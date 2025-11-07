Apa yang dimaksud dengan TornadoCash (TORN)

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash. Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

Prediksi Harga TornadoCash (USD)

Berapa nilai TornadoCash (TORN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TornadoCash (TORN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TornadoCash.

Tokenomi TornadoCash (TORN)

Memahami tokenomi TornadoCash (TORN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TORN sekarang!

Cara membeli TornadoCash (TORN)

Ingin mengetahui cara membeli TornadoCash? Prosesnya mudah dan tidak repot!

Sumber Daya TornadoCash

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TornadoCash, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TornadoCash Berapa nilai TornadoCash (TORN) hari ini? Harga live TORN dalam USD adalah 12.594 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TORN ke USD saat ini? $ 12.594 . Cobalah Harga TORN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar TornadoCash? Kapitalisasi pasar TORN adalah $ 66.25M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TORN? Suplai beredar TORN adalah 5.26M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TORN? TORN mencapai harga ATH sebesar 437.41273213 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TORN? TORN mencapai harga ATL 1.3085467209410526 USD . Berapa volume perdagangan TORN? Volume perdagangan 24 jam live TORN adalah $ 83.07K USD . Akankah harga TORN naik lebih tinggi tahun ini? TORN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TORN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting TornadoCash (TORN)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

