Harga live Uranus hari ini adalah 0.33943 USD. Lacak informasi harga aktual URANUS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga URANUS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang URANUS

Info Harga URANUS

Penjelasan URANUS

Tokenomi URANUS

Prakiraan Harga URANUS

Riwayat URANUS

Panduan Membeli URANUS

Konverter URANUS ke Mata Uang Fiat

Spot URANUS

Futures USDT-M URANUS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Uranus

Harga Uranus(URANUS)

Harga Live 1 URANUS ke USD:

$0.33943
$0.33943$0.33943
+3.99%1D
USD
Grafik Harga Live Uranus (URANUS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:06:59 (UTC+8)

Informasi Harga Uranus (URANUS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.30844
$ 0.30844$ 0.30844
Low 24 Jam
$ 0.37328
$ 0.37328$ 0.37328
High 24 Jam

$ 0.30844
$ 0.30844$ 0.30844

$ 0.37328
$ 0.37328$ 0.37328

--
----

--
----

+3.39%

+3.99%

-21.01%

-21.01%

Harga aktual Uranus (URANUS) adalah $ 0.33943. Selama 24 jam terakhir, URANUS diperdagangkan antara low $ 0.30844 dan high $ 0.37328, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highURANUS adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, URANUS telah berubah sebesar +3.39% selama 1 jam terakhir, +3.99% selama 24 jam, dan -21.01% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Uranus (URANUS)

--
----

$ 85.99K
$ 85.99K$ 85.99K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Kapitalisasi Pasar Uranus saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 85.99K. Suplai beredar URANUS adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Uranus (URANUS) USD

Pantau perubahan harga Uranus untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0130236+3.99%
30 Days$ +0.14238+72.25%
60 Hari$ +0.0634+22.96%
90 Hari$ -0.14232-29.55%
Perubahan Harga Uranus Hari Ini

Hari ini, URANUS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0130236 (+3.99%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Uranus 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.14238 (+72.25%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Uranus 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, URANUS terlihat mengalami perubahan $ +0.0634 (+22.96%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Uranus 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.14232 (-29.55%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Uranus (URANUS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Uranus sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Uranus (URANUS)

Uranus adalah memecoin bertema planet yang diluncurkan oleh @jup_studio, konsepnya mirip dengan Jupiter dan Meteora.

Uranus tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Uranus Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa URANUS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Uranus di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Uranus dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Uranus (USD)

Berapa nilai Uranus (URANUS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Uranus (URANUS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Uranus.

Cek prediksi harga Uranus sekarang!

Tokenomi Uranus (URANUS)

Memahami tokenomi Uranus (URANUS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token URANUS sekarang!

Cara membeli Uranus (URANUS)

Ingin mengetahui cara membeli Uranus? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Uranus di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

