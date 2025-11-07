BursaDEX+
Harga live TOYOW hari ini adalah 0.1167 USD. Lacak informasi harga aktual TTN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TTN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TTN

Info Harga TTN

Penjelasan TTN

Whitepaper TTN

Situs Web Resmi TTN

Tokenomi TTN

Prakiraan Harga TTN

Riwayat TTN

Panduan Membeli TTN

Konverter TTN ke Mata Uang Fiat

Spot TTN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo TOYOW

Harga TOYOW(TTN)

Harga Live 1 TTN ke USD:

$0.1168
$0.1168
+2.99%1D
USD
Grafik Harga Live TOYOW (TTN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:51:34 (UTC+8)

Informasi Harga TOYOW (TTN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1108
$ 0.1108
Low 24 Jam
$ 0.1188
$ 0.1188
High 24 Jam

$ 0.1108
$ 0.1108

$ 0.1188
$ 0.1188

--
--

--
--

+0.95%

+2.99%

-21.37%

-21.37%

Harga aktual TOYOW (TTN) adalah $ 0.1167. Selama 24 jam terakhir, TTN diperdagangkan antara low $ 0.1108 dan high $ 0.1188, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTTN adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TTN telah berubah sebesar +0.95% selama 1 jam terakhir, +2.99% selama 24 jam, dan -21.37% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TOYOW (TTN)

--
--

$ 509.24K
$ 509.24K

$ 116.70M
$ 116.70M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

Kapitalisasi Pasar TOYOW saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 509.24K. Suplai beredar TTN adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 116.70M.

Riwayat Harga TOYOW (TTN) USD

Pantau perubahan harga TOYOW untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003391+2.99%
30 Days$ +0.0787+207.10%
60 Hari$ +0.0787+207.10%
90 Hari$ +0.0787+207.10%
Perubahan Harga TOYOW Hari Ini

Hari ini, TTN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.003391 (+2.99%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TOYOW 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0787 (+207.10%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TOYOW 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TTN terlihat mengalami perubahan $ +0.0787 (+207.10%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TOYOW 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0787 (+207.10%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TOYOW (TTN)?

Lihat halaman Riwayat Harga TOYOW sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TOYOW (TTN)

TOYOW is a multi-category RWA Marketplace, offering tokenisation of real world assets across several categories. Toyow operates a blockchain-driven asset tokenisation platform, enabling users to create, sell, buy, or trade digital tokens representing real-world assets: commodities, real estate, art, films, music and more.

TOYOW tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TOYOW Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TTN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TOYOW di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TOYOW dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TOYOW (USD)

Berapa nilai TOYOW (TTN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TOYOW (TTN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TOYOW.

Cek prediksi harga TOYOW sekarang!

Tokenomi TOYOW (TTN)

Memahami tokenomi TOYOW (TTN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TTN sekarang!

Cara membeli TOYOW (TTN)

Ingin mengetahui cara membeli TOYOW? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TOYOW di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TTN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya TOYOW

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TOYOW, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi TOYOW
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TOYOW

Berapa nilai TOYOW (TTN) hari ini?
Harga live TTN dalam USD adalah 0.1167 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TTN ke USD saat ini?
Harga TTN ke USD saat ini adalah $ 0.1167. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TOYOW?
Kapitalisasi pasar TTN adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TTN?
Suplai beredar TTN adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TTN?
TTN mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TTN?
TTN mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan TTN?
Volume perdagangan 24 jam live TTN adalah $ 509.24K USD.
Akankah harga TTN naik lebih tinggi tahun ini?
TTN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TTN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:51:34 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting TOYOW (TTN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

