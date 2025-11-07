BursaDEX+
Harga live Uber hari ini adalah 91.99 USD. Lacak informasi harga aktual UBERON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UBERON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang UBERON

Info Harga UBERON

Penjelasan UBERON

Situs Web Resmi UBERON

Tokenomi UBERON

Prakiraan Harga UBERON

Riwayat UBERON

Panduan Membeli UBERON

Konverter UBERON ke Mata Uang Fiat

Spot UBERON

Logo Uber

Harga Uber(UBERON)

Harga Live 1 UBERON ke USD:

$91.99
$91.99
+0.22%1D
USD
Grafik Harga Live Uber (UBERON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:52:46 (UTC+8)

Informasi Harga Uber (UBERON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 91.13
$ 91.13
Low 24 Jam
$ 92.89
$ 92.89
High 24 Jam

$ 91.13
$ 91.13

$ 92.89
$ 92.89

$ 104.598200752745
$ 104.598200752745

$ 89.84041087964881
$ 89.84041087964881

-0.19%

+0.22%

-4.75%

-4.75%

Harga aktual Uber (UBERON) adalah $ 91.99. Selama 24 jam terakhir, UBERON diperdagangkan antara low $ 91.13 dan high $ 92.89, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUBERON adalah $ 104.598200752745, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 89.84041087964881.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UBERON telah berubah sebesar -0.19% selama 1 jam terakhir, +0.22% selama 24 jam, dan -4.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Uber (UBERON)

No.2149

$ 937.02K
$ 937.02K

$ 59.93K
$ 59.93K

$ 937.02K
$ 937.02K

10.19K
10.19K

10,186.09608879
10,186.09608879

ETH

Kapitalisasi Pasar Uber saat ini adalah $ 937.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 59.93K. Suplai beredar UBERON adalah 10.19K, dan total suplainya sebesar 10186.09608879. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 937.02K.

Riwayat Harga Uber (UBERON) USD

Pantau perubahan harga Uber untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.2019+0.22%
30 Days$ -5.86-5.99%
60 Hari$ +31.99+53.31%
90 Hari$ +31.99+53.31%
Perubahan Harga Uber Hari Ini

Hari ini, UBERON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.2019 (+0.22%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Uber 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -5.86 (-5.99%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Uber 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UBERON terlihat mengalami perubahan $ +31.99 (+53.31%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Uber 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +31.99 (+53.31%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Uber (UBERON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Uber sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Uber (UBERON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Uber tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Uber Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa UBERON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Uber di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Uber dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Uber (USD)

Berapa nilai Uber (UBERON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Uber (UBERON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Uber.

Cek prediksi harga Uber sekarang!

Tokenomi Uber (UBERON)

Memahami tokenomi Uber (UBERON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UBERON sekarang!

Cara membeli Uber (UBERON)

Ingin mengetahui cara membeli Uber? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Uber di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

