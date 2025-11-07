BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live TornadoCash hari ini adalah 12.594 USD. Lacak informasi harga aktual TORN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TORN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live TornadoCash hari ini adalah 12.594 USD. Lacak informasi harga aktual TORN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TORN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TORN

Info Harga TORN

Penjelasan TORN

Situs Web Resmi TORN

Tokenomi TORN

Prakiraan Harga TORN

Riwayat TORN

Panduan Membeli TORN

Konverter TORN ke Mata Uang Fiat

Spot TORN

Futures USDT-M TORN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo TornadoCash

Harga TornadoCash(TORN)

Harga Live 1 TORN ke USD:

$12.588
$12.588$12.588
-2.11%1D
USD
Grafik Harga Live TornadoCash (TORN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:19:51 (UTC+8)

Informasi Harga TornadoCash (TORN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 12.106
$ 12.106$ 12.106
Low 24 Jam
$ 13.4
$ 13.4$ 13.4
High 24 Jam

$ 12.106
$ 12.106$ 12.106

$ 13.4
$ 13.4$ 13.4

$ 437.41273213
$ 437.41273213$ 437.41273213

$ 1.3085467209410526
$ 1.3085467209410526$ 1.3085467209410526

-2.18%

-2.11%

-2.38%

-2.38%

Harga aktual TornadoCash (TORN) adalah $ 12.594. Selama 24 jam terakhir, TORN diperdagangkan antara low $ 12.106 dan high $ 13.4, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTORN adalah $ 437.41273213, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.3085467209410526.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TORN telah berubah sebesar -2.18% selama 1 jam terakhir, -2.11% selama 24 jam, dan -2.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TornadoCash (TORN)

No.393

$ 66.25M
$ 66.25M$ 66.25M

$ 83.07K
$ 83.07K$ 83.07K

$ 125.94M
$ 125.94M$ 125.94M

5.26M
5.26M 5.26M

9,999,997.246815
9,999,997.246815 9,999,997.246815

ETH

Kapitalisasi Pasar TornadoCash saat ini adalah $ 66.25M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 83.07K. Suplai beredar TORN adalah 5.26M, dan total suplainya sebesar 9999997.246815. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 125.94M.

Riwayat Harga TornadoCash (TORN) USD

Pantau perubahan harga TornadoCash untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.27133-2.11%
30 Days$ -1.732-12.09%
60 Hari$ -1.136-8.28%
90 Hari$ +1.608+14.63%
Perubahan Harga TornadoCash Hari Ini

Hari ini, TORN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.27133 (-2.11%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TornadoCash 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.732 (-12.09%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TornadoCash 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TORN terlihat mengalami perubahan $ -1.136 (-8.28%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TornadoCash 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +1.608 (+14.63%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TornadoCash (TORN)?

Lihat halaman Riwayat Harga TornadoCash sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TornadoCash (TORN)

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

TornadoCash tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TornadoCash Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TORN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TornadoCash di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TornadoCash dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TornadoCash (USD)

Berapa nilai TornadoCash (TORN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TornadoCash (TORN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TornadoCash.

Cek prediksi harga TornadoCash sekarang!

Tokenomi TornadoCash (TORN)

Memahami tokenomi TornadoCash (TORN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TORN sekarang!

Cara membeli TornadoCash (TORN)

Ingin mengetahui cara membeli TornadoCash? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TornadoCash di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TORN ke Mata Uang Lokal