URANUS ke Mata Uang Lokal

1 Uranus(URANUS) ke VND
8,932.10045
1 Uranus(URANUS) ke AUD
A$0.5227222
1 Uranus(URANUS) ke GBP
0.2579668
1 Uranus(URANUS) ke EUR
0.2919098
1 Uranus(URANUS) ke USD
$0.33943
1 Uranus(URANUS) ke MYR
RM1.4188174
1 Uranus(URANUS) ke TRY
14.3205517
1 Uranus(URANUS) ke JPY
¥51.59336
1 Uranus(URANUS) ke ARS
ARS$492.6385191
1 Uranus(URANUS) ke RUB
27.5718989
1 Uranus(URANUS) ke INR
30.0972581
1 Uranus(URANUS) ke IDR
Rp5,657.1644038
1 Uranus(URANUS) ke PHP
20.0331586
1 Uranus(URANUS) ke EGP
￡E.16.0516447
1 Uranus(URANUS) ke BRL
R$1.8125562
1 Uranus(URANUS) ke CAD
C$0.4785963
1 Uranus(URANUS) ke BDT
41.4138543
1 Uranus(URANUS) ke NGN
488.3854612
1 Uranus(URANUS) ke COP
$1,300.4954963
1 Uranus(URANUS) ke ZAR
R.5.8958991
1 Uranus(URANUS) ke UAH
14.2764258
1 Uranus(URANUS) ke TZS
T.Sh.833.97951
1 Uranus(URANUS) ke VES
Bs77.05061
1 Uranus(URANUS) ke CLP
$320.08249
1 Uranus(URANUS) ke PKR
Rs95.9364952
1 Uranus(URANUS) ke KZT
178.5503629
1 Uranus(URANUS) ke THB
฿10.997532
1 Uranus(URANUS) ke TWD
NT$10.5189357
1 Uranus(URANUS) ke AED
د.إ1.2457081
1 Uranus(URANUS) ke CHF
Fr0.271544
1 Uranus(URANUS) ke HKD
HK$2.6373711
1 Uranus(URANUS) ke AMD
֏129.798032
1 Uranus(URANUS) ke MAD
.د.م3.156699
1 Uranus(URANUS) ke MXN
$6.3032151
1 Uranus(URANUS) ke SAR
ريال1.2728625
1 Uranus(URANUS) ke ETB
Br52.2348827
1 Uranus(URANUS) ke KES
KSh43.8407788
1 Uranus(URANUS) ke JOD
د.أ0.24065587
1 Uranus(URANUS) ke PLN
1.2457081
1 Uranus(URANUS) ke RON
лв1.493492
1 Uranus(URANUS) ke SEK
kr3.2449508
1 Uranus(URANUS) ke BGN
лв0.5736367
1 Uranus(URANUS) ke HUF
Ft113.4816319
1 Uranus(URANUS) ke CZK
7.1517901
1 Uranus(URANUS) ke KWD
د.ك0.10386558
1 Uranus(URANUS) ke ILS
1.1099361
1 Uranus(URANUS) ke BOB
Bs2.342067
1 Uranus(URANUS) ke AZN
0.577031
1 Uranus(URANUS) ke TJS
SM3.1295446
1 Uranus(URANUS) ke GEL
0.9198553
1 Uranus(URANUS) ke AOA
Kz311.1181437
1 Uranus(URANUS) ke BHD
.د.ب0.12762568
1 Uranus(URANUS) ke BMD
$0.33943
1 Uranus(URANUS) ke DKK
kr2.1927178
1 Uranus(URANUS) ke HNL
L8.9405862
1 Uranus(URANUS) ke MUR
15.61378
1 Uranus(URANUS) ke NAD
$5.8958991
1 Uranus(URANUS) ke NOK
kr3.4587917
1 Uranus(URANUS) ke NZD
$0.6007911
1 Uranus(URANUS) ke PAB
B/.0.33943
1 Uranus(URANUS) ke PGK
K1.425606
1 Uranus(URANUS) ke QAR
ر.ق1.2355252
1 Uranus(URANUS) ke RSD
дин.34.4487507
1 Uranus(URANUS) ke UZS
soʻm4,089.5171317
1 Uranus(URANUS) ke ALL
L28.4612055
1 Uranus(URANUS) ke ANG
ƒ0.6075797
1 Uranus(URANUS) ke AWG
ƒ0.610974
1 Uranus(URANUS) ke BBD
$0.67886
1 Uranus(URANUS) ke BAM
KM0.5736367
1 Uranus(URANUS) ke BIF
Fr1,000.97907
1 Uranus(URANUS) ke BND
$0.441259
1 Uranus(URANUS) ke BSD
$0.33943
1 Uranus(URANUS) ke JMD
$54.4276005
1 Uranus(URANUS) ke KHR
1,363.1712458
1 Uranus(URANUS) ke KMF
Fr142.5606
1 Uranus(URANUS) ke LAK
7,378.9128959
1 Uranus(URANUS) ke LKR
රු103.4820241
1 Uranus(URANUS) ke MDL
L5.77031
1 Uranus(URANUS) ke MGA
Ar1,528.962435
1 Uranus(URANUS) ke MOP
P2.71544
1 Uranus(URANUS) ke MVR
5.227222
1 Uranus(URANUS) ke MWK
MK589.2878173
1 Uranus(URANUS) ke MZN
MT21.7065485
1 Uranus(URANUS) ke NPR
रु48.097231
1 Uranus(URANUS) ke PYG
2,407.23756
1 Uranus(URANUS) ke RWF
Fr492.51293
1 Uranus(URANUS) ke SBD
$2.7935089
1 Uranus(URANUS) ke SCR
5.1084215
1 Uranus(URANUS) ke SRD
$13.068055
1 Uranus(URANUS) ke SVC
$2.9666182
1 Uranus(URANUS) ke SZL
L5.8925048
1 Uranus(URANUS) ke TMT
m1.188005
1 Uranus(URANUS) ke TND
د.ت1.00437337
1 Uranus(URANUS) ke TTD
$2.2979411
1 Uranus(URANUS) ke UGX
Sh1,186.64728
1 Uranus(URANUS) ke XAF
Fr192.45681
1 Uranus(URANUS) ke XCD
$0.916461
1 Uranus(URANUS) ke XOF
Fr192.45681
1 Uranus(URANUS) ke XPF
Fr34.96129
1 Uranus(URANUS) ke BWP
P4.5653335
1 Uranus(URANUS) ke BZD
$0.6822543
1 Uranus(URANUS) ke CVE
$32.5309712
1 Uranus(URANUS) ke DJF
Fr60.07911
1 Uranus(URANUS) ke DOP
$21.8287433
1 Uranus(URANUS) ke DZD
د.ج44.3159808
1 Uranus(URANUS) ke FJD
$0.7739004
1 Uranus(URANUS) ke GNF
Fr2,951.34385
1 Uranus(URANUS) ke GTQ
Q2.6000338
1 Uranus(URANUS) ke GYD
$70.9951788
1 Uranus(URANUS) ke ISK
kr42.76818

Sumber Daya Uranus

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Uranus, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Uranus

Berapa nilai Uranus (URANUS) hari ini?
Harga live URANUS dalam USD adalah 0.33943 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga URANUS ke USD saat ini?
Harga URANUS ke USD saat ini adalah $ 0.33943. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Uranus?
Kapitalisasi pasar URANUS adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar URANUS?
Suplai beredar URANUS adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) URANUS?
URANUS mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) URANUS?
URANUS mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan URANUS?
Volume perdagangan 24 jam live URANUS adalah $ 85.99K USD.
Akankah harga URANUS naik lebih tinggi tahun ini?
URANUS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga URANUS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:06:59 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Uranus (URANUS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator URANUS ke USD

Jumlah

URANUS
URANUS
USD
USD

1 URANUS = 0.33943 USD

Perdagangkan URANUS

URANUS/USDT
$0.33943
$0.33943$0.33943
+4.02%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