UBERON ke Mata Uang Lokal

1 Uber(UBERON) ke VND
2,420,716.85
1 Uber(UBERON) ke AUD
A$141.6646
1 Uber(UBERON) ke GBP
69.9124
1 Uber(UBERON) ke EUR
79.1114
1 Uber(UBERON) ke USD
$91.99
1 Uber(UBERON) ke MYR
RM384.5182
1 Uber(UBERON) ke TRY
3,876.4586
1 Uber(UBERON) ke JPY
¥14,074.47
1 Uber(UBERON) ke ARS
ARS$133,511.5263
1 Uber(UBERON) ke RUB
7,474.1875
1 Uber(UBERON) ke INR
8,156.7533
1 Uber(UBERON) ke IDR
Rp1,533,166.0534
1 Uber(UBERON) ke PHP
5,429.2498
1 Uber(UBERON) ke EGP
￡E.4,350.2071
1 Uber(UBERON) ke BRL
R$492.1465
1 Uber(UBERON) ke CAD
C$129.7059
1 Uber(UBERON) ke BDT
11,223.6999
1 Uber(UBERON) ke NGN
132,358.8916
1 Uber(UBERON) ke COP
$352,451.4059
1 Uber(UBERON) ke ZAR
R.1,598.7862
1 Uber(UBERON) ke UAH
3,869.0994
1 Uber(UBERON) ke TZS
T.Sh.226,019.43
1 Uber(UBERON) ke VES
Bs20,881.73
1 Uber(UBERON) ke CLP
$86,746.57
1 Uber(UBERON) ke PKR
Rs26,000.0536
1 Uber(UBERON) ke KZT
48,389.4997
1 Uber(UBERON) ke THB
฿2,980.476
1 Uber(UBERON) ke TWD
NT$2,850.7701
1 Uber(UBERON) ke AED
د.إ337.6033
1 Uber(UBERON) ke CHF
Fr73.592
1 Uber(UBERON) ke HKD
HK$714.7623
1 Uber(UBERON) ke AMD
֏35,176.976
1 Uber(UBERON) ke MAD
.د.م855.507
1 Uber(UBERON) ke MXN
$1,709.1742
1 Uber(UBERON) ke SAR
ريال344.9625
1 Uber(UBERON) ke ETB
Br14,156.3411
1 Uber(UBERON) ke KES
KSh11,881.4284
1 Uber(UBERON) ke JOD
د.أ65.22091
1 Uber(UBERON) ke PLN
338.5232
1 Uber(UBERON) ke RON
лв404.756
1 Uber(UBERON) ke SEK
kr880.3443
1 Uber(UBERON) ke BGN
лв155.4631
1 Uber(UBERON) ke HUF
Ft30,744.8978
1 Uber(UBERON) ke CZK
1,938.2293
1 Uber(UBERON) ke KWD
د.ك28.14894
1 Uber(UBERON) ke ILS
300.8073
1 Uber(UBERON) ke BOB
Bs634.731
1 Uber(UBERON) ke AZN
156.383
1 Uber(UBERON) ke TJS
SM848.1478
1 Uber(UBERON) ke GEL
249.2929
1 Uber(UBERON) ke AOA
Kz84,317.1141
1 Uber(UBERON) ke BHD
.د.ب34.58824
1 Uber(UBERON) ke BMD
$91.99
1 Uber(UBERON) ke DKK
kr594.2554
1 Uber(UBERON) ke HNL
L2,423.0166
1 Uber(UBERON) ke MUR
4,231.54
1 Uber(UBERON) ke NAD
$1,597.8663
1 Uber(UBERON) ke NOK
kr938.298
1 Uber(UBERON) ke NZD
$162.8223
1 Uber(UBERON) ke PAB
B/.91.99
1 Uber(UBERON) ke PGK
K386.358
1 Uber(UBERON) ke QAR
ر.ق334.8436
1 Uber(UBERON) ke RSD
дин.9,336.985
1 Uber(UBERON) ke UZS
soʻm1,108,312.9981
1 Uber(UBERON) ke ALL
L7,713.3615
1 Uber(UBERON) ke ANG
ƒ164.6621
1 Uber(UBERON) ke AWG
ƒ165.582
1 Uber(UBERON) ke BBD
$183.98
1 Uber(UBERON) ke BAM
KM155.4631
1 Uber(UBERON) ke BIF
Fr271,278.51
1 Uber(UBERON) ke BND
$119.587
1 Uber(UBERON) ke BSD
$91.99
1 Uber(UBERON) ke JMD
$14,750.5965
1 Uber(UBERON) ke KHR
369,437.3594
1 Uber(UBERON) ke KMF
Fr38,635.8
1 Uber(UBERON) ke LAK
1,999,782.5687
1 Uber(UBERON) ke LKR
රු28,044.9913
1 Uber(UBERON) ke MDL
L1,573.9489
1 Uber(UBERON) ke MGA
Ar414,368.955
1 Uber(UBERON) ke MOP
P735.92
1 Uber(UBERON) ke MVR
1,416.646
1 Uber(UBERON) ke MWK
MK159,704.7589
1 Uber(UBERON) ke MZN
MT5,882.7605
1 Uber(UBERON) ke NPR
रु13,034.983
1 Uber(UBERON) ke PYG
652,393.08
1 Uber(UBERON) ke RWF
Fr133,477.49
1 Uber(UBERON) ke SBD
$757.0777
1 Uber(UBERON) ke SCR
1,384.4495
1 Uber(UBERON) ke SRD
$3,541.615
1 Uber(UBERON) ke SVC
$803.9926
1 Uber(UBERON) ke SZL
L1,596.9464
1 Uber(UBERON) ke TMT
m321.965
1 Uber(UBERON) ke TND
د.ت272.19841
1 Uber(UBERON) ke TTD
$622.7723
1 Uber(UBERON) ke UGX
Sh321,597.04
1 Uber(UBERON) ke XAF
Fr52,250.32
1 Uber(UBERON) ke XCD
$248.373
1 Uber(UBERON) ke XOF
Fr52,250.32
1 Uber(UBERON) ke XPF
Fr9,474.97
1 Uber(UBERON) ke BWP
P1,237.2655
1 Uber(UBERON) ke BZD
$184.8999
1 Uber(UBERON) ke CVE
$8,816.3216
1 Uber(UBERON) ke DJF
Fr16,282.23
1 Uber(UBERON) ke DOP
$5,915.8769
1 Uber(UBERON) ke DZD
د.ج12,010.2144
1 Uber(UBERON) ke FJD
$209.7372
1 Uber(UBERON) ke GNF
Fr799,853.05
1 Uber(UBERON) ke GTQ
Q704.6434
1 Uber(UBERON) ke GYD
$19,240.6284
1 Uber(UBERON) ke ISK
kr11,590.74

Sumber Daya Uber

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Uber, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Uber
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Uber

Berapa nilai Uber (UBERON) hari ini?
Harga live UBERON dalam USD adalah 91.99 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UBERON ke USD saat ini?
Harga UBERON ke USD saat ini adalah $ 91.99. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Uber?
Kapitalisasi pasar UBERON adalah $ 937.02K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UBERON?
Suplai beredar UBERON adalah 10.19K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UBERON?
UBERON mencapai harga ATH sebesar 104.598200752745 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UBERON?
UBERON mencapai harga ATL 89.84041087964881 USD.
Berapa volume perdagangan UBERON?
Volume perdagangan 24 jam live UBERON adalah $ 59.93K USD.
Akankah harga UBERON naik lebih tinggi tahun ini?
UBERON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UBERON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:52:46 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Uber (UBERON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator UBERON ke USD

Jumlah

UBERON
UBERON
USD
USD

1 UBERON = 91.99 USD

Perdagangkan UBERON

UBERON/USDT
$91.99
$91.99
+0.25%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

