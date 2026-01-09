Harga ValoraX Hari Ini

Harga live ValoraX (VLX) hari ini adalah $ 6.6, dengan perubahan 34.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VLX ke USD saat ini adalah $ 6.6 per VLX.

ValoraX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- VLX. Selama 24 jam terakhir, VLX diperdagangkan antara $ 3.9803 (low) dan $ 9.8 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, VLX bergerak -0.21% dalam satu jam terakhir dan +11.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 10.15K.

Informasi Pasar ValoraX (VLX)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 10.15K$ 10.15K $ 10.15K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.60B$ 6.60B $ 6.60B Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar ValoraX saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 10.15K. Suplai beredar VLX adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.60B.