1 TornadoCash(TORN) ke VND
331,411.11
1 TornadoCash(TORN) ke AUD
A$19.39476
1 TornadoCash(TORN) ke GBP
9.57144
1 TornadoCash(TORN) ke EUR
10.83084
1 TornadoCash(TORN) ke USD
$12.594
1 TornadoCash(TORN) ke MYR
RM52.51698
1 TornadoCash(TORN) ke TRY
531.34086
1 TornadoCash(TORN) ke JPY
¥1,926.882
1 TornadoCash(TORN) ke ARS
ARS$18,278.55378
1 TornadoCash(TORN) ke RUB
1,023.13656
1 TornadoCash(TORN) ke INR
1,116.33216
1 TornadoCash(TORN) ke IDR
Rp209,899.91604
1 TornadoCash(TORN) ke PHP
744.55728
1 TornadoCash(TORN) ke EGP
￡E.595.57026
1 TornadoCash(TORN) ke BRL
R$67.3779
1 TornadoCash(TORN) ke CAD
C$17.75754
1 TornadoCash(TORN) ke BDT
1,534.45296
1 TornadoCash(TORN) ke NGN
18,094.80732
1 TornadoCash(TORN) ke COP
$48,252.77754
1 TornadoCash(TORN) ke ZAR
R.218.75778
1 TornadoCash(TORN) ke UAH
529.07394
1 TornadoCash(TORN) ke TZS
T.Sh.30,943.458
1 TornadoCash(TORN) ke VES
Bs2,858.838
1 TornadoCash(TORN) ke CLP
$11,876.142
1 TornadoCash(TORN) ke PKR
Rs3,555.53808
1 TornadoCash(TORN) ke KZT
6,617.89512
1 TornadoCash(TORN) ke THB
฿407.66778
1 TornadoCash(TORN) ke TWD
NT$389.91024
1 TornadoCash(TORN) ke AED
د.إ46.21998
1 TornadoCash(TORN) ke CHF
Fr10.0752
1 TornadoCash(TORN) ke HKD
HK$97.85538
1 TornadoCash(TORN) ke AMD
֏4,815.9456
1 TornadoCash(TORN) ke MAD
.د.م117.1242
1 TornadoCash(TORN) ke MXN
$233.87058
1 TornadoCash(TORN) ke SAR
ريال47.2275
1 TornadoCash(TORN) ke ETB
Br1,938.09066
1 TornadoCash(TORN) ke KES
KSh1,624.37412
1 TornadoCash(TORN) ke JOD
د.أ8.929146
1 TornadoCash(TORN) ke PLN
46.34592
1 TornadoCash(TORN) ke RON
лв55.4136
1 TornadoCash(TORN) ke SEK
kr120.52458
1 TornadoCash(TORN) ke BGN
лв21.28386
1 TornadoCash(TORN) ke HUF
Ft4,214.83398
1 TornadoCash(TORN) ke CZK
265.60746
1 TornadoCash(TORN) ke KWD
د.ك3.853764
1 TornadoCash(TORN) ke ILS
41.18238
1 TornadoCash(TORN) ke BOB
Bs86.8986
1 TornadoCash(TORN) ke AZN
21.4098
1 TornadoCash(TORN) ke TJS
SM116.11668
1 TornadoCash(TORN) ke GEL
34.12974
1 TornadoCash(TORN) ke AOA
Kz11,543.53446
1 TornadoCash(TORN) ke BHD
.د.ب4.735344
1 TornadoCash(TORN) ke BMD
$12.594
1 TornadoCash(TORN) ke DKK
kr81.35724
1 TornadoCash(TORN) ke HNL
L331.72596
1 TornadoCash(TORN) ke MUR
578.56836
1 TornadoCash(TORN) ke NAD
$218.5059
1 TornadoCash(TORN) ke NOK
kr128.4588
1 TornadoCash(TORN) ke NZD
$22.29138
1 TornadoCash(TORN) ke PAB
B/.12.594
1 TornadoCash(TORN) ke PGK
K52.8948
1 TornadoCash(TORN) ke QAR
ر.ق45.84216
1 TornadoCash(TORN) ke RSD
дин.1,279.04664
1 TornadoCash(TORN) ke UZS
soʻm149,928.54744
1 TornadoCash(TORN) ke ALL
L1,054.7475
1 TornadoCash(TORN) ke ANG
ƒ22.54326
1 TornadoCash(TORN) ke AWG
ƒ22.6692
1 TornadoCash(TORN) ke BBD
$25.188
1 TornadoCash(TORN) ke BAM
KM21.28386
1 TornadoCash(TORN) ke BIF
Fr37,038.954
1 TornadoCash(TORN) ke BND
$16.3722
1 TornadoCash(TORN) ke BSD
$12.594
1 TornadoCash(TORN) ke JMD
$2,016.9291
1 TornadoCash(TORN) ke KHR
50,376
1 TornadoCash(TORN) ke KMF
Fr5,289.48
1 TornadoCash(TORN) ke LAK
273,782.60322
1 TornadoCash(TORN) ke LKR
රු3,834.873
1 TornadoCash(TORN) ke MDL
L215.23146
1 TornadoCash(TORN) ke MGA
Ar56,729.673
1 TornadoCash(TORN) ke MOP
P100.62606
1 TornadoCash(TORN) ke MVR
193.9476
1 TornadoCash(TORN) ke MWK
MK21,788.8794
1 TornadoCash(TORN) ke MZN
MT805.3863
1 TornadoCash(TORN) ke NPR
रु1,784.5698
1 TornadoCash(TORN) ke PYG
89,316.648
1 TornadoCash(TORN) ke RWF
Fr18,273.894
1 TornadoCash(TORN) ke SBD
$103.64862
1 TornadoCash(TORN) ke SCR
176.316
1 TornadoCash(TORN) ke SRD
$484.869
1 TornadoCash(TORN) ke SVC
$109.94562
1 TornadoCash(TORN) ke SZL
L218.25402
1 TornadoCash(TORN) ke TMT
m44.079
1 TornadoCash(TORN) ke TND
د.ت37.265646
1 TornadoCash(TORN) ke TTD
$85.13544
1 TornadoCash(TORN) ke UGX
Sh44,028.624
1 TornadoCash(TORN) ke XAF
Fr7,153.392
1 TornadoCash(TORN) ke XCD
$34.0038
1 TornadoCash(TORN) ke XOF
Fr7,153.392
1 TornadoCash(TORN) ke XPF
Fr1,297.182
1 TornadoCash(TORN) ke BWP
P169.13742
1 TornadoCash(TORN) ke BZD
$25.188
1 TornadoCash(TORN) ke CVE
$1,207.00896
1 TornadoCash(TORN) ke DJF
Fr2,229.138
1 TornadoCash(TORN) ke DOP
$809.92014
1 TornadoCash(TORN) ke DZD
د.ج1,643.26512
1 TornadoCash(TORN) ke FJD
$28.71432
1 TornadoCash(TORN) ke GNF
Fr109,504.83
1 TornadoCash(TORN) ke GTQ
Q96.47004
1 TornadoCash(TORN) ke GYD
$2,634.16104
1 TornadoCash(TORN) ke ISK
kr1,586.844

