Harga live ValoraX hari ini adalah 6.6 USD. Kapitalisasi pasar VLX adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual VLX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Logo ValoraX

Harga ValoraX(VLX)

Harga Live 1 VLX ke USD:

$6.6
+34.36%1D
USD
Grafik Harga Live ValoraX (VLX)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:22:02 (UTC+8)

Harga ValoraX Hari Ini

Harga live ValoraX (VLX) hari ini adalah $ 6.6, dengan perubahan 34.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VLX ke USD saat ini adalah $ 6.6 per VLX.

ValoraX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- VLX. Selama 24 jam terakhir, VLX diperdagangkan antara $ 3.9803 (low) dan $ 9.8 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, VLX bergerak -0.21% dalam satu jam terakhir dan +11.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 10.15K.

Informasi Pasar ValoraX (VLX)

$ 10.15K
$ 6.60B
--
1,000,000,000
BSC

Kapitalisasi Pasar ValoraX saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 10.15K. Suplai beredar VLX adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.60B.

Riwayat Harga ValoraX USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3.9803
Low 24 Jam
$ 9.8
High 24 Jam

$ 3.9803
$ 9.8
--
--
-0.21%

+34.36%

+11.34%

+11.34%

Riwayat Harga ValoraX (VLX) USD

Pantau perubahan harga ValoraX untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.687824+34.36%
30 Days$ -8.4019-56.01%
60 Hari$ +6.475+5,180.00%
90 Hari$ +6.475+5,180.00%
Perubahan Harga ValoraX Hari Ini

Hari ini, VLX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +1.687824 (+34.36%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ValoraX 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -8.4019 (-56.01%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ValoraX 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VLX terlihat mengalami perubahan $ +6.475 (+5,180.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ValoraX 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +6.475 (+5,180.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ValoraX (VLX)?

Lihat halaman Riwayat Harga ValoraX sekarang.

Analisis AI untuk ValoraX

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk ValoraX, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga ValoraX?

Harga ValoraX (VLX) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Sentimen pasar dan tren pasar kripto secara keseluruhan
2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
3. Kemajuan pengembangan dan pembaruan teknologi
4. Pengumuman kemitraan serta tingkat adopsi
5. Berita regulasi yang memengaruhi ruang kripto
6. Dinamika permintaan dan penawaran
7. Keterlibatan komunitas dan perbincangan di media sosial
8. Pergerakan harga Bitcoin dan altcoin utama
9. Pencatatan dan pencabutan pencatatan di bursa
10. Aktivitas whale dan transaksi besar-besaran

Mengapa orang ingin tahu harga ValoraX hari ini?

Orang ingin mengetahui harga ValoraX (VLX) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, melacak kinerja portofolio, mengidentifikasi tren pasar, dan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan order beli/jual. Harga real-time membantu investor menilai profitabilitas, mengelola risiko, dan memanfaatkan peluang volatilitas di pasar kripto.

Prediksi Harga untuk ValoraX

Prediksi Harga ValoraX (VLX) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VLX pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga ValoraX (VLX) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga ValoraX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan ValoraX (VLX)

ValoraX is building the next-generation crypto payment system powered by AI agents, real-world merchant integration, and Web2 card compatibility. Through AI-automated spending logic and programmable financial agents, ValoraX enables users to simulate, optimize, and execute payments using $VLX and other supported assets — across both Web3 and real-world environments.

Sumber Daya ValoraX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ValoraX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ValoraX
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ValoraX

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:22:02 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

