK) ke LKR
රු1.635165
1 THINK Token(THINK) ke MDL
L0.0917733
1 THINK Token(THINK) ke MGA
Ar24.189165
1 THINK Token(THINK) ke MOP
P0.0429063
1 THINK Token(THINK) ke MVR
0.082698
1 THINK Token(THINK) ke MWK
MK9.290637
1 THINK Token(THINK) ke MZN
MT0.3434115
1 THINK Token(THINK) ke NPR
रु0.760929
1 THINK Token(THINK) ke PYG
38.08404
1 THINK Token(THINK) ke RWF
Fr7.79187
1 THINK Token(THINK) ke SBD
$0.0441951
1 THINK Token(THINK) ke SCR
0.07518
1 THINK Token(THINK) ke SRD
$0.206745
1 THINK Token(THINK) ke SVC
$0.0468801
1 THINK Token(THINK) ke SZL
L0.0930621
1 THINK Token(THINK) ke TMT
m0.018795
1 THINK Token(THINK) ke TND
د.ت0.01588983
1 THINK Token(THINK) ke TTD
$0.0363012
1 THINK Token(THINK) ke UGX
Sh18.77352
1 THINK Token(THINK) ke XAF
Fr3.05016
1 THINK Token(THINK) ke XCD
$0.014499
1 THINK Token(THINK) ke XOF
Fr3.05016
1 THINK Token(THINK) ke XPF
Fr0.55311
1 THINK Token(THINK) ke BWP
P0.0721191
1 THINK Token(THINK) ke BZD
$0.01074
1 THINK Token(THINK) ke CVE
$0.5146608
1 THINK Token(THINK) ke DJF
Fr0.95049
1 THINK Token(THINK) ke DOP
$0.3453447
1 THINK Token(THINK) ke DZD
د.ج0.7006776
1 THINK Token(THINK) ke FJD
$0.0122436
1 THINK Token(THINK) ke GNF
Fr46.69215
1 THINK Token(THINK) ke GTQ
Q0.0411342
1 THINK Token(THINK) ke GYD
$1.1231892
1 THINK Token(THINK) ke ISK
kr0.67662

Sumber Daya THINK Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai THINK Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi THINK Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang THINK Token

Berapa nilai THINK Token (THINK) hari ini?
Harga live THINK dalam USD adalah 0.00537 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga THINK ke USD saat ini?
Harga THINK ke USD saat ini adalah $ 0.00537. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar THINK Token?
Kapitalisasi pasar THINK adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar THINK?
Suplai beredar THINK adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) THINK?
THINK mencapai harga ATH sebesar 0.09159672574773454 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) THINK?
THINK mencapai harga ATL 0.004525510452854356 USD.
Berapa volume perdagangan THINK?
Volume perdagangan 24 jam live THINK adalah $ 40.39K USD.
Akankah harga THINK naik lebih tinggi tahun ini?
THINK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga THINK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:19:09 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting THINK Token (THINK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