Sumber Daya TornadoCash

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TornadoCash, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi TornadoCash
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TornadoCash

Berapa nilai TornadoCash (TORN) hari ini?
Harga live TORN dalam USD adalah 12.594 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TORN ke USD saat ini?
Harga TORN ke USD saat ini adalah $ 12.594. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TornadoCash?
Kapitalisasi pasar TORN adalah $ 66.25M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TORN?
Suplai beredar TORN adalah 5.26M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TORN?
TORN mencapai harga ATH sebesar 437.41273213 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TORN?
TORN mencapai harga ATL 1.3085467209410526 USD.
Berapa volume perdagangan TORN?
Volume perdagangan 24 jam live TORN adalah $ 83.07K USD.
Akankah harga TORN naik lebih tinggi tahun ini?
TORN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TORN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:19:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting TornadoCash (TORN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator TORN ke USD

Jumlah

TORN
TORN
USD
USD

1 TORN = 12.594 USD

Perdagangkan TORN

TORN/USDT
$12.588
$12.588$12.588
-2.05%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,678.72
$101,678.72$101,678.72

-0.32%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,323.94
$3,323.94$3,323.94

+0.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.32
$157.32$157.32

+0.89%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$0.9982
$0.9982$0.9982

+16.34%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,678.72
$101,678.72$101,678.72

-0.32%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,323.94
$3,323.94$3,323.94

+0.72%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2159
$2.2159$2.2159

-0.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.32
$157.32$157.32

+0.89%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0117
$1.0117$1.0117

-0.43%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.011078
$0.011078$0.011078

+176.95%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.05
$30.05$30.05

+100.33%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013000
$0.013000$0.013000

+1,200.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.323
$4.323$4.323

+332.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008478
$0.008478$0.008478

+297.28%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0927
$0.0927$0.0927

+85.40%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001715
$0.00001715$0.00001715

+59.23%