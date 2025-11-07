BursaDEX+
Harga live TrueBit hari ini adalah 0.17497 USD. Lacak informasi harga aktual TRU1 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRU1 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live TrueBit hari ini adalah 0.17497 USD. Lacak informasi harga aktual TRU1 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRU1 dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga TrueBit(TRU1)

Harga Live 1 TRU1 ke USD:

$0.17489
$0.17489$0.17489
-0.63%1D
USD
Grafik Harga Live TrueBit (TRU1)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:50:29 (UTC+8)

Informasi Harga TrueBit (TRU1) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.16192
$ 0.16192$ 0.16192
Low 24 Jam
$ 0.18416
$ 0.18416$ 0.18416
High 24 Jam

$ 0.16192
$ 0.16192$ 0.16192

$ 0.18416
$ 0.18416$ 0.18416

$ 1.28765448
$ 1.28765448$ 1.28765448

$ 0.07112770232330422
$ 0.07112770232330422$ 0.07112770232330422

+0.18%

-0.63%

-11.46%

-11.46%

Harga aktual TrueBit (TRU1) adalah $ 0.17497. Selama 24 jam terakhir, TRU1 diperdagangkan antara low $ 0.16192 dan high $ 0.18416, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTRU1 adalah $ 1.28765448, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.07112770232330422.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TRU1 telah berubah sebesar +0.18% selama 1 jam terakhir, -0.63% selama 24 jam, dan -11.46% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TrueBit (TRU1)

No.4271

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.75K
$ 57.75K$ 57.75K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

0
0 0

2021-04-11 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar TrueBit saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.75K. Suplai beredar TRU1 adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga TrueBit (TRU1) USD

Pantau perubahan harga TrueBit untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0011088-0.63%
30 Days$ -0.06257-26.35%
60 Hari$ -0.04955-22.07%
90 Hari$ -0.03385-16.22%
Perubahan Harga TrueBit Hari Ini

Hari ini, TRU1 tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0011088 (-0.63%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TrueBit 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.06257 (-26.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TrueBit 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TRU1 terlihat mengalami perubahan $ -0.04955 (-22.07%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TrueBit 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03385 (-16.22%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TrueBit (TRU1)?

Lihat halaman Riwayat Harga TrueBit sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TrueBit (TRU1)

TrueBit Protocol adalah inisiatif cryptocurrency yang membawa komputasi terukur ke blockchain. Mereka menyediakan komputasi off-chain yang dapat diskalakan untuk Ethereum menggunakan Protokol TrueBit.

TrueBit tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TrueBit Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TRU1 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TrueBit di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TrueBit dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TrueBit (USD)

Berapa nilai TrueBit (TRU1) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TrueBit (TRU1) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TrueBit.

Cek prediksi harga TrueBit sekarang!

Tokenomi TrueBit (TRU1)

Memahami tokenomi TrueBit (TRU1) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRU1 sekarang!

Cara membeli TrueBit (TRU1)

Ingin mengetahui cara membeli TrueBit? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TrueBit di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya TrueBit

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TrueBit, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi TrueBit
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TrueBit

Berapa nilai TrueBit (TRU1) hari ini?
Harga live TRU1 dalam USD adalah 0.17497 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TRU1 ke USD saat ini?
Harga TRU1 ke USD saat ini adalah $ 0.17497. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TrueBit?
Kapitalisasi pasar TRU1 adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TRU1?
Suplai beredar TRU1 adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TRU1?
TRU1 mencapai harga ATH sebesar 1.28765448 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TRU1?
TRU1 mencapai harga ATL 0.07112770232330422 USD.
Berapa volume perdagangan TRU1?
Volume perdagangan 24 jam live TRU1 adalah $ 57.75K USD.
Akankah harga TRU1 naik lebih tinggi tahun ini?
TRU1 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRU1 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:50:29 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